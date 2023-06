“ยูเมะพลัส” จับมือ "รันริโอ" จัดงานวิ่งมาราธอน “Umay+ Thailand Marathon Series 2023”​

“ยูเมะพลัส” จับมือ รันริโอ (RUNRIO) ผนึกพลังภาคีกว่า 10 องค์กร และ 3 เมืองเจ้าภาพ “เชียงราย-กรุงเทพฯ-ลำพูน” จัดงานวิ่งมาราธอนครั้งใหญ่ระดับนานาชาติ “Umay+ Thailand Marathon Series 2023” บนเส้นทางวิ่งอันสวยงามทางธรรมชาติที่มีมาตรฐานสากล และมีเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรม พร้อมพบกับ 3 ไฮไลท์พิเศษในปีนี้ที่นักวิ่งพลาดไม่ได้!เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ณ ลานอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ได้มีการจัดงานแถลงข่าวงานวิ่งมาราธอนครั้งยิ่งใหญ่ “Umay+ Thailand Marathon Series 2023” บนเส้นทางสวยงาม 3 จังหวัด เชียงราย กรุงเทพมหานคร ลำพูน โดยผู้ให้บริการบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส จับมือ (รันริโอ) RUNRIO ผู้จัดระดับอินเตอร์ ร่วมกับ สมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย (TMPSA) การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมพันธมิตรทางภาคเอกชน ได้แก่ Supersports, Pocari Sweat, IZUZU, Craft Sportwear Thailand นาฬิกา SUUNTO, แว่นตา NOXNOX, น้ำดื่มอัลคาไลน์ ตราแมนเนเจอร์, ProEngy และเมืองเจ้าภาพ 3 จังหวัดได้แก่ เชียงราย กรุงเทพมหานคร และลำพูน ร่วมแถลงความพร้อมการจัดงานวิ่งมาราธอนระดับนานาชาติในปีนี้“Umay+ Thailand Marathon Series 2023” เป็นงานวิ่งมาราธอนระดับนานาชาติ ที่มีระยะการวิ่งครบทุกระยะมาตรฐานตั้งแต่ 42.195 กม. 21.1 กม. 10.5 กม. และ 5 กม. ด้วยเส้นทางวิ่งมาตรฐานที่ได้รับรองการวัดเส้นทางจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ และสหพันธ์กรีฑานานาชาติ ที่สำคัญในปีนี้ จะมี 3 ไฮไลท์พิเศษในปีนี้ ร่วมกับกลุ่ม Influencers วิ่งและเพจวิ่งดังระดับประเทศ เพื่อเผยแพร่ไปยังกลุ่มนักวิ่งเป้าหมายทั่วประเทศ และนักวิ่งนานาชาติทุกสื่อสังคมออนไลน์ โดยภาคีทั้งหมดนี้พร้อมร่วมกันที่จะสร้างประโยชน์ส่วนรวมระดับประเทศ ซึ่งคาดว่าจะมีนักวิ่งรวมทั้ง 3 งานไม่ต่ำกว่า 20,000 คนคุณชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย มีพันธกิจในการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างทางด้านกีฬา การแข่งขันรายการ Umay+ Chiang Rai 21.1 Marathon 2022 เป็นการแข่งขันที่ได้รับการสนับสนุน และส่งเสริมของจังหวัดเชียงราย ทั้งด้านการส่งเสริมศักยภาพความเป็นเลิศของนักกีฬาอาชีพ และการส่งเสริมสุขภาพผ่าน งานกีฬามวลชน ทั้งยังเป็นก้าวต่อเนื่องที่สำคัญมาเป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2563 ทางเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการขับเคลื่อนงานให้มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องในทุกปี จนเป็นงานที่ได้รับความนิยมทั้งจากกลุ่มนักกีฬา และกลุ่มนักท่องเที่ยว รวมถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน เมืองเชียงรายเป็น Sport City ที่มีนโยบายหลักเรื่องส่งเสริมการจัดงานระดับนานาชาติ และพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาหลากหลายประเภท“จากมิติของความเป็นเมืองกีฬาของจังหวัดเชียงรายยังเปิดโอกาสของการสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจในชุมชนกับงานวิ่ง Umay+ Chiangrai 21.1 Marathon 2023 สนามวิ่งเชียงราย 21.1 แห่งนี้การันตีเรื่องสนามมาตรฐานระดับประเทศ และระดับนานาชาติอีกด้วย การแข่งขันครั้งนี้จะเป็นอีกครั้งสำคัญของวงการกีฬา และเมืองเชียงรายในการจะก้าวไปสู่ระดับนานาชาติ ภูมิภาค หรือระดับโลกในปีต่อๆ ไป” คุณชญาณ์นันท์ กล่าวคุณจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การแข่งขันวิ่งรายการ Umay+ Lamphun Half Marathon 2023 ณ จังหวัดลำพูน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Umay+ Thailand Marathon Series 2023 บนพื้นที่ที่มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรม รวมถึงเป็นสนามที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง งานวิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอีกหนึ่งมิติที่ช่วยสร้างสีสันให้กับเมืองเป็นอย่างดี และด้วยความนิยมในการออกกำลังกายซึ่งสอดคล้องกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรในจังหวัดลำพูน และใกล้เคียงจึงเป็นกิจกรรมที่ทางเมืองยินดีเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันวิ่งดังกล่าว“เราได้มีความร่วมมือกับทางผู้จัด และภาคส่วนอื่นๆ เพื่อร่วมกันบูรณาการงานในครั้งนี้ให้ออกมาประทับใจกับนักวิ่ง และผู้มาเยือนทุกคน และด้วยการสนับสนุนหลักของทางบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส ที่เล็งเห็นถึงความสวยงาม และเลือกเส้นทางจังหวัดลำพูน ในการสร้างประสบการณ์ และเรื่องราวที่น่าประทับใจที่ถูกส่งผ่านการแข่งขันวิ่งในครั้งนี้ รวมทั้งยังเล็งเห็นถึงการส่งเสริมความยั่งยืนของพื้นที่การจัดงานเสมอมา พื้นที่เส้นทางของจังหวัดลำพูนพร้อมแล้วสำหรับการต้อนรับนักวิ่ง และผู้ติดตามที่เข้าร่วมงานที่จะมาสร้างบรรยากาศที่คึกคักในเดือนธันวาคมนี้” คุณจักรกฤษณ์ กล่าวสำหรับ 3 รายการวิ่งระดับนานาชาติ ดังนี้ รายการวิ่งที่ 1 Umay+ Chiangrai 21.1 Marathon 2023 ปีที่ 4 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคมนี้ ประกอบด้วยระยะทาง 21.1 กม. 10.5 กม. และ 5 กม.รายการวิ่งที่ 2 Umay+ Bangkok Midnight Marathon 2023 ปีที่ 5 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 และต่อเนื่องวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคมนี้ ประกอบด้วยระยะทาง 42.195 กม. 21.1 กม. 10.5 กม. และ 5 กม.ปิดท้ายรายการวิ่งที่3 Umay+ Lamphun Half Marathon 2023 ปีที่ 4 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคมนี้ ประกอบด้วยระยะทาง 21.1 กม. 10.5 กม. และ 5 กม.นอกจากนี้ยังมี 3 ไฮไลท์พิเศษของ Umay+ Thailand Marathon Series ปีนี้ ได้แก่ ไฮไลท์ ที่ 1 พบกับแคมเปญใหม่ “ชีวิตสุข สนุกวิ่ง” ซึ่งนักวิ่งที่ลงสมัครมีโอกาสที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบใหม่ คือ Run & FIT Community Training (RFCT) กิจกรรมที่สอนการวิ่งให้แก่ผู้ที่สนใจในการวิ่งแบบไม่มีค่าใช้จ่าย กับโค้ชระดับประเทศ โค้ชระดับนานาชาติ และโค้ชระดับโปรจาก Spartan Race Thailand ที่จะช่วย สร้างเสริมให้คุณเป็นนักวิ่งที่มีมาตรฐานความปลอดภัยแบบสากล เพื่อเป้าหมายในการฝึกซ้อมวิ่งและลงงานวิ่งมาราธอนทั้ง 3 รายการอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีความสุข ซึ่งกิจกรรมการซ้อมวิ่งและฟิตดังกล่าวจะจัดขึ้นทั้งทาง online และสนามซ้อมวิ่งของแต่ละเมือง ติดตามรายละเอียดได้ที่ Official Facebook Page ทั้ง 3 รายการวิ่งไฮไลท์ที่ 2 ต่อเนื่องกับแคมเปญ EASY RUN with Umay+ โดยผู้บริหารทางยูเมะพลัสให้การมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมการวิ่งแบบ Eco เพื่อส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดให้แก่เมืองเจ้าภาพก่อนและหลังงานวิ่ง รวมถึงการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจใน ระดับท้องถิ่นให้แก่ชุมชนในทุกสนามที่เราไปจัดงานวิ่ง ซึ่งในทุกการวิ่งของแต่ละสนามจะมีกิจกรรมโดย ชวนอาสาสมัครนักวิ่งมาร่วมทำกิจกรรม Clean the Town เพื่อทำความสะอาดบริเวณพื้นที่จัดงานก่อนและหลังงานวิ่ง กิจกรรมกองเชียร์อาสาท้องถิ่นพร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเป็นรางวัลแก่นักวิ่งไฮไลท์ที่ 3 นักวิ่งที่ลงสมัครวิ่งทั้ง 3 รายการในโปรแกรม Umay+ Thailand RING Series 2023 ในปีนี้ในระยะวิ่งตั้งแต่ 10 กม. ขึ้นไป จะได้มีโอกาสเป็นนักวิ่งมาราธอนไทยที่ได้ไปเข้าร่วมงานวิ่งระดับนานาชาติ Sundown Marathon ประเทศสิงคโปร์ในปี 2024 และ Travelling Package ตั๋วเครื่องบินที่พัก 3 วัน 2 คืน และบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 3 รางวัล แบบไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงได้รับเหรียญพิเศษ Umay+ Thailand RING Series 2023 และเสื้อ Finisher Series เป็นที่ระลึกพร้อม Certificate รับรองผลการวิ่งทั้ง 3 สนามUmay+ Thailand Marathon Series 2023 ได้ออกแบบกิจกรรมการวิ่งให้กลุ่มเป้าหมายนักวิ่งที่เป็น Citizen Athletes ที่มีจำนวนมากกว่า 95% ของแต่ละงานวิ่งได้เป็นส่วนหนึ่งในการบูรณาการการจัดงานวิ่งมาราธอนร่วมกัน เพื่อสร้างผลประโยชน์ที่มีส่วนร่วมกับชุมชนและพื้นที่การจัดงาน เพื่อสร้างกิจกรรมงานวิ่งสู่ความยั่งยืนโดยเน้นแนวคิดและหลักการ Sport Health & Tourism มากกว่าความเป็นเลิศ พร้อมด้วยรูปแบบการจัดงานวิ่งมาราธอนที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ อีกทั้งยังสามารถนำผลการแข่งขันไปร่วมกับงานวิ่งต่างๆ ระดับโลกได้อีกด้วยติดตามรายละเอียด Umay+ Thailand Marathon Series 2023 ได้ที่Official page: Chaingrai21Official page: BKmidnightmarathonOfficial page: LamphunHalf