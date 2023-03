“รีเกียน” ปะทะ “สินสมุทร” รีแมตช์ชิงแชมป์โลก "ศึก ONE ลุมพินี 9" พร้อม 10 คู่มวยระดับพระกาฬ

เวทีลุมพินีถึงทีร้อนระอุขั้นสุด เมื่อแชมป์โลกสองประเภทกีฬา “รีเกียน เออร์เซล” หอบความมั่นใจเกินร้อยบินลัดฟ้ามาป้องเข็มขัดจากผู้ท้าชิง “สินสมุทร กลิ่นมี” ถึงถิ่นเมืองไทยในศึกรีแมตช์ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นไลต์เวต ขึ้นป้ายคู่เอกศึก ONE ลุมพินี 9 วันศุกร์ที่ 17 มี.ค. นี้“รีเกียน เออร์เซล” เจ้าของตำแหน่ง “ดับเบิลแชมป์” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่งและมวยไทย รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.) วัย 30 ปี ตัวแทนชาติซูรินาม ลงทุนบินข้ามโลกมาป้องกันเข็มขัดมวยไทยครั้งแรกกับอริเก่า “อควาแมนแดนสยาม” สินสมุทร กลิ่นมี ที่เคยแย่งชิงเข็มขัดเส้นนี้กันมาเมื่อเดือน ต.ค.ปีที่แล้ว แต่นักมวยมาดเซอร์ขัญใจชาวไทยเป็นฝ่ายพ่ายคะแนนไปแบบไม่เอกฉันท์ ทั้งคู่จึงได้โอกาสกลับมาวัดฝีมือกันใหม่อีกครั้งเพื่อชิงตำแหน่งเจ้าบัลลังก์มวยไทยในรุ่นนี้คู่รองของรายการเป็นการดวลอาวุธหนักกันของสองนักสู้ผู้เจนจัดเวที “กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย” กับ “เมืองไทย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม” ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ขณะที่ “สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” จะได้หวนคืนบ้านที่สร้างชื่อ พบ “ไรอัน ซีฮาน” ในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.)ร่วมด้วยสองน้องใหม่น่าจับตา “เพชรจีจ้า อ.มีคุณ” พบ “ฟานี เปยอมวี” ในกติกามวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) และ “แบล็ค แพนเธอร์” พบ “ทาเกียร์ คาลิลอฟ” ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ที่จะได้เปิดตัวเป็นครั้งแรกในรายการนี้ให้ทุกคนได้เห็นฝีมือนอกจากนี้ ยังมียอดฝีมือจากการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) ร่วมประชันฝีมือกันอย่างเต็มที่ซึ่งจะทำให้แฟนกีฬานั่งไม่ติดเก้าอี้ ชอบคู่ไหนสไตล์ไหนรอเชียร์ใคร ติดตามรายละเอียดโปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ได้ที่ด้านล่างโปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 9• คู่เอก รีเกียน เออร์เซล vs สินสมุทร กลิ่นมี (ชิงแชมป์โลก มวยไทย รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)• คู่รอง กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย vs เมืองไทย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)• สามเอ ไก่ย่างห้าดาว vs ไรอัน ซีฮาน (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)• เพชรจีจ้า อ.มีคุณ vs ฟานี เปยอมวี (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)• จ้าวเงาะ จิตรเมืองนนท์ vs สุไลมาน ลูกสวน (มวยไทย แคตซ์เวต 132 ป.)• เสกสรร อ.ขวัญเมือง vs ซิลวิอู วิเตซ (มวยไทย แคตซ์เวต 140 ป.)• ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ vs ซามาน อาซซูริ (มวยไทย แคตซ์เวต 140 ป.)• แบล็ค แพนเธอร์ vs ทาเกียร์ คาลิลอฟ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)• ทัตสึมิตสึ วะดะ vs เออร์เนสโต มอนทิลลา (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)• ยูน ชาง มิน vs คิริลล์ โกโรเบตส์ (การต่อสู้แบบผสมผสาน แคตซ์เวต 159 ป.)• นักรบ แฟร์เท็กซ์ vs เฉิน เจียหยี (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR 👉 http://bit.ly/3YWaao3 คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. และถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD ตั้งแต่เวลา 20.30 น.