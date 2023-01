Regal F.C. Live Event สุดยิ่งใหญ่แห่งปีของ Chivas The Blend พร้อมประกาศแล้ว! กับศึกชิงชัยใครจะเป็นแชมป์ และได้ลุ้นเชียร์แมนยูไกลถึง Old Trafford

Regal F.C. Live Event presented by Chivas the Blend ปรากฎการณ์ครั้งใหม่ของการรวมกันระหว่างกีฬาฟุตบอลและสตรีทคัลเจอร์ ที่รวบรวมเหล่าตัวท็อปคนรักฟุตบอลคัลเจอร์ ของแต่ละวงการมาบอกเล่าภาพรวมของกิจกรรม Regal F.C. พร้อมเกมส์การตัดสินสุดเดือด เพื่อลุ้นบินลัดฟ้าไปเชียร์แมนยูแบบ VIP ถึง Old Trafford นำทีมโดย โต้ง-Twopee, ป้อง ณวัฒน์ และ ปิ๊น CARNIVAL นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการสุดเอ็กซ์คลูซีฟ Chivas The Blend Exhibition ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ Chivas X Lisa Exhibition, New Regals Exhibition เป็นต้น ให้เหล่าเอฟซีได้สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร รวมถึงมินิคอนเสิร์ตจาก Twopee ศิลปิน Hip-Hop แนวหน้า ที่มาพร้อมเปิดประสบการณ์ความสนุกสุดมันส์ไปพร้อมกัน ในวันที่ 26 มกราคม 2023 เวลา 11.00น. – 23.00น. ที่ ชั้น 1 Quartier Gallery, EmQuartier Bangkokภายในงานพบกับไฮไลท์สุดพิเศษ กับเกมส์ Football Accuracy Shootout เกมส์การตัดสินสุดท้าย ที่จะตัดสินว่าทีมไหนจะเป็นทีมที่ชนะและได้บินลัดฟ้าไปเชียร์แมนยูให้ฟินแบบ ติดขอบสนาม Old Trafford แบบ Exclusive ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด 3 ทีม ได้แก่ ทีม#Teampintcarnval นำทีมโดย ปิ๊น-อนุพงศ์ เจ้าของร้าน Carnival ทีม#Teampongnawat นำทีมโดย ป้อง ณวัฒน์ นักแสดงมากความสามารถ และทีม#Teamtwopee นำทีมโดย โต้ง-Twopee นักร้อง Hip-Hop สุดฮอตนอกจากนี้ ยังมีโซนกิจกรรมอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Chivas The Blend Exhibition นิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความเป็น Regal F.C. แบบขั้นสุด ทั้ง Chivas The Blend X Lisa Exhibition และ New Regals Exhibition พร้อมมีโซน Exclusive Street Wear Market ที่เอาใจแฟชั่นนิสต้าสายสตรีทตัวจริงด้วยสเปเชียลคอลเลคชั่น Regal F.C. Collaboration กับแบรนด์ “Carnival” และ “ARI” และ เสื้อผ้า และ Sneaker สุดคูลหายากจาก “คู่เราไม่เก่าเลย” ให้ได้มาสะสมกันแบบจุใจ เพลิดเพลินไปกับการ Wrap Up บอกเล่าประสบการณ์ที่เคยไปร่วมสัมผัสกิจกรรมที่ผ่านมาของ Regal F.C. ที่ Old Trafford ประเทศอังกฤษ ผ่านมุมมอง Thai Regal Fc Team Leader's อย่าง โต้ง-Twopee, ป้อง ณวัฒน์ และ ปิ๊น CARNIVA อีกทั้งยังพบการโชว์ทักษะลีลา Freestyles Football แบบมืออาชีพระดับโลก ปิดจบความสนุกสุดมันส์ ด้วยคอนเสิร์ตสุด Exclusive จาก Twopee พร้อมเหล่าดีเจชื่อดังมาเปิดเพลงขยับกันสบายๆ กับเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ ควงคู่มากับคลาสค็อกเทลมาสเตอร์คลาส โดยCHIVAS BA ที่โซน Chivas Cocktails Bar และกิจกรรมอีกมากมายภายในงานมาร่วมสร้างปรากฎการณ์ใหม่อีกครั้ง พร้อมทลายทุกข้อจำกัดไปกับ Regal F.C. presented by Chivas the Blend ได้แล้ววันนี้!#Regalfc #ChivasTheBlend #IRiseWeRise