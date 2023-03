ทัพโปโลน้ำหญิงทีมชาติไทย ลัดฟ้าลุยชิงแชมป์เอเชียที่สิงคโปร์ หวังมีเหรียญติดมือ

เมื่อช่วงสายวันที่ 20 มีนาคม 2566 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ทัพนักกีฬาโปโลน้ำหญิงทีมชาติไทย รวมตัวกัน เพื่อออกเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อทำการแข่งขันรายการ The Asian Water Polo Championships 2023ทีมโปโลน้ำหญิงทีมชาติไทย ทั้ง 12 คน พร้อมทีมผู้ฝึกสอน ออกเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่TG413 โดยตะอออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 11.00 น. เพื่อเข้าร่วมแข่งขันรายการ The Asian Water Polo Championships 2023 ระหว่างวันที่ 22 - 27 มีนาคม 2566 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมี พลเอกสรศักดิ์ ขาวกระจ่าง ประธานฝ่ายกีฬาโปโลน้ำ สมาคมกีฬาว่ายน้ำ แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยพ่อแม่ผู้ปกครองร่วมส่งนักกีฬาพลเอก สรศักดิ์ ขาวกระจ่าง ประธานฝ่ายกีฬาโปโลน้ำ สมาคมกีฬาว่ายน้ำ แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ สำหรับน้องๆที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมซีเกมส์ ซึ่งทุกคนจะได้ทั้งประสบการณ์และความแข็งแกร่ง คิดว่าการไปครั้งนี้จะเป็นประโยชน์มากสำหรับนักกีฬา ”ด้าน พันจ่าเอก ณัฐนันท์ ชำนาญกุล ผู้ฝึกสอนชาวไทยทีมโปโลน้ำหญิงทีมชาติไทย เปิดเผยว่า “เราได้เตรียมทีมชุดนี้มาหลายปี รายการนี้เมื่อปีที่แล้วเราก็ได้อันดับที่สี่มา ครั้งนี้ก็หวังจะทำผลงานให้จบอันดับที่ดีกว่าเดิม หวังลึกๆให้มีเหรียญติดกลับมาด้วย รายการนี้จะได้ทดสอบความพร้อมของนักกีฬาทั้งร่างกายและจิตใจด้วย”ส่วน วทานิย นิลกลัด กัปตันทีมโปโลน้ำหญิง ก็ได้พูดถึงความพร้อมของทีมว่า “ตอนนี้ทุกคนในทีมมีความพร้อมมาก เรามีการฝึกซ้อมทั้งเกมรุกและเกมรับไว้พร้อมในระดับหนึ่ง ทีมไทยเรายังไม่เคยมีเหรียญติดมือกลับมา ครั้งนี้ก็หวังว่าจะคว้าเหรีญกลับมาให้ได้ ก็ฝากทุกๆคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วย”สำหรับ การแข่งขันรายการ The Asian Water Polo Championships 2023 ที่ประเทศสิงคโปร์ มี 4 ชาติเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย สิงคโปร์ เจ้าภาพ , คาซัคสถาน , อุซเบกิสถาน และ ไทย ซึ่งทีมโปโลน้ำหญิงของไทย จะประเดิมสนามพบ อุซเบกิสถาน