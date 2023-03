RoV Pro League เผยโฉม 4 ทีมชิงสุดยอดแชมป์ ณ ไบเทค 1-2 เม.ย.นี้

สำหรับ 4 ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ Championship ได้แก่แชมป์โปรลีก 2 ซีซันล่าสุดที่ครองอันดับ 1 ของตารางมาตั้งแต่เปิดฤดูกาล ทีมที่ 2แชมป์โปรลีก 2 สมัยที่ทำผลงานได้ดีจนสามารถไล่กวดเจ้าหมูมาติด ๆ ทีมที่ 3ทีมม้ามืดที่ในฤดูกาลโชว์ฟอร์มอันร้อนแรง แซงทีมใหญ่ขึ้นมาเป็น Top 4 ถือเป็นการเข้ารอบ Championship ครั้งแรกของพวกเขา และทีมสุดท้ายที่แม้จะฟอร์มหลุดไปบ้าง แต่โดยรวมยังทำผลงานได้ดีจนการันตีเข้ารอบในสัปดาห์สุดท้ายการแข่งขันในรอบ Championship จะแข่งกันแบบสายบนสายล่าง โดยใช้ระบบ Global Ban Pick และรูปแบบ Best of 7 (ชนะ 4 ใน 7 เกม) ซึ่งสายการแข่งขันแบ่งออกเป็นแมตช์ 1 : Bacon Time พบกับ Buriram United Esports (ชนะเข้าชิง)แมตช์ 2 : eArena พบกับ Valencia CF Esports (แพ้ตกรอบ)แมตช์ 3 : ผู้แพ้แมตช์ 1 พบกับ ผู้ชนะแมตช์ 2 (ชนะเข้าชิง)รอบชิงชนะเลิศ : ผู้ชนะแมตช์ 1 พบกับ ผู้ชนะแมตช์ 3RoV Pro League 2023 Summer รอบ Championship จะจัดขึ้น ณ ไบเทค บางนา ฮอลล์ 100 วันที่ 1-2 เมษายนนี้ พร้อมเปิดให้เข้าชมฟรี พิเศษ! สำหรับ 800 คนแรกของแต่ละวันรับเสื้อ RoV #ใส่ให้สุดแล้วหยุดที่บ่อ, สเปรย์แอลกอฮอลล์ลาย RoV ALL IN และโค้ดสกินถาวร ประตูฮอลล์เปิดเวลา 10:00 น. เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 12:00 น. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Garena RoV Thailand และ Garena RoV Tournament