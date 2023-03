แรงเกินต้าน "ONE ลุมพินี 9" ฟาดเรตติงอันดับ 1 แซงละครช่วงไพรม์ไทม์

ศึก ONE ลุมพินี 9 ที่จบลงด้วยความมันเร้าใจเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา เข้าเส้นชัยด้วยตัวเลขเรตติง 5.1 สร้างปรากฏการณ์คนไทยดู “มวยไทย” ทำลายสถิติรายการที่มีผู้ชมมากที่สุดในช่วงไพรม์ไทม์ อันดับ 1 แซงหน้าทุกช่อง ทุกรายการ รวมถึงละครหลังข่าวที่คนไทยติดหนึบกันมานับครึ่งศตวรรษไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ หลังจากรายการ ONE ลุมพินี เปิดตัวนัดปฐมฤกษ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ม.ค.ที่ผ่านมา ด้วยการนำรายการแข่งขันกีฬาการต่อสู้เข้ามาสวมแทนละครหลังข่าวช่อง 7HD ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์ (เวลาที่มีผู้ชมมากที่สุด) ก็เผยให้เห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเมื่อคนไทยมีทางเลือกเพิ่มขึ้น มากกว่าแค่ละครหลังข่าวศึก ONE ลุมพินี 9 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา ขนเอาทัพนักกีฬาระดับแถวหน้ามาร่วมรายการอย่างคับคั่ง เรียกว่าเป็นโปรแกรมนัดยิ่งใหญ่ของวงการมวยไทยในรอบหลายสิบปี หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นนัดยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ ส่งผลให้เรตติงของรายการนี้ที่ออกอากาศทางช่อง 7HD มีผู้เข้าชมมากที่สุดจนเรตติงทะลุถึง 5.1เรตติง คือ ตัววัดความนิยม จัดทำโดยสถาบัน Nielsen ซึ่งเป็นผู้นำด้านวิจัยการตลาดที่มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกเมื่อลงรายละเอียดการอ่านค่าเรตติงรายการ ONE ลุมพินี 9 ตัวเลขเรตติง 5.1 มาจากกลุ่มผู้ชมชาย อายุ 15 ปีขึ้นไป, เรตติง 4.3 มาจากกลุ่มผู้ชมอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งหญิงและชาย, เรตติง 4.0 คือกลุ่มผู้ชมทั่วประเทศเมื่อเทียบกับเรตติงทุกช่อง ทุกรายการ รวมถึงละครหลังข่าวในช่วงเวลาเดียวกัน ศึก ONE ลุมพินี 9 นำโด่งเข้าเส้นชัยชนะใส ๆ เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่ชี้ให้เห็นว่า ศึก ONE ลุมพินี เข้าไปนั่งอยู่ในใจผู้ชมชาวไทยที่มีหัวใจรักกีฬาการต่อสู้เข้าแล้วไม่เพียงเท่านั้น ตัวเลขนี้ยังไม่รวมผู้ชมทางออนไลน์ ทั้งทางเฟซบุ๊ก ยูทูบ ของ ONE Championship และพาร์ตเนอร์อื่น ๆ อีกหลายช่องทาง ตลอดรวมถึงตัวเลขผู้ชมทีวีและดิจิทัลของประเทศที่เป็นพันธมิตรกับ ONE อีกกว่า 170+ ประเทศทั่วโลกแฟนกีฬาสามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh