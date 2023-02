“ปรากฏการณ์ one สนั่นจอ 2023” พร้อมกองทัพซุปตาร์ โชว์คอนเทนต์เด็ด จาก 2 สถานีโทรทัศน์แถวหน้าของเมืองไทย “ช่องone31 – GMM25”

ถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร อาทิ ระฟ้า ดำรงชัยธรรม, นิพนธ์ ผิวเณร, เดียว วรตั้งตระกูล, อรรณพ เสนะสุทธิพันธุ์, สมศรี พฤทธิพันธุ์, สถาพร พานิชรักษาพงศ์, สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา, วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย จัดงาน“ปรากฏการณ์ one สนั่นจอ 2023” โชว์คอนเทนต์เด็ดหลายรสหลากอารมณ์ ทั้งละคร, ซีรีส์, รายการวาไรตี้ และข่าว ที่ขนทัพเตรียมมาลงจอ ช่องone31 และช่อง GMM 25 ตลอดปี 2023 โดยมีไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติร่วมงาน ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพ เมื่อบ่ายวันก่อน.เปิดงาน “ปรากฏการณ์ one สนั่นจอ 2023” ปีนี้ บิ๊กบอสบอย-ถกลเกียรติ CEO คนเก่งของ “onee” ได้เปิดโผโชว์ความสำเร็จของช่องone31 และช่อง GMM 25 ที่ขึ้นแท่นป็น 2 ผู้นำของสถานีโทรทัศน์แห่งเมืองไทย และยืน 1 ด้วยการเติบโต สามารถเข้าถึงผู้ชมทุกกลุ่ม Segment ทั้งประเทศกว่า 58 ล้านคน ด้วยการผลิตคอนเทนต์ที่หลากหลาย อัดแน่นด้วยคุณภาพ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ชมในยุคปัจจุบัน ด้วยช่องทางการรับชมที่ครอบคลุมทั้งออนแอร์ – ออนไลน์ - ออนแอปพลิเคชั่น ซึ่งในปี 2022 ที่ผ่านมา ช่องone31 ได้สร้างปรากฏการณ์สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนก้าวขึ้นสู่อันดับที่ 2 ในช่วงเวลา Primetime และขึ้นแท่นเป็นสถานีโทรทัศน์กลุ่ม Top5 ที่เติบโตที่สุด “เป็นสถานีโทรทัศน์อันดับ 3 ของประเทศ” ด้านช่อง GMM25 ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างท่วมท้น มีผู้ชมในกลุ่มหัวเมืองที่เพิ่มขึ้นถึง 41% อีกทั้งยังยืน 1 ทุกช่องทางใน Social Media Platform ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแพลตฟอร์มมาแรงอย่าง Tiktok ช่องGMM25 มียอดรับชม 13,742,002,587 view และช่องone31 มียอดรับชม 23,807,206,768 view สูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ นอกจากนี้ช่องone31 ยังติดอยู่ในกลุ่ม Top3 ที่มียอดผู้ติดตามสูงที่สุดในกลุ่ม Entertainment มากไปกว่านี้ยังมี App oneD ที่ทำให้ใกล้ชิดเข้าถึงผู้ชมทุกคนได้มากขึ้น ทั้งหมดนี้คือเครื่องการันตีถึงศักยภาพของ ช่องone31 และ GMM25 ที่สร้างสรรค์ผลงานเหนือระดับ ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม ยืน 1 ครองใจผู้ชมมาอย่างต่อเนื่องในทุกช่องทางนับจากนี้ และตลอดไปเริ่มต้นปี 2023 ด้วยคอนเทนต์ละครหลังข่าว ประเดิมด้วยละคร “มณีพยาบาท” ที่กำลังออกอากาศ ทุกคืนวันจันทร์-อังคาร เวลา 20.30 น. นำแสดงโดย นิว ฐิติภูมิ, บัว นลินทิพย์, เบญ เรวิญานันท์ ต่อด้วยละครใหม่เรื่อง “พระนคร ๒๔๑๐” จากค่าย “พอดีคำ” ที่ชวนคุณลุ้นไปกับภารกิจรัก จับคู่ให้โปลิศหนุ่มหล่อ โดยแม่สื่อมือดี นำแสดงโดย ณอห์ณ จินดาโชติ, ชาร์เลท วาศิตา, พ้อยท์ ชลวิทย์, ปลายฟ้า ณัชภรณ์ ออกอากาศทุกคืนวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. เริ่มตอนแรกพุธที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ จากนั้นเปิดตัวละครฟอร์มยักษ์แห่งปี ผลงานของผู้กำกับ สันต์ ศรีแก้วหล่อ เรื่อง “พนมนาคา”นำแสดงโดย ตรี ภรภัทร, กรีน อัษฎาพร, ก้อง วิทยา, เพชร โบราณินทร์, ญิ๋งญิ๋ง ศรุชา จากนั้นพบกับละครแนว Modern Drama สุดเข้มข้น “รัก..ร้าย” ที่รวมพลซุปตาร์แถวหน้า อย่าง ใหม่ ดาวิกา, มิว ศุภศิษฏ์, เจษ เจษฏ์พิพัฒ, ลิลลี่ ภัณฑิลา และแหม่ม คัทลียา กำกับการแสดงโดย ผอูน จันทรศิริ เขียนบทโดย เนปาลี,ต่อด้วยละครแนวโรแมนติกดราม่ารสเข้มข้น “ต้นร้ายปลายรัก” นำแสดงโดย ป้อง ณวัฒน์, เฟิร์น นพจิรา, โอม อัชชา, เมย์ พิชญ์นาฏ และเปลี่ยนอารมณ์ไปกับคอนเทนต์ละคร 1 ทุ่ม ที่ช่องone31 ครองแชมป์ยึด เรตติ้งอันดับ 1 มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ละครเพลงดราม่าสุดเข้มข้น “เพื่อแม่แพ้บ่ได้” นำแสดงโดยทอย ปฐมพงศ์, ผิงผิง ณิชา, แซ็ค ชุมแพ, อินเตอร์ รุ่งรดา, ฝน ธนสุนธร ที่ออกอากาศโกยเรตติ้งอยู่ในขณะนี้ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.00 น. ต่อด้วยละคร Action Fantasy Drama “ข้าวเหนียวทองคำ” ที่จะให้กำเนิดฮีโร่เลือดอีสานคนใหม่ ที่คุณจะตกหลุมรักแบบหมดใจ นำแสดงโดย ทีม คุณากร, เซียงเซียง พรสรวง, คุกกี้ ญดา, อาไท สุภทัต และปิดท้ายด้วยละครสุดฮา “ตำย่าบอก” นำแสดงโดย ดวงดาว จารุจินดา, เตียวหุย เพชรปรัชญา, เบสท์ รักษ์วนีย์, หนูเล็ก ทิฐินันท์ กำกับการแสดงโดย อัษฎาวุธ เหลืองสุนทรข้ามไปดูที่ฟากรายการวาไรตี้ “The Golden Song เวทีเพลงเพราะ 5” รายการมหาชนสุดฮิตที่เติมเต็มความสุขให้ทุกคนทั้งประเทศ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 18.00 น. ซึ่งหลังออกอากาศไปแค่สัปดาห์เดียวก็ได้รับกระแสตอบรับดีเยี่ยม จากข้อมูลของ Nielsen 15+ ที่สามารถกวาดเรตติ้งในกรุงเทพฯ ไปได้ถึง 4.59 ส่วนเรตติ้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด (เขตเทศบาล) อยู่ที่ตัวเลข 3.48 เป็นรายการที่คนเมือง รับชมสูงที่สุด ช่วง 6 โมงเย็นวันอาทิตย์ สร้างเรตติ้งแรงให้ช่องone31 มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วย The Voice ที่เตรียมลงจอรอเรียกเสียงกรี๊ด รวมไปถึงโปรเจกต์สุดเซอร์ไพรส์ของ ย้ง ทรงยศ โปรดิวเซอร์ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จหลายรายการ เตรียมส่ง “789 Survival” ที่จะมาค้นหา 10 ผู้เข้าแข่งขัน Idol Survival นำทีมพาน้องๆ TRAINEE ทั้ง 24 คนโชว์ตัวมากันจนแน่นเวที ซึ่งมีคิวจะออกอากาศ เร็วๆ นี้ ทางช่องone31 และวันนี้เราได้ผลผลิตจากรายการ “The Golden Song เวทีเพลงเพราะ” นำทีมโดย แอ๊ค-ผิงผิง-วิน-พลอย-โตโต้-ภูมิ แชมป์จากซีซั่นที่ผ่านมา มาประชันเสียงร้องกับน้องๆ จากเวทีรายการ The Star 2022 โดย เจมส์-ชินจัง-แซม และพบกับโชว์สุดพิเศษจากวง LAZ 1 ศิลปินมากความสามารถจากเวที LAZiCON กับเพลงใหม่แกะกล่อง เพลง “อุ๊ย คุณพระ! (OMG!)” เพลงจากละครพระนคร ๒๔๑๐จากนั้นส่งต่อให้กับซีรีส์ “Across The Sky ลัดฟ้าล่าฝัน” นำแสดงโดย บอส บูลเศรษฐ์, ไดร์ม่อน ณรกร, เอินเอิน ฟาติมา, ใยไหม ชินารดี, ปลื้ม ธยศทรณ์, บูม ฐานัตถ์, อู๋ ธงชัย, ออฟโรด กันตภณ, ตั้งต้น จิณภพ, บูม สหรัฐ, ภูมิ พงศ์รัชตะ, โอ ณัทฐ์สุทธา ฯลฯ กำกับการแสดงโดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ เรียกว่าเป็นการรวมตัวนักแสดงหน้าใหม่ที่น่าจับตามองจาก 3 เวทีคุณภาพ LAZiCON, The Golden Song เวทีเพลงเพราะ และ The Star idol ทำเอา “7 หนุ่มตัวตึงแห่งช่องวัน31” ถึงกับออกอาการฮือฮา นำทีมโดย ตงตง กฤษกร, ตรี ภรภัทร, ไบร์ท นรภัทร, เน๋ง ศรัณย์, ฟิล์ม ธนภัทร, แจม รชตะ และ เจษ เจษฎ์พิพัฒ ต้องรีบออกมาปรากฎตัวโชว์หน้าหล่อละมุน เรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่นฮอลล์ และออดอ้อนขอความเห็นใจจากพี่ๆ นักข่าวและพี่เอเจนซี่บ้าง สร้างความครื้นเครงให้กับทุกคนที่มาร่วมงาน ฟาก GMMTV หัวเรือใหญ่อย่าง คุณสถาพร พานิชรักษาพงศ์ ก็ส่งผลงานซีรีส์สนุกๆ มาเอาใจกลุ่มเทรนดี้ เรื่อง “Midnight Museum พิพิธภัณฑ์รัตติกาล” นำแสดงโดย กัน อรรถพันธ์, น้ำตาล ทิพนารี และซีรีส์เรื่อง “U.M.G รักแรกหายไป ได้ใครมาวะ” นำแสดงโดย นนน กรภัทร์, น้ำตาล ทิพนารี ที่จะออกอากาศเร็วๆ นี้ ทางช่องGMM 25 นอกจากนี้ยังมีรายการ “Project Alpha” ภารกิจล่าฝันสู่การเดบิวต์เป็นศิลปินในสังกัด GMMTV ที่กำลังออกอากาศให้แฟนๆ ลุ้นกันอย่างสนุก ทุกคืนวันอาทิตย์ 20.30 น. ทางหน้าจอGMM25ปิดท้ายความอลังการด้วยคอนเทนต์จาก “สำนักข่าววันนิวส์” ที่จัดทัพข่าวเด็ดตลอดวัน และทีม ผู้ประกาศข่าวระดับ All Star นำโดย 7 เซียนข่าว จั๊ด ธีมะ, หนุ่ม อนุวัต, แจ็ค ศรีสุภางค์, โจ อรชุน, เผย วีณารัตน์, น้อย บัญชา, นิปปอน นวนันท์ และ 2 ดาวรุ่ง แชมป์ ศรัณภัสร์, อ๊อฟ ชัยนนท์ พร้อมด้วย “วันบันเทิง” มารายงานข่าวสำคัญในทุกมิติบนหน้าจอ ช่องone31 และ GMM25“ปรากฏการณ์ one สนั่นจอ 2023” จึงนับเป็นการยกขบวนคอนเทนต์เด็ด ที่พร้อมลงจอ แถมอัดแน่นด้วยเหล่าศิลปินนักแสดงระดับแม่เหล็ก ที่จะมาเติมเต็มความสุขให้ผู้ชมตลอดปี 2023.