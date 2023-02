"ตะวันฉาย" ขึ้นแท่นคำค้นหายอดฮิต ติดเทรนด์ Google Search อันดับ 1 ของวันที่ 25 ก.พ.66

"ตะวันฉาย" กลายเป็นคำค้นหายอดฮิต ติดเทรนด์ Google Search อันดับ 1 ของวันที่ 25 ก.พ.66 ซึ่งเป็นวันที่ "ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม" แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (มากกว่า 145-155 ป.) ขึ้นป้องกันเข็มขัดกับ "จามาล ยูซูพอฟ" ในศึก ONE Fight Night 7โดยในศึกนี้ "ตะวันฉาย" สามารถป้องกันบัลลังก์ครั้งแรกได้สำเร็จ ด้วยการสาดแข้งซ้ายใส่ต้นขาของ "จามาล" จนฝืนยืนต่อไม่ไหว ทำให้กรรมการยุติการแข่งขันในเวลาเพียง 49 วินาทีของยกแรกเท่านั้นทำให้ “ตะวันฉาย” คว้าโบนัสจากบิ๊กบอส "ชาตรี ศิษย์ยอดธง" 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (เกือบ 1.8 ล้านบาท) โดยเป็นการตอกย้ำถึงฝีมือการเป็นแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต และเหมาะสมกับการเป็นเจ้าของฉายา "ซ้ายดารา" อย่างแท้จริงจากกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนมวยชาวไทยที่ต่างตั้งตารอชมไฟต์สำคัญครั้งนี้ เป็นผลให้ในวันที่ 25 ก.พ.66 "ตะวันฉาย" กลายเป็นคำค้นหาที่ถูกค้นมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของ Google แม้ว่าศึก ONE Fight Night 7 จะเริ่มออกอากาศตั้งแต่เช้าตรู่ 07.00 น. ตามเวลาประเทศไทย แต่ก็ยังมีแฟนกีฬาเข้าไปชมติดขอบสังเวียนเต็มความจุสนาม ไม่นับผู้ที่รับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์อีกจำนวนมากด้วยฟอร์มอันร้อนแรงที่อยู่ในช่วงขาขึ้นแบบสุด ๆ บวกกับรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาเอาการ จึงไม่เเปลกใจที่ในชั่วโมงนี้ "ตะวันฉาย" จะเป็นนักกีฬามวยไทยระดับซูเปอร์สตาร์ของ ONE ที่เข้าไปนั่งในใจแฟนกีฬาทุกเพศทุกวัยเรียบร้อยแล้วแฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh