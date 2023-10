กางโปรแกรมเดือด ONE Fight Night 15 “ตะวันฉาย” วัดฝีมือ “โจ ณัฐวุฒิ”, “ธานฮ์ เล” ลุ้นคืนบัลลังก์

เปิดโปรแกรมการแข่งขันโค้งสุดท้ายของศึก ONE Fight Night 15 จัดเต็มความมันด้วยการแข่งขันเดิมพันเข็มขัดแชมป์โลก ONE ถึง 2 เส้น ร่วมด้วยการพบกันของสองนักสู้ชาวไทยระหว่าง “ซ้ายดารา” ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ พร้อมดวลคิกบ็อกซิ่ง “โจ ณัฐวุฒิ” โดยจะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 7 ต.ค.66คู่เอกนำรายการเป็นการเปิดศึกชิงแชมป์โลก ONE MMA รุ่นเฟเธอร์เวต เฉพาะกาล (145-155 ป.) ระหว่าง “ธานฮ์ เล” อดีตราชันของรุ่น ที่หมายกลับมาทวงคืนความยิ่งใหญ่ให้ได้อีกครั้ง พบกับจอมแสบจากรัสเซีย “อิลยา เฟรย์มานอฟ” ที่เก็บชัย 2 ไฟต์ติดต่อกันนับแต่ก้าวเท้าเข้ามาเป็นนักกีฬาในสังกัด ONEโดยผู้ชนะในไฟต์นี้จะต้องโคจรไปพบกับ “ถัง ไค” แชมป์โลกคนปัจจุบัน ที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนจนยังไม่สามารถทำหน้าที่ป้องกันตำแหน่งได้ เพื่อหาแชมป์โลกตัวจริงเพียงหนึ่งเดียวต่อไปคู่รองของรายการ “โจนาธาน ดิ เบลลา” นักสู้มาดเนี้ยบ สัญชาติอิตาลี-แคนาดา เตรียมกลับมาขึ้นสังเวียนในรอบปี เพื่อป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต (115 - 125 ป.) ครั้งแรก พบกับผู้ท้าชิงใจใหญ่ “มินิที” แดเนียล วิลเลียมส์ นักสู้หนุ่มลูกครึ่งไทย-ออสซี ที่ไฟต์นี้จะได้กลับมาสู้ในรุ่นน้ำหนักถนัดของตัวเองอีกครั้ง หลังไฟต์ก่อนหน้าลงทุนเบ่งน้ำหนักขึ้นไปปะทะ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ในฐานะผู้ท้าชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)และคู่ไฮไลต์ที่แฟนหมัดมวยชาวไทยพลาดไม่ได้ เป็นการพบกันระหว่าง “ซ้ายดารา” ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ที่เตรียมขึ้นเวทีโชว์ทักษะคิกบ็อกซิ่งไฟต์ที่สอง พบกับ “โจ ณัฐวุฒิ” สุดยอดนักคิกบ็อกซิ่งและนักมวยไทยรุ่นใหญ่ ที่อาสาเข้ามาเสียบแทน “ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน” ที่ถอนตัวจากศึกชิงเข็มขัดมวยไทยที่วางไว้ในโปรแกรมเดิมก่อนหน้านี้ร่วมด้วยการพบกันของสองสุดยอดนักรัดตัวท็อปของโลก ระหว่าง “Darth Rigatoni” ไมกี มูซูเมกี แชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ที่ขอรับความท้าทายครั้งใหม่ ด้วยการเปิดศึกแบบไม่สนใจตัวเลขน้ำหนัก ปะทะรุ่นพี่ตัวตึงจากแดนอาทิตย์อุทัย “Tobikan Judan” ชินยะ อาโอกิ อดีตแชมป์โลก ONE รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.) ในกติกาปล้ำจับล็อก ไม่จำกัดน้ำหนักโปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE Fight Night 15คู่เอก ธานฮ์ เล vs อิลยา เฟรย์มานอฟ (ชิงแชมป์โลก MMA รุ่นเฟเธอร์เวต เฉพาะกาล 145 – 155 ป.)คู่รอง โจนาธาน ดิ เบลลา vs แดเนียล วิลเลียมส์ (ชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต 115 - 125 ป.)ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ vs โจ ณัฐวุฒิ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป.)ไมกี มูซูเมกี vs ชินยะ อาโอกิ (ปล้ำจับล็อก ไม่จำกัดน้ำหนัก)โจชัว พาซิโอ vs มานซัวร์ มาลาชิเอฟ (MMA รุ่นสตรอว์เวต 135 – 145 ป.)ทิโมเฟย์ นาสติวคิน vs จาง หลีเผิง (MMA รุ่นไลต์เวต 155 – 170 ป.เอโก โรนี ซาปูตรา vs ฮู หยง (MMA รุ่นฟลายเวต 125 - 135 ป.)ฮิโรยูกิ เทตซูกะ vs จิน เต โฮ (MMA รุ่นเวลเตอร์เวต 170 - 185 ป.)แฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR สามารถรับชมการถ่ายทอดสดศึกนี้ได้ทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ) Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) เริ่ม 07.00 น.และ ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น.