อลิอันซ์ฯ เวิลด์ รัน ไทยแลนด์ ซีรี่ย์ 2023 พร้อม!! ชวนนักวิ่งชิล ออน เดอะบีช ที่ปราณบุรี 25-26 พ.ย.66

อลิอันซ์ อยุธยา ผนึกพันธมิตร เรซอัพเวิร์ค และองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราญ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศความร่วมมือเตรียมจัดงานวิ่งครั้งใหญ่แห่งปี Allianz World Run Thailand Series 2023 ภายใต้แนวคิด “Chill on the Beach – Run Fun Fest” เชิญชวนนักวิ่ง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์สุดพิเศษ กับงานวิ่งมาตรฐานสากล วิ่งฟังเสียงคลื่น ชมต้นตาล สัมผัสแสงอาทิตย์ยามเช้าเส้นทางเรียบหาด รับอากาศดีจากโอโซนริมทะเล ชิมอาหารอร่อย เอ็นจอยกิจกรรมบันเทิงอีกเพียบ ณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นาวสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารงานลูกค้า บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กล่าวว่า การจัดงาน “Allianz Ayudhya World Run Thailand Series 2023” เป็นกิจกรรมที่บริษัทฯเป็นเจ้าภาพจัดต่อเนื่องมายาวนาน การจัดงานมีทั้งแบบ Virtual Run (เวอร์ชวล รัน) และField Run โดยในซีรี่ส์แรกจะเป็นการเก็บระยะทางแบบเวอร์ชวลรัน โดยให้พนักงาน ตัวแทน ร่วมวิ่งเก็บระยะ ให้กับทีม One Thailand แข่งกับกลุ่มอลิอันซ์จากทั่วโลก เพื่อชิงเงินรางวัล 20,000 ยูโร เพื่อนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิในไทย และในซีรี่ส์ที่สองเป็นการวิ่งแบบฟิลด์รัน ซึ่งเป็นงานวิ่งที่แฟนๆ Allianz World Run ทุกคนรอคอย โดยทีมงานเอง มีการคัดสรรเส้นทางที่สวยงาม โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ วิ่งสนุก ในเส้นทางธรรมชาติที่มีอากาศดี วิวสวย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมจากชุมชน ปีนี้ได้เปลี่ยนบรรยากาศจากภูเขามาเป็นวิ่งฟังเสียงคลื่น รับแสงแดดยามเช้า ในพื้นที่ปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อลิอันซ์ อยุธยา มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะจัดงาน “Allianz Ayudhya World Run Thailand Series 2023” อย่างดีที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่านักวิ่งทุกคน จะได้สัมผัสกับเส้นทางวิ่งที่สวยงาม ได้มาตรฐาน ในบรรยากาศที่น่าประทับใจ และเรายังคงมีระยะทางให้เลือกหลากหลาย แม้จะเป็นนักวิ่งหน้าใหม่ ไม่เคยมีประสบการณ์การวิ่ง ก็สามารถใช้กิจกรรมนี้ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเปิดโลกสุขภาพดี เริ่มออกกำลังกายด้วยการวิ่ง และมาร่วมสร้างปรากฎการณ์ใหม่แห่งการวิ่งด้วยกัน ได้ทั้งความสุข ได้ทั้งสุขภาพดีกลับไปแน่นอน”สำหรับงาน “Allianz Ayudhya World Run Thailand Series 2023” การวิ่งแบบ Field Run ถือเป็นซีรี่ส์ไฮไลท์ของปีที่นักวิ่งทุกคนรอคอย จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Chill on the Beach – Run fun fest” เพราะจะเป็นการวิ่งบนเส้นทางจริงที่มีบรรยากาศสวยงามโอบล้อมด้วยธรรมชาติ โดยปีนี้เราเลือกจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 และวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดยแบ่งระยะการแข่งขัน เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร และระยะทาง แฟมิลี่บีชรัน 3 กิโลเมตร สำหรับลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา เท่านั้น พร้อมกิจกรรมบันเทิงสำหรับทุกคนด้วยมินิคอนเสิร์ตจากโอ๊ต ปราโมทย์ และ ว่าน ธนกฤต และอาหารอร่อยในบรรยากาศสุดชิลล์ ณ ลานมหาราช ริมชายหาดปากน้ำปราญบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”คุณพัชรา กล่าวทิ้งท้ายAllianz Ayudhya World Run Thailand Series 2023 เปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคมนี้ ผ่าน ในราคา 900 บาท สำหรับ การวิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร ราคา 700 บาท สำหรับ การวิ่งมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร และ 500 บาท สำหรับการวิ่งแฟมิลี่รัน ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งการวิ่งประเภทแฟมิลี่รันนี้ สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา เท่านั้น หากคุณเป็นผู้รักสุขภาพ รักการวิ่ง อย่ารอช้า ข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครวิ่งได้ที่ https://runlah.com/events/allianzworldrun2023 และสนใจติดตามรายละเอียดงานทั้งหมดได้ที่ Facebook: Worldrun Thailand