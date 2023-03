บัตรหมดเกลี้ยง! ONE Fight Night 10 "รถถัง-แสตมป์" เตรียมโชว์ฝีมือต่อหน้าแฟนอเมริกัน

ผลการตอบรับดีเยี่ยมสำหรับศึกใหญ่ครั้งแรกในแดนพญาอินทรีภายใต้ชื่อ ONE FIGHT NIGHT 10 ที่จะจัดขึ้นที่เฟิร์สแบงก์ เซ็นเตอร์ รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ในวันเสาร์ที่ 6 พ.ค.66 โดยล่าสุด บัตรเข้าชมศึกนี้ถูกจองเต็มแล้วทุกที่นั่งอีกหนึ่งปรากฏการณ์ของวงการศิลปะการต่อสู้ระดับโลก เมื่อศึก ONE Fight Night 10 จำหน่ายบัตรเข้าชมหมดเกลี้ยงทุกที่นั่งไปเป็นที่เรียบร้อย รอให้แฟน ๆ รับชมกันแบบเต็มอิ่มเต็มตา ณ สนามเฟิร์สแบงก์ เซ็นเตอร์ รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกาสำหรับศึกนี้ เป็นครั้งแรกของ ONE ที่จะยกพลไปจัดการแข่งขันบนดินแดนลุงแซม โดยมีคู่เอกเป็นการชิงแชมป์โลก ONE รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ระหว่างนักสู้แบบผสมผสาน (MMA) ระดับตำนานของฝั่งอเมริกา “ดิมิเทรียส จอห์นสัน” ราชันรุ่นฟลายเวต และตัวพ่อ MMA จากบราซิล “อาเดรียโน โมราเอส” อดีตแชมป์โลกรุ่นนี้ ที่โคจรกลับมาเปิดศึกภาค 3 เพื่อวัดฝีมือให้รู้ดำรู้แดงนอกจากนี้ ยังมีสองซุปตาร์ขวัญใจชาวไทย "รถถัง จิตรเมืองนนท์" และ “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์" แท็กทีมบินลัดฟ้าเตรียมโชว์ฝีมือให้ชาวอเมริกันได้ชมในอีเวนต์นี้ด้วยโดย "รถถัง" จะทำการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) กับผู้ท้าชิงใหม่ถอดด้ามจากเม็กซิโก “เอ็ดการ์ ทาบาเรส”ส่วน "แสตมป์" มีคิวดวลเดือดกับนักสู้สาวขวัญใจชาวมะกัน “Lil’ Savage” อลิส แอนเดอร์สัน ในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.)