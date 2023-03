"น้องโอ๋" เตรียมป้องเข็มขัดแชมป์โลกครั้งที่ 8 ปะทะ "แฮ็กเกอร์ตี" 22 เม.ย.นี้

ONE ประกาศประกบคู่ศึกใหญ่ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (145 ป.) ระหว่าง "ราชันฆ่าไม่ตาย" น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย เจ้าของบัลลังก์คนปัจจุบัน กับ "โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี" นักชกมากฝีมือจากแดนผู้ดี ในวันเสาร์ที่ 22 เม.ย.66 ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)"น้องโอ๋" แชมป์โลก ผู้ไร้เทียมทานเพิ่งโชว์ฟอร์มดุป้องกันตำเเหน่งครั้งที่ 7 จาก "อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ" ได้สำเร็จมาหมาด ๆ เมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ตอกย้ำฉายา "ราชันฆ่าไม่ตาย" ครองสถิติไร้พ่าย 10 ไฟต์รวดใน ONE ซึ่งเป็นการปิดเกมไวแบบไม่ครบยกใน 5 ไฟต์ล่าสุด โดย "น้องโอ๋" ในวัย 36 ปี ครองบัลลังมาตั้งแต่ตั้งปี 2562 และยังไม่มีผู้ท้าชิงรายใดกระชากเขาลงจากบัลลังก์สำเร็จในศึกป้องกันเข็มขัดครั้งที่ 8 "น้องโอ๋" จะได้เจอกับ "แฮ็กเกอร์ตี" นักชกจากแดนผู้ดีวัย 26 ปี ผู้มีดีกรีอดีตแชมป์โลก ONE รุ่นฟลายเวต (135 ป.) และอดีตคู่ปรับ "รถถัง จิตรเมืองนนท์" โดยเขาเพิ่งประกาศขยับรุ่นขึ้นมาสู้ในรุ่นแบนตัมเวตอย่างเต็มตัวและประเดิมชัยชนะในพิกัดใหม่ ด้วยการเอาชนะมวยรัสเซียดาวรุ่ง “วลาดิเมียร์ คุซมิน” ไปได้เมื่อเดือน พ.ย. 65จากผลงานดังกล่าวส่งให้ "แฮ็กเกอร์ตี" ขึ้นมารั้งอันดับ 5 ของแรงกิงรุ่นนี้และคว้าตำแหน่งผู้ท้าชิงเข็มขัดรายต่อไปทันทีเนื่องจาก “น้องโอ๋” นั้นได้เจอกับผู้ท้าชิงทุกคนในท็อปไฟว์แรงกิงไปหมดแล้วโดย “น้องโอ๋” จะขึ้นป้องกันตำแหน่งจาก “โจนาธาน” ต่อหน้าแฟน ๆ ชาวไทย ที่สนามมวยเวทีลุมพินี ในวันเสาร์ที่ 22 เม.ย.66 โดยจะยิงสัญญาณสดในไปไกลถึงสหรัฐอเมริกาในช่วงไพรม์ไทม์ เริ่มคู่แรกเวลา 07.00 น.แฟนกีฬาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดของศึกนี้ได้ทางช่อง 7HD กด 35 ซึ่งจะรับสัญญาณถ่ายทอดสดเวลา 10.00 น. ส่วนผู้ที่ต้องการมารับชมติดขอบสนาม เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการรับชมการแข่งขัน สามารถจองบัตรเข้าชมได้ทาง Thaiticketmajor.com ติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh