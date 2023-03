"อัลลิเซีย" ลับหมัดรอฟาด "เจเน็ต" ในศึกรวมเข็มขัด ONE มวยไทย 25 มี.ค.นี้

“อัลลิเซีย เฮลเลน รอดริเกส” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) ลั่นดังขอจัดน็อก “เจเน็ต ท็อดด์” ที่ปัจจุบันนั่งตำแหน่งแชมป์โลกเฉพาะกาลของรุ่นนี้ พร้อมพิสูจน์ฝีมือทวงคืนบัลลังก์ขึ้นเป็นราชินีมวยไทย รุ่นอะตอมเวตตัวจริงโดยทั้งคู่ได้คิวมาเจอกันในศึก ONE FIGHT NIGHT 8 ที่จะถ่ายทอดสดจากสิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 06.00 น. ของวันเสาร์ที่ 25 มี.ค.66แชมป์โลกสาวชาวบราซิลวัย 24 ปี เปิดตัวกับ ONE ด้วยการกระชากเข็มขัดมวยไทย รุ่นอะตอมเวตจาก “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” ขึ้นแท่นแชมป์โลกนับตั้งแต่เดือน ส.ค. 63 ก่อนจะห่างสังเวียนนาน 2 ปี เพื่อทำหน้าที่คุณแม่จึงต้องยอมให้ “เจเน็ต ทอดด์” ได้ขึ้นครองตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต เฉพาะกาล ในระหว่างที่เธอยังกลับมาทำหน้าที่ไม่ได้ในตอนนี้ "อัลลิเซีย" พร้อมกลับมาทวงบัลลังก์คืน โดยมีลูกชายสุดที่รักเป็นแรงบันดาลใจหลัก ยิ่งทำให้เธอมั่นใจว่าความเป็นแม่จะทำให้เธอกลับมาแกร่งกว่าเดิมทั้งร่างกายและจิตใจ“ตอนนี้ฉันแข็งแกร่งขึ้นเพราะฉันต่อสู้เพื่อตัวเองและเพื่อลูก ฉันอยากให้เขาภูมิใจในตัวฉัน เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันมองไปที่ลูกชาย ฉันมีกำลังมากมายที่จะไปต่อ ฉันรู้ว่าสิ่งที่ทำจะคุ้มค่าสำหรับเราและอนาคตของเราค่ะ”ตามเดิมนั้นเธอมีคิวปะทะกับ "เจเน็ต" เมื่อเดือน ธ.ค. 65 แต่ “เจเน็ต” ตรวจพบเชื้อโควิด 19 ทำให้ต้องเลื่อนการแข่งขันครั้งก่อนออกไป แต่ “อัลลิเซีย” ก็ใช้เวลาที่ได้มาเพิ่มไปเสริมความแข็งแกร่งให้ตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมคมหมัด เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถปิดเกม "เจเน็ต" ได้ก่อนยกสุดท้าย และนั่งแท่นราชินีรุ่นอะตอมเวตตัวจริงอย่างไร้ที่ติ“ฉันรู้สึกสบายใจกับเกมที่ใช้ศอกและเตะเพราะมันเป็นสิ่งที่ฉันทำได้ดีมาก แต่ฉันก็ซ้อมหนักมากในการใช้หมัดเหมือนกันค่ะ การเลื่อนชกครั้งก่อนช่วยให้ฉันมีเวลาพัฒนาการใช้หมัดให้ดีขึ้น ฉันซ้อมการชกทุกวันตั้งแต่การเลื่อนการแข่งขันมา""และฉันก็เชื่อว่าไฟต์นี้ เราจะได้แลกหมัดกันตั้งแต่ยกแรก หรือยกสอง แต่ฉันตั้งใจจะไล่บี้เธอ (เจเน็ต) ตั้งแต่เริ่มเกมเพื่อหาจังหวะน็อกให้ได้ค่ะ”แฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมที่สิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม คลิกที่ลิงก์นี้ Ticketmaster และรับชมการถ่ายทอดสดในวันเสาร์ที่ 25 มี.ค.66 คู่ก่อนเวลาเริ่ม 06.00 น. คู่ในรายการเวลา 07.00 น. ผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand, ยูทูบ ONE Championship, เว็บไซต์ www.onefc.com ส่วนทางโทรทัศน์ช่อง 7HD รับสัญญาณสดเวลา 10.00 น.