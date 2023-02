“ก้องธรณี” ฮึดสู้ชนะน็อก “กิ่งซางเล็ก” ศึก ONE ลุมพินี 6 โบนัสแตกรวม 1.4 ล้านบาท

ศึก ONE ลุมพินี 6 กลับมาสร้างความเร้าใจให้แฟนกีฬาอีกครั้ง เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยคู่เอกของรายการ “ก้องธรณี ส.สมหมาย” สวมหัวใจนักสู้ลุกขึ้นมาไล่อัด “กิ่งซางเล็ก ต.หลักสอง” ลงไปนอนหมดสภาพกลางยกที่ 2 ในการชกมวยไทย รุ่นฟลายเวต (135 ป.)คู่รองเป็นการชกพิกัดแคตช์เวต 141 ปอนด์ “ขุนหาญเล็ก สิงห์มาวิน” นักมวยจอมบู๊ ปรับสไตล์อาศัยจังหวะสวนกลับดักต่อย “เพชรมณี ส.จารุวรรณ” มวยเข่าจอมลุยที่พยายามเดินแลกตั้งแต่ยกแรก ทำให้ครบ 3 ยก “ขุนหาญเล็ก” เป็นฝ่ายชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ประเดิมชัยชนะในการมาชกที่ศึก ONE ลุมพินี เป็นครั้งแรกได้สำเร็จคู่เอกประจำสัปดาห์นี้เป็นการชกมวยไทย รุ่นฟลายเวต 135 ปอนด์ ศึกตัดสินภาค 3 ระหว่าง “กิ่งซางเล็ก ต.หลักสอง” นักมวยจอมบู๊อาวุธครบเครื่อง กับ “ก้องธรณี ส.สมหมาย” มวยซ้ายอันตราย หลังจากคู่นี้ผลัดกันแพ้ชนะมาคนละไฟต์ก่อนหน้านี้เสียงระฆังยกแรกดังขึ้นการต่อสู้ดุเดือดทันที “กิ่งซางเล็ก” ถูกเล่นงานมีแผลแตกในช่วงปลายยกแรก แต่พยายามรัวอาวุธชุดใหญ่ใส่ “ก้องธรณี” จนเริ่มมีอาการเจ็บที่ขา ก่อนจะพลาดลงไปนับในช่วงต้นยก 2 แต่พอลุกขึ้นมาได้ “ก้องธรณี” กัดฟันสู้เดินโต้กลับบวกจังหวะสองต่อเนื่อง และยิงหมัดฮุคซ้ายเข้าจุดสลบส่ง “กิ่งซางเล็ก” ลงไปนอนนิ่งหมดสภาพ ปิดศึกภาค 3 ลงอย่างเด็ดขาด และทำให้ “ก้องธรณี” กลายเป็น 1 ใน 4 นักกีฬาที่ได้รับเงินโบนัส 350,000 บาทจาก “บิ๊กบอส” ชาตรี ในศึก ONE ลุมพินีคู่รองของสัปดาห์นี้เป็นการชกมวยไทย พิกัดแคตช์เวต 141 ปอนด์ ระหว่าง “เพชรมณี ส.จารุวรรณ” กับ “ขุนหาญเล็ก สิงห์มาวิน” ที่ต่างมีการแทงเข่าเป็นอาวุธอันตราย โดยทั้งสองคนมุ่งมั่นจะคว้าชัยชนะในการประเดิมศึก ONE ลุมพินี เพื่อเป็นใบเบิกทางสู่เวทีระดับโลกเปิดเกม “เพชรมณี” ไม่รอช้าให้เสียชื่อเป็นมวยเดินไล่หาจังหวะบุกโจมตี “ขุนหาญเล็ก” อย่างต่อเนื่อง แต่โดนแก้เกมตั้งรับเอาไว้ได้ เข้าสู่ยกสอง “เพชรมณี” ยังพยายามลุยโจมตีอย่างอดทน แต่ทรงเกมยังคล้ายยกแรกที่ออกอาวุธไม่เข้าเป้าเท่าไร เปิดช่องให้ “ขุนหาญเล็ก” อาศัยจังหวะสวนกลับดักต่อยเตะได้ชัดเจนมากกว่า ครบ 3 ยก “ขุนหาญเล็ก” ได้รับการชูมือเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปแบบไม่เอกฉันท์อีกไฮไลต์ของสัปดาห์นี้เป็นการคืนสังเวียนในรอบ 2 ปีของ "อิเลียส เอ็นนาฮาชิ" อดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (135 ป.) ชาวโมร็อกโก ที่ก้าวขึ้นมาประเดิมพิกัดแบนตัมเวต (145 ป.) ปล่อยทีเด็ดหมัดฮุคซ้าย ชนะน็อกเอาต์ "เอเลียสการ์ โกดราทิสารัสกาน" คู่ต่อสู้ชาวอิหร่าน ในยกที่ 2 เพิ่มความมั่นใจมากขึ้นที่จะไล่ล่าเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต ที่เป็นของ “เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส” นักมวยจอมเก๋าชาวไทยในขณะที่นักมวยดาวรุ่งฟอร์มร้อนแรงที่กลับมาสู่เวที ONE ลุมพินี ตามคำเรียกร้องของแฟน ๆ “ขุนศึกเล็ก บูมเด็กเซียน” โคจรมาเจอ “โกโก้ ส.สมหมาย” นักชกมากประสบการณ์ ในพิกัดอะตอมเวต (115 ป.) โดยทั้ง 2 ฝ่ายแลกอาวุธอย่างดุเดือดตั้งแต่ยกแรก ผลัดกันรุกรับท่ามกลางเสียงเชียร์ดังกระหึ่มของแฟนมวยในสนาม แต่ไม่มีใครยอมลงไปนับ ทำให้ครบ 3 ยก ต้องตัดสินด้วยคะแนน โดย “ขุนศึกเล็ก” เฉือนชนะแบบไม่เอกฉันท์ สร้างสถิติชนะรวด 35 ไฟต์ติดต่อกันในศึก ONE ลุมพินี 6 นักกีฬาที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้ชม จนทำให้ “บิ๊กบอส” ชาตรี อดใจไม่ไหวต้องควักกระเป๋าจ่ายโบนัสคนละ 350,000 บาท ได้แก่ “เซเลสต์ ฮันเซน”, “บ็อกดัน ชูมารอฟ”, “โจฮัน กาซาลี” และ “ก้องธรณี ส.สมหมาย”• คู่เอก ก้องธรณี ส.สมหมาย ชนะน็อก กิ่งซางเล็ก ต.หลักสอง นาทีที่ 1:02 ของยกสอง (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 - 135 ป.)• คู่รอง ขุนหาญเล็ก สิงห์มาวิน ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ เพชรมณี ส.จารุวรรณ (มวยไทย แคตช์เวต 141 ป.)• ขุนศึกเล็ก บูมเด็กเซียน ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ โกโก้ ส.สมหมาย (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105 - 115 ป.)• เพชรแสนคม ใหญ่เชยซีฟู้ด ชนะคะแนนเอกฉันท์ ยอดปราบศึก ส.นิลทัย (มวยไทย แคตช์เวต 133 ป.)• โจฮัน กาซาลี ชนะน็อก เผด็จศึก แฟร์เท็กซ์ นาทีที่ 0:16 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 - 135 ป.)• โชคดี แม็กจันดี ชนะคะแนนเอกฉันท์ ยอดดอย แก้วสัมฤทธิ์ (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105 - 115 ป.)• อิเลียส เอ็นนาฮาชิ ชนะน็อก เอเลียสการ์ โกดราทิสารัสกาน นาทีที่ 1:20 ของยกสอง (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต 135 - 145 ป.)• บ็อกดัน ชูมารอฟ ชนะน็อก มาร์เวน ฮัวลิ นาทีที่ 1:15 ของยกแรก (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เวต 155 - 170 ป.)• โบรแกน สจวร์ตเอิง ชนะคะแนนเอกฉันท์ ริคคาร์โด คาตินดิก-สแต็กก์ (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นแบนตัมเวต 135 - 145 ป.)• เฮอคิวลิส ว.จักรวุฒิ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ชินโก ชิบาตะ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 - 145 ป.)• เซเลสต์ ฮันเซน ชนะทีเคโอ การะเกด พ.เมืองเพชร นาทีที่ 2:36 ของยกสาม (มวยไทย แคตช์เวต 118 ป.)สำหรับศึก ONE ลุมพินี 7 ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 พร้อมระเบิดความมันต่อเนื่อง! คู่เอกเป็นการประเดิมสังเวียน ONE ลุมพินี ครั้งแรกของ “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” นักมวยจอมบู๊ พบ “ธีรเดช ช.ห้าพยัคฆ์” นักมวยเชิงสูงอาวุธครบเครื่อง ในพิกัดแคตช์เวต 143 ปอนด์ โดยแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. และถ่ายทอดสดทางช่อง 7 HD ตั้งแต่เวลา 20.30 น.