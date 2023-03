“onee” คึกปี 65 รายได้โต 15% “อีเวนต์-คอนเสิร์ต-ศิลปิน” พุ่ง

ผู้จัดการรายวัน 360 - “onee” ทำรายได้รวมปี พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) โตเพิ่ม 15 % เตรียมจ่ายปันผล 0.16 บาท/หุ้น ธุรกิจอีเวนต์-คอนเสิร์ต-ศิลปิน โดดเด่น พร้อมขานรับเศรษฐกิจปี 2023 ขับเคลื่อนกลุ่มบริษัทครบวงจรบมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ onee กลุ่มบริษัทที่รวบรวมผู้ผลิตคอนเทนต์ (Content Provider) ของธุรกิจสื่อความบันเทิง และไลฟ์สไตล์ชั้นนำของประเทศไทย ที่มากประสบการณ์ และหลากหลายความสร้างสรรค์อย่างครบวงจร เช่น one31, GMMTV, CHANGE2561, GMM MEDIA, A Time, GMM Studios, GMM Channel, Exact-Scenario และ Acts Studio ปัจจุบัน one31 และ GMM25 ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Top 3 ของ Rating สถานีโทรทัศน์​ของประเทศไทย รวมถึงโดดเด่นด้วยอัตราการเติบโตของ ยอดการติดตามทาง Social Media ในทุกแพลตฟอร์มล่าสุด บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ onee ได้เปิดเผยการรายงานตัวเลขงบการเงิน ปี พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) กับสภาวะเศรษฐกิจในระดับมหภาคโดยรวมที่มีความผกผันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูง รวมถึงสถานการณ์ความไม่แน่นอนในหลายๆ ส่วนในประเทศไทย ที่ส่งผลกระทบถึงภาวะเม็ดเงินโฆษณาเกิดการชะลอตัวในธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิงโดยรวม แต่อย่างไรก็ดีภาพรวมของการบริหารธุรกิจของกลุ่ม onee ในปี 2022 ที่ผ่านมานั้น ยังคงสามารถสร้างการเติบโตที่สูงขึ้นจากไตรมาสก่อน และเป็นกลุ่มบริษัทที่ยืนหยัดเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ท่ามกลางวิกฤตที่กระทบอุตสาหกรรมบันเทิงโดยสัดส่วนรายได้ที่มีความโดดเด่นที่สุด คือ รายได้จากการบริการรับจัดคอนเสิร์ตและบริหารกิจกรรม ที่เติบโตพุ่งขึ้นกว่า 706% สืบเนื่องจาก 3 ผู้นำคอนเทนต์ในการจัด Event อย่าง GMM Media, GMMTV และ CHANGE2561 ได้รับสัญญาณบวกต่อเนื่องจากการประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น ทำให้ช่วงเดือนมิถุนายน-ธันวาคม ปี 2022 มีกิจกรรมอีเวนต์, คอนเสิร์ต รวมถึงกิจกรรม Fan meeting ต่างๆ เกิดขึ้นมากมายทั้งในประเทศและยังขยายฐานไปยังตลาดต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นงาน GMMTV FAN FAST 2022 Live in JAPAN, งาน Bright Win 1st FAN MEETING IN JAPAN, งาน OHM NANON 1st Fan Meeting in Seoul, งาน TAY NEW 1st FAN MEETING IN OSAKA ฯลฯ ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างถล่มทลายจากฐานแฟนคลับในต่างประเทศ โดยส่งผลให้รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสายความบันเทิงอื่นๆ มีความเติบโตไปด้วย เช่น การเป็นพรีเซ็นเตอร์ หรือแบรนด์แอมบาสศาเดอร์ให้กับสินค้าต่างๆ การขายสินค้า, ผลิตภัณฑ์ที่ระลึก (Merchandise) ของเหล่าศิลปินในเครือ onee มีตัวเลขรายได้สูงขึ้นกว่า 68% จากปีก่อน แสดงให้เห็นศักยภาพความเป็น idol Marketing ที่ครองใจผู้บริโภคในทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงนอกจากนี้ รายได้จากการรับจ้างผลิตและบริการ จากผู้ผลิตคอนเทนต์มากฝีมือในธุรกิจ Entertainment Media ที่เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่าง CHANGE2561 รวมถึง GMM Studios ผู้นำในการสร้าง Premium Original Content ชั้นนำที่มีเครือข่ายทั่วโลก ที่ผนึกกำลังทำตัวเลขรายได้เติบโตสูงขึ้น 19%, รายได้จากการผลิตรายการวิทยุ เติบโตขึ้น 17%, รายได้จากการบริหารลิขสิทธิ์ เพิ่มขึ้นจำนวน 8%ส่วนรายได้จากการบริการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ และบริการเวลาออกอากาศทางช่องโทรทัศน์ ลดลงเพียงเล็กน้อยคิดเป็น 2% หากเทียบกับสภาวะเศรษฐกิจเงินเฟ้อ และสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นมาตลอดทั้งปี 2022ทั้งนี้ กลุ่ม onee เตรียมจ่ายปันผลปี 2022 ในอัตรา 0.16 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2023 โดยรอผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2023นอกเหนือจากผลประกอบการแล้ว ในด้านการเติบโตของเรตติ้งจากการดำเนินงานของกลุ่ม onee นั้น ยังคงยืนหนึ่งในความเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่สร้างสรรค์และได้รับความสำเร็จในปีที่ผ่านมา โดยช่อง one31 ได้โชว์ให้เห็นถึงศักยภาพการพัฒนาและการเติบโตอย่างต่อเนื่องจนก้าวขึ้นสู่อันดับที่ 2 ในช่วงเวลา Primetime ขึ้นแท่นเป็นสถานีโทรทัศน์กลุ่ม Top 5 ที่เติบโตที่สุด เพิ่มขึ้น 12 % เป็นสถานีโทรทัศน์อันดับ 3 ของประเทศ ซึ่งมาจากคอนเทนต์เด็ดในช่วงเวลาละครหลังข่าว ไม่ว่าจะเป็น ละคร “ใต้หล้า” , “คุณชาย” ฯลฯในปี 2023 นี้จะอัดแน่นด้วยเหล่านักแสดงซุป'ตาร์ระดับแถวหน้าของเมืองไทย เช่น ละคร “รัก / ร้าย” ที่ได้ ใหม่ ดาวิกา, เจษ เจษฏ์พิพัฒ, มิว ศุภศิษฏ์, แหม่ม คัทลียา มาประชันบทบาทกันอย่างเข้มข้น ต่อด้วยละคร “พนมนาคา” ผลงานกำกับสุดอลังการของ สันต์ ศรีแก้วหล่อ นำแสดงโดย ตรี ภรภัทร, กรีน อัษฎาพร , ละครโรแมนติก ดรามารสเข้มข้น “ต้นร้ายปลายรัก” นำแสดงโดย ป้อง ณวัฒน์, เฟิร์น นพจิรา, โอม อัชชา ฯลฯ รวมถึงการครองแชมป์คอนเทนต์ละคร 1 ทุ่ม ที่ยึดพื้นที่คว้าเรตติ้งอันดับ 1 มาอย่างต่อเนื่องล่าสุดละคร “เพื่อแม่แพ้บ่ได้” ที่เพิ่งอวสานไปไม่นาน ก็ขึ้นแท่นเป็นละครที่ทำเรตติ้งสูงสุดของทุกช่องทีวีดิจิทัลไปเรียบร้อยแล้ว โดยทำเรตติ้งทั่วประเทศสูงถึง5.303 (คนดูอายุเฉลี่ย15+ข้อมูลจาก AC Nielsen)นอกจากนี้ยังรวมถึงรายการวาไรตี-ซีรีส์สุดฮิต ที่ถือเป็นอาวุธสำคัญ เช่น รายการ The Star 2022 ที่สามารถคว้าเรตติ้งจบสูงสุด เป็นรายการวาไรตีแข่งขันร้องเพลงที่คนกรุงเทพฯ (BKK) รับชมมากที่สุด โดยทำตัวเลขเรตติ้งสูงสุดถึง 4.133 ส่วนรายการดังขวัญใจมหาชน The Golden song เวทีเพลงเพราะ ซีซั่น 5 ที่ทำเรตติ้งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกสัปดาห์! สร้างเรตติ้งอันดับ 1 เป็นรายการที่คนเมืองรับชมสูงที่สุดช่วง 6 โมงเย็นวันอาทิตย์ ล่าสุดโกยเรตติ้งในกรุงเทพฯ (15+BKK) ได้ถึง 6.18 (ออกอากาศ 12 ก.พ. 2023) ส่วนช่อง GMM25 ก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างท่วมท้น มีผู้ชมในกลุ่มหัวเมืองที่เพิ่มขึ้นถึง 41%ล่าสุดช่อง one31 ยังได้รับรางวัล Winner Best Brand Performance on Social Media สาขา Broadcasting ให้เป็นที่สุดของแบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย ในการประกาศรางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 11 รวมทั้งยังได้รับคัดเลือกให้หุ้น onee เข้าเป็นดัชนี MSCI โดยถูกจัดให้ในอยู่ กลุ่ม MSCI Global Small Cap ทำให้หุ้น onee เป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้นอีกด้วยทั้งนี้ กลุ่ม onee ได้เตรียมแผนงานครึ่งปีแรกของปี 2023 ไว้ตอบโจทย์ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมาย ในทุก Segment ทั้ง On air - Online - On application ผ่านคอนเทนต์บันเทิงคุณภาพทั้งละคร, ซีรีส์, รายการวาไรตี และรายการข่าวที่โดดเด่นของ “สำนักข่าววันนิวส์” รวมถึงกิจกรรม อีเวนต์ที่วางแผนไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อเตรียมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบันเทิงและไลฟ์สไตล์ ขานรับแนวโน้มที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจปี 2023 จะดีขึ้นตามลำดับ