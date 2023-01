สิ้นสุดเส้นทางฝ่าฟัน 10 ปี “เจมส์ เจตพล” น้ำตาไหล คว้าแชมป์ “The Star 2022”

ประกาศผลไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของที่จัดขึ้น ณ โรงละคร เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ เมื่อค่ำวันนี้ (22 ม.ค.2566) ซึ่งผลปรากฏว่าผู้ที่คว้าตำแหน่งแชมป์ “The Star 2022” คือหนุ่มเสียงดีมีความมุ่งมั่นที่สามารถทำโชว์มินิคอนเสิร์ต 15 นาทีได้เป็นที่ประทับใจ และชนะคะแนนโหวตจากคนไทยทั่วทั้งประเทศไปอย่างท่วมท้น เป็นความสำเร็จที่เจ้าตัวเฝ้ารอมาอย่างยาวนาน หลังใช้ความพยายามในการเดินสายประกวดร้องเพลงมานาน 10 ปีบรรยากาศการแข่งขันคึกคักกันตั้งแต่ช่วงบ่าย เมื่อเหล่าด้อมแฟนคลับหอบป้ายไฟ ตบเท้ามาร่วมให้กำลังใจ 2 คนสุดท้าย “ชินจัง ญาณาธิป” หมายเลข 3 และ “เจมส์ เจตพล” หมายเลข 8 กันถึงขอบเวที จนกระทั่งถึงเวลา 18.00 น. เสียงกรี๊ดดังกระหึ่มทันทีที่ 2 พิธีกร “แฟรงค์ ภคชนก์” และ “ตั้ม วราวุธ” เชิญ 2 คนสุดท้าย ชินจัง-เจมส์ แท็กทีมเพื่อนๆ อีก 6 คน ทั้ง แซม, มี่, อาร์ตติส, เชน, ปังปอนด์, สาลี่ ออกมาร้องเพลง “เพื่อดาวดวงนั้น” เรียกพลังใจให้ฮึกเหิมก่อนเริ่มแข่งขันใน “โจทย์มินิคอนเสิร์ต 15 นาที” ของ 2 คนสุดท้าย“ชินจัง-เจมส์” โดยประเดิมเวทีกับมินิคอนเสิร์ต “ชินจังจอมเก่ง” จากชินจังที่เจ้าตัวขอเปิดตัวมาด้วยเพลงประกอบการ์ตูน ชินจังจอมแก่น ต่อด้วยเพลง “North Star” และ เพลง “Please” ซึ่งเป็นโจทย์เพลงจากแฟนคลับ จากนั้นปิดท้ายด้วยเพลง “รัก” เพื่อขอบคุณแฟนๆ ที่คอยซัพพอร์ทเสมอมาบนเวทีสนุกกันต่อกับมินิคอนเสิร์ต “Jame’s 10 Years After” จากเจมส์ ที่เจ้าตัวจะพาย้อนไปกับเส้นทางความฝัน เริ่มด้วยเพลง “แพ้คำว่ารัก” และเพลงจากแฟนคลับ “ทนพิษบาดแผลไม่ไหว” และปิดท้ายด้วยการโชว์เปียโนครวญเพลง “มีแต่คิดถึง” เพื่อมอบให้กับแฟนๆ ปิดท้ายการแข่งขันไปแบบซึ้งๆระหว่างรอประกาศผลวินาทีแห่งประวัติศาสตร์ ว่า The Star 2022 คือใคร? รุ่นพี่ 4 โพดำ นำโดย “กัน-แก้ม-โดม-ตั้ม” ก็รวมตัวกันออกมาโชว์สุดพิเศษในเพลง “มากองรวมกันตรงนี้” ของซูเปอร์สตาร์ตลอดกาล “เบิร์ด ธงไชย” แล้วแท็กทีมน้องๆ 8 คนสุดท้าย The Star 2022 ออกมาโชว์เมดเลย์เพลงสนุกและซึ้งแบบจุใจและแล้วก็เข้าสู่ช่วงลุ้นระทึกกับวินาทีการประกาศผลการตัดสินจากคะแนนโหวตจากคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งผลปรากฎว่า “เจมส์ เจตพล กนิษฐชาต” หมายเลข 8 คว้าแชมป์ The Star 2022 ไปครอง งานนี้ทำเอาเจ้าตัวกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ ร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจ โดยมี “บอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ขึ้นมอบถ้วยรางวัลและกล่าวต้อนรับท่ามกลางเสียงปรบมือยินดีกึกก้องทั่ว เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์สำหรับ “เจมส์ เจตพล กนิษฐชาต” เป็นหนุ่มมุ่งมั่นที่ไล่ตามความฝัน จากกรุงเทพมหานคร เกิดวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2538 อายุ 27 ปี การศึกษาระดับปริญาตรี คณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลังเคยพลาดหวังจากเวที The Star แต่เจมส์ก็ไม่ละทิ้งความฝัน กลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในปีนี้ และทุ่มเทโชว์ความสามารถทั้งการร้อง การสื่อสารอารมณ์อย่างเต็มที่ในทุกๆ โชว์บนเวทีได้อย่างน่าทึ่ง และฉายเสน่ห์กวาดหัวใจแฟนๆ และคะแนนจากกรรมการ จนถึงวันนี้ที่รอคอย เมื่อเจมส์สามารถคว้าคะแนนโหวตจากคนไทยทั้งประเทศ และครองตำแหน่ง The Star 2022 ได้สำเร็จอย่างที่คาดหวังและตั้งใจไว้