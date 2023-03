“รถถัง” เดี้ยง ถอนตัวตะบัน “ซุปเปอร์เล็ก” ชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่ง “มินิที” ส้มหล่นเสียบแทน

ศึก ONE FIGHT NIGHT 8 ที่จะถ่ายทอดสดช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ตรงกับช่วงเช้าเวลา 06.00 น. ของวันเสาร์ที่ 25 มี.ค.66 ที่ประเทศสิงคโปร์ มีอันต้องเปลี่ยนแปลงกะทันหันชนิดไม่คาดฝันเมื่อ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” เกิดอาการบาดเจ็บจนต้องถอนตัวช่วงโค้งสุดท้าย ทำให้ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9″ ต้องเปลี่ยนคู่ชิงคนใหม่เป็น “แดเนียล วิลเลียมส์” ที่หาญกล้าเข้ามาขัดตาทัพเดิมที “ซุปเปอร์เล็ก” และ “รถถัง” ได้คิวปะทะเดือดในศึกชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (135 ป.) โดยถูกขยับมาเป็นฐานะคู่เอกของรายการแทนที่ศึกชิงเข็มขัดรุ่นยักษ์ระหว่าง “Singh” อาร์จาน บูลลาร์ แชมป์โลก ONE รุ่นเฮฟวีเวต (265 ป.) และเจ้าของเข็มขัดสองรุ่น “Spartak” อนาโตลี มาลีคิน แชมป์โลก ONE รุ่นเฮฟวีเวต เฉพาะกาล ที่ต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปภายในปีนี้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการถ่ายทอดสดในบางประเทศแต่เพียงไม่กี่วันก่อนการแข่งขัน “รถถัง” ออกมาแจ้งเรื่องอาการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมพร้อมใบรับรองแพทย์ยืนยัน จึงจำเป็นต้องถอนตัวด่วน ชวดชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งกับ “ซุปเปอร์เล็ก”ส้มใบใหญ่จึงลอยมาถึงหน้าบ้านของหนุ่มลูกครึ่งไทย-ออสซี “มินิที” แดเนียล วิลเลียมส์ เจ้าของวลี “ชนแก้ว!” ที่แฟนกีฬาชาวไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีจากการที่เขาเคยประมือกับแชมป์โลกจอมบู๊อย่าง “รถถัง” อย่างถึงพริกถึงขิงจนได้ใจคนดูทั่วโลกเดิมที “แดเนียล” ในฐานะผู้ท้าชิงอันดับ 5 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115 – 125 ป.) ถูกวางตัวให้เจอกับ “รุย โบเทลโฮ” ในกติกามวยไทยในรายการเดียวกัน แต่ก็เกิดปุบปับรับโชคได้ขึ้นชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต แบบไม่คาดคิด แต่เจ้าตัวก็ไม่ติดที่จะรีบคว้าโอกาสทองในการลุ้นเข็มขัด แม้จะต้องเบ่งน้ำหนักขึ้นมาชกกับรุ่นใหญ่กว่าก็ตามขณะที่ “รุย” คู่ชกเดิมของ “แดเนียล” ได้คู่แข่งคนใหม่ “อัสลานเบก ซิครีเอฟ” จากรัสเซีย โดยจะประลองฝีมือกันในกติกามวยไทย แคตช์เวต (128 ป.)ส่วนคู่รองของรายการเป็นศึกตัดสินของตัวแม่รุ่นอะตอมเวต ระหว่าง “อัลลิเซีย เฮลเลน รอดริเกส” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105 – 115 ป.) ที่พักยกไปทำหน้าที่คุณแม่อยู่พักใหญ่ กับ “JT” เจเน็ต ท็อดด์ แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต เฉพาะกาล เพื่อวัดกันว่าใครจะเป็นราชินีครองบัลลังก์แต่เพียงผู้เดียว หลังจากที่ต้องเลื่อนการแข่งขันมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือน ธ.ค.65ไม่หมดเท่านี้ ยังมีเหล่ายอดฝีมือในกีฬาหลากหลายแขนงจากทั่วโลกตบเท้าเข้าชิงชัยกันอย่างคับคั่งทั้งหมด 10 คู่ ให้ดูกันอย่างจุใจรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE FIGHT NIGHT 8 เสาร์ที่ 25 มี.ค.พร้อมกันกับอีกกว่า 170 ประเทศทั่วโลก คู่ก่อนเวลาเริ่ม 06.00 น. คู่ในรายการ เริ่มเวลา 07.00 น. ผ่านทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ)Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ)โทรทัศน์ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น.จองบัตรเข้าชมในสนามได้ที่ Ticketmasterโปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ ศึก ONE Fight Night 8คู่ในรายการคู่เอก ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 vs แดเนียล วิลเลียมส์ (ชิงแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)คู่รอง อัลลิเซีย เฮลเลน รอดริเกส vs เจเน็ต ท็อดด์ (ชิงแชมป์โลก มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105 – 115 ป.)ซอ ฮี ฮาม vs อิตซูกิ ฮิราตะ (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นอะตอมเวต 105 – 115 ป.)โอ โฮ เทก vs อักบาร์ อับดุลลาเอฟ (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป.)จาง เป่ยเหมียน vs โทเรบชี ดงกัค (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)รุย โบเทลโฮ vs อัสลานเบก ซิครีเอฟ (มวยไทย แคตช์เวต 128 ป.)อเล็กซ์ ซิลวา vs เคอิโตะ ยามาคิตะ (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)คู่ก่อนเวลานิคลาส ลาร์เซน vs เอ็ดดี อาโบโลโซ (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป.)เอคาเทรินา วานดารีวา vs อิมาน บาร์โลว์ (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)บิอังกา บาซิลิโอ vs แทมมี มูซูเมกี (ปล้ำจับล็อก รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)