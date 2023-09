“เชฟเชนโก” จ่อล้างตาทวงแชมป์คืนจาก “กราสโซ” ศึก UFC FIGHT NIGHT อาทิตย์นี้ ทรูวิชั่นส์ยิงสด!

UFC องค์กรศิลปะป้องกันตัวและการต่อสู้แบบผสมสานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เตรียมระเบิดศึกการต่อสู้สุดมันประจำเดือนกันยายน ภายใต้ศึก “UFC FIGHT NIGHT GRASSO VS SHEVCHENKO 2” คู่เอกเป็นการชิงแชมป์โลกรุ่นฟลายเวตหญิง ระหว่าง อเลซา กราสโซ เจ้าของแชมป์ชาวเม็กซิกัน ป้องกันตำแหน่งกับ วาเลนตินา เชฟเชนโก อดีตแชมป์ชาวคีร์กีซสถาน ที่ต้องการทวงเข็มขัดกลับมาสู่อ้อมกอดอีกครั้ง โดยจะระเบิดศึก ณ สังเวียน T-Mobile Arena, ลาส เวกัส สหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายนนี้ เวลา 9.00น. ถ่ายทอดสดทางช่อง TRUE SPORTS HD3 (668)ไฮไลต์ของไฟต์นี้คือเป็นการล้างตาระหว่าง วาเลนตินา เชฟเชนโก อดีตแชมป์รุ่นฟลายเวตหญิงชาวคีร์กีซสถานวัย 35 ปี เจ้าของสถิติชนะ 23 แพ้ 4 ที่เพิ่งจะเสียเข็มขัดให้กับ อเลซา กราสโซ ด้วยการแพ้ซับมิทชั่นในยกที่ 4 เมื่อมีนาคม ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันแชมป์ครั้งแรกของนักสู้จากแดนจังโก้ด้วย โดยก่อนหน้านี้สถิติของเธอคือชนะ 16 แพ้ 3 แถมยังชนะติดต่อกันมาแล้วถึง 5 ไฟต์ ก่อนขึ้นป้องกันแชมป์ในวันชาติของเม็กซิโกรองคู่เอกเป็นการดวลกันในพิกัดรุ่นเวลเตอร์เวต ระหว่าง เควิน ฮอลแลนด์ นักสู้วัย 30 ปีชาวอเมริกัน ที่มีสถิติชนะ 25 แพ้ 9 จะประจัญหน้ากับ แจ็ค เดลลา แมดดาเลนา ตัวอันตรายวัย 27 ปีเจ้าของสถิติชนะ 15 แพ้ 2 และยังครองสถิติไร้พ่ายในรายการ UFC จากการชนะ 5 ไฟต์รวดขณะเดียวกัน ยังมีการต่อสู้ที่น่าสนใจอย่างการขึ้นสังเวียนของ ราอูล โรซาส จูเนียร์ วันเดอร์คิดอเมริกันวัย 18 ปีเจ้าของสถิติชนะ 7 แพ้ 1 จะดวลกับ เทอร์เรนซ์ มิตเชลล์ คู่ต่อกรเพื่อนร่วมชาติวัย 33 ปีที่มีสถิติชนะ 14 แพ้ 3 จะเพิ่งจะเปิดตัวในศึก UFC ไฟต์แรกด้วยการแพ้ TKO คามเรอน ซายแมนน์ ไปตั้งแต่ยกแรก เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมาสำหรับศึก UFC FIGHT NIGHT GRASSO VS SHEVCHENKO 2 จะระเบิดศึก ณ สังเวียน T-Mobile Arena, ลาส เวกัส สหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายนนี้ คู่หลักเริ่มเวลา 09.00 น. ตามเวลาประเทศไทย แฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามชมได้ทางช่อง TRUE SPORTS HD3 (668) และแอปพลิเคชั่น UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ufc.com/event/ufc-fight-night-september-16-2023นอกจากนี้ยังมีการต่อสู้อันน่าสนุกตื่นเต้น เร้าใจ รอคุณอีกมากมาย ภายใต้ศึก UFC FIGHT NIGHT GRASSO VS SHEVCHENKO 2ผลการประกบคู่อย่างเป็นทางการศึก UFC FIGHT NIGHT GRASSO VS SHEVCHENKO 2คู่เอก - ชิงแชมป์โลกรุ่นฟลายเวตหญิงอเลซา กราสโซ VS วาเลนตินา เชฟเชนโกรองคู่เอก - รุ่นเวลเตอร์เวตเควิน ฮอลแลนด์ VS แจ็ค เดลลา แมดดาเลนารุ่นแบนตัมเวตราอูล โรซาส จูเนียร์ VS เทอร์เรนซ์ มิตเชลล์รุ่นไลต์เวตดาเนียล เซลล์ฮูเบอร์ VS คริสตอส เกียกอสรุ่นเฟเธอร์เวตเฟร์นานโด ปาดิลลา VS ไคล์ เนลสันคู่ประกอบรายการรุ่นสตรอว์เวตหญิงลูปี โกดิเนซ VS อลิเซ รีดรุ่นมิดเดิลเวตโรมัน โคปิลอฟ VS จอช เฟรมด์รุ่นฟลายเวตเอ็ดการ์ ชาอิเรซ VS ดาเนียล ลาเซร์ดารุ่นฟลายเวตหญิงเทรซี กอร์เตส ยาสมีน ยาสุดาวิซิอุสรุ่นไลต์เวตนาธาน เลวี VS อเล็กซ์ เรเยสรุ่นสตรอว์เวตหญิงโยเซฟิเน นุตส์สัน VS มาร์นิค แมนน์