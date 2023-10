ก้าวไปอีกขั้น “รถถัง” ขึ้นแท่นโปรโมเตอร์ป้ายแดงศึกจิตรเมืองนนท์

“รถถัง จิตรเมืองนนท์” นักมวยไทยคนดังแห่งยุคชีวิตอาชีพก้าวหน้าต่อเนื่อง ล่าสุดได้รับแต่งตั้งให้เป็นโปรโมเตอร์ของศึกจิตรเมืองนนท์ พร้อมจัดคู่มวยมันให้ได้รับชมกัน“รถถัง จิตรเมืองนนท์” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 - 135 ป.) ไฟต์ล่าสุดขึ้นชกในฐานะนักมวยค่าตัว 10 ล้านบาท พ่ายคะแนน “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ในศึกใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ ONE ลุมพินี 34 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้รับโอกาสสำคัญในวงการหมัดมวยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดถูกแต่งตั้งให้เป็นโปรโมเตอร์คนใหม่ของศึกจิตรเมืองนนท์ พร้อมจัดมวยดีให้แฟนกีฬาต่อสู้ได้รับชมกัน+โดย “รถถัง” ได้รับมอบหมายจากสามผู้บริหารค่ายมวยจิตรเมืองนนท์ ให้รับตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งจากการที่เจ้าตัวคลุกคลีกับวงการมวยมานานมากกว่า 10 ปี สามารถนำประสบการณ์ที่มีมาปรับใช้ทำหน้าที่ผู้จัดการแข่งชกมวยได้อย่างเต็มที่สำหรับหน้าที่สำคัญของ “โปรโมเตอร์” คือคนกลางที่จะเข้ามาช่วยประกบนักมวย เพื่อให้ทุกคู่มีความเหมาะสม ขึ้นชกได้อย่างสนุกสนาน มีความยุติธรรมทั้งสองฝ่าย โดยมีหัวใจสำคัญคือการเจรจาให้นักมวยและหัวหน้าคณะยินยอมที่จะชกในพิกัดที่มีความเหมาะสมมากที่สุด จึงจำเป็นต้องมีอาชีพนี้ขึ้นมาเป็นเหมือนคนกลางคอยทำให้งานผ่านไปอย่างราบรื่นทั้งนี้การที่ “รถถัง” ก้าวมาประสบความสำเร็จในจุดนี้ได้ นอกจากความสามารถและมายด์เซ็ตที่ดี เมื่อได้มาอยู่ใต้ชายคาองค์กรระดับโลกที่มีศักยภาพอย่าง ONE ยิ่งส่งผลให้เขากลายเป็นนักกีฬาที่มีพัฒนาการดีต่อเนื่องในทุกด้าน ก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์ที่ทั่วโลกรู้จัก มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และการันตีได้ถึงเส้นทางอาชีพที่มั่นคงในวันข้างหน้าด้วยไม่แน่ว่าในอนาคตวันข้างหน้าแฟนมวยอาจได้เห็น “รถถัง” ก้าวขึ้นมาเป็นโปรโมเตอร์แถวหน้าของวงการมวยไทยและปั้น “ฮีโรนักมวยไทย” ขึ้นมาประดับวงการ สร้างอนาคตของ “มวยไทย” ให้เติบโตในเวทีโลกต่อไป