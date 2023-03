"แรมโบ้เล็ก" สอย "ธีรเดช" ร่วงยกสอง ทุบโบนัสแตก 3.5 แสนบาท ONE ลุมพินี 7

ศึก ONE ลุมพินี 7 สร้างความสนุกเร้าใจให้กลับแฟน ๆ กีฬาต่อเนื่องเมื่อคืนวันศุกร์ที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมาที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)คู่เอก “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” นักมวยหนุ่มไฟแรง ปะทะ “ธีรเดช ช.ห้าพยัคฆ์” นักมวยอาวุธคม ในกติกามวยไทย พิกัดแคตซ์เวต (143 ป.)เริ่มต้นเกม "แรมโบ้เล็ก" โชว์ความสดเดินบี้ออกอาวุธไม่เกรงใจนักมวยรุ่นพี่ "ธีรเดช" ต้นยกสองหลังเสียงระฆังไม่ทันไร "แรมโบ้เล็ก" ได้โอกาสปล่อยฮุกขวาเข้าเต็มกราม "ธีรเดช" หลับกลางอากาศ ปิดเกมในนาทีที่ 0:10 ของยกสอง พร้อมคว้าโบนัสจาก บิ๊กบอส "ชาตรี ศิษย์ยอดธง" ไม่รวมค่าตัวอีก 350,000 บาทคู่รองของรายการเป็นการกลับมาศึก ONE ลุมพินี อีกครั้งของ "ก้องชัย ไฉนดอนเมือง" และ ฉลามขาว พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม หลังต่างเก็บแต้มชัยมาได้ในไฟต์แรกของตัวเอง โดยเผชิญหน้ากันในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.)รูปเกมโดยรวม "ก้องชัย" เดินบุกตั้งแต่ต้นยก ออกอาวุธเน้น ๆ ก่อนจะฟาดหมัดใส่ "ฉลามขาว" หล่นโดนนับแปดสองหนในยกสุดท้ายครบ 3 ยก "ก้องชัย" เอาชนะคะแนนไปอย่างขาดลอยทางด้าน "ยอดภูผา วิมานแอร์" พกดีกรีแชมป์ Road To ONE มาในไฟต์เปิดตัวศึก ONE ลุมพินี ประจันหน้ากับ "อิลยาส บูซาเอฟ" มือน็อกจากรัสเซีย ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) หลังดูเชิงในยกแรก ทั้งคู่เริ่มเปิดหน้าแลกกันอย่างดุเดือดจน "อิลยาส" ได้แผลแตก ก่อน "ยอดภูผา" จะดับเครื่องชนในยกที่สาม และได้รับการชูมือด้วยคะแนนเอกฉันท์ เปิดตัวปังครั้งแรกในศึก ONE วันลุมพินีในศึก ONE ลุมพินี 6 นักกีฬาที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้ชม จนทำให้ “บิ๊กบอส” ชาตรี อดใจไม่ไหวต้องควักกระเป๋าจ่ายโบนัสคนละ 350,000 บาท ได้แก่ "ลิซา ไบรเออร์ลีย์", "สมิงดำ ฉ.อจลบุญ", “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ”สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 7• คู่เอก แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ ชนะน็อก ธีรเดช ช.ห้าพยัคฆ์ นาทีที่ 0:10 ของยกสอง (มวยไทย พิกัดเฉพาะ 143 ป.)• คู่รอง ก้องชัย ไฉนดอนเมือง ชนะคะแนนเอกฉันท์ ฉลามขาว พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)• ฤทธิ์นาคา อบจ.นครพนม ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ฤทธิเดช เกียรติทรงฤทธิ์ (มวยไทย พิกัดเฉพาะ 118 ป.)• เพชรบ้านไร่ สิงห์มาวิน ชนะคะแนนเอกฉันท์ สะแกงาม จิตรเมืองนนท์ (มวยไทย พิกัดเฉพาะ 113 ป.)• ยูลี อัลเวส ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ขวัญใจ ส.ตะวันรุ่ง (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต)• สมิงดำ ฉ.อจลบุญ ชนะน็อก ฤทธิเดช ส.สมหมาย นาทีที่ 0:25 ของยกสอง (มวยไทย พิกัดเฉพาะ 132 ป.)• ยอดภูผา วิมานแอร์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ อิลยาส มูซาเอฟ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)• ลอว์เรนซ์ ฟิลลิปส์ ชนะน็อก เบน พาร์กเกอร์ นาทีที่ 0:18 ของยกแรก (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นเฮฟวีเวต 225-265 ป.)• อาราช มาร์ดานี ชนะคะแนนเอกฉันท์ มามูร์จอน คามิดอฟ (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นมิดเดิลเวต 185-205)• ลิซา ไบรเออร์ลีย์ ชนะน็อก รุ่งนภา พ.เมืองเพชร นาทีที่ 1:09 ของยกแรก (มวยไทย พิกัดเฉพาะ 110 ป.)• โซ ยูล คิม ชนะซับมิชชัน ซูริส มานเฟรดิ นาทีที่ 4:12 ของยกแรก (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)• สมิงดำ ลูกสวน ชนะคะแนนเอกฉันท์ ชาคริยอร์ ยูราเยฟ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)