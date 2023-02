แลกเดือด 3 ยก “ดวงสมพงษ์” เบียดชนะคะแนน “แบทแมน” ประเดิมศึก ONE ลุมพินี 4

ศึก ONE ลุมพินี 4 กลับมาสร้างความเร้าใจให้แฟนกีฬาอีกครั้ง เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยคู่เอกของรายการ “ดวงสมพงษ์ จิตรเมืองนนท์” ออกอาวุธหนักใส่ "แบทแมน อ.อัจฉริยะ" ก่อนจะเบียดชนะคะแนนโดยเสียงข้างมาก ในการชกมวยไทยรุ่นฟลายเวต (135 ป.)คู่รองเป็นการชกรุ่นฟลายเวต “เพชรเมืองศรี ทีเด็ด99” นักมวยหนุ่มจอมบู๊ อาศัยการออกหมัดที่แม่นยำ และโชว์ลีลาสับศอกเรียกเลือดจาก “มงคลแก้ว ส.สมหมาย” คู่ปรับเก่า ก่อนจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือชนะคะแนนเอกฉันท์ ล้างตาได้สำเร็จหลังจากเคยแพ้มาก่อนในไฟต์แรกดวงสมพงษ์ โชว์แกร่งเบียดชนะคะแนน แบทแมนคู่เอกสัปดาห์นี้ “ดวงสมพงษ์ จิตรเมืองนนท์” นักมวยจอมบู๊ กลับคืนสู่เวทีลุมพินี พบ “แบทแมน อ.อัจฉริยะ” มวยฝีมืออาวุธครบเครื่อง ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (135 ป.) โดยทั้งคู่ประกาศก่อนการชกว่าพร้อมเปิดฉากบู๊ตั้งแต่ยกแรก เพื่อสร้างความสนุกเร้าใจให้แฟนมวยทำให้เริ่มต้นการชกทั้ง 2 ฝ่ายออกอาวุธแลกกันทันที “ดวงสมพงษ์” อาศัยพลังหมัดที่หนักหน่วงเล่นงาน แต่ “แบทแมน” ที่มีแผลแตกกลางหน้าผากในช่วงกลางยกสอง อาศัยชิงจังหวะออกอาวุธโต้กลับได้ผลหลายครั้ง ก่อนจะเป็นฝ่ายผลัดกันรุกกันรับอย่างดุเดือดจนครบ 3 ยก ต้องตัดสินด้วยคะแนน โดย “ดวงสมพงษ์” ได้รับการชูมือให้ชนะคะแนนโดยเสียงข้างมาก ประเดิมชัยชนะในศึก ONE ลุมพินี ได้สำเร็จเพชรเมืองศรี ล้างตาสำเร็จ มงคลแก้ว ชนะคะแนนเอกฉันท์คู่รองของรายการเป็นการชกมวยไทย รุ่นฟลายเวต “เพชรเมืองศรี ทีเด็ด99” นักมวยหนุ่มจอมบู๊ ขอโอกาสแก้มือ “มงคลแก้ว ส.สมหมาย” มวยเข่าจอมอันตราย หลังจากเคยแพ้คะแนนอย่างน่าเสียดายในการชกมวยไทยแบบ 5 ยก เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วทั้งคู่เปิดฉากออกอาวุธแลกกันอย่างดุเดือด โดย "เพชรเมืองศรี" ได้โอกาสสับศอกจนคู่แข่งได้แผลแตก แต่ช่วงท้าย "มงคลแก้ว" พยายามเร่งเครื่องเดินบดใส่แต่ไม่ทัน ครบ 3 ยก กรรมการตัดสินให้ “เพชรเมืองศรี” ชนะคะแนนเอกฉันท์ ล้างตาได้สำเร็จ2 คู่เดือดคว้าโบนัสอัดฉีด 3.5 แสนบาทในขณะที่การชกมวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (145 ป.) “ฟาบิโอ เรอิส” นักมวยกำปั้นหนักชาวโปรตุเกส สวมหัวใจสิงห์เดินหน้าแลกอาวุธกับ “เฟอร์รารี่ แฟร์เท็กซ์” นักมวยดาวรุ่งพุ่งแรงชาวไทย ก่อนจะเผด็จศึกชนะน็อกด้วยหมัดฮุคซ้ายในช่วงปลายยกที่ 2 ทำให้ “ฟาบิโอ” คว้าเงินโบนัสอัดฉีด 350,000 บาทอีกคู่เดือดประจำสัปดาห์ที่โบนัสแตก “จ้าวเงาะ จิตรเมืองนนท์” เปิดตัวครั้งแรกในศึก ONE ลุมพินี ด้วยฟอร์มดุดันสะกดคนดูทั้งสนาม เดินลุยประเคนหมัดใส่ “อัน บุนฮัว” คู่ต่อสู้ชาวกัมพูชาอยู่ข้างเดียว ทำให้กรรมการตัดสินใจยุติการชก ด้วยเวลา 67 วินาทีของยกแรก4 นักสู้ฟอร์มดุคว้าโบนัสในศึก ONE ลุมพินี 4 นักกีฬาที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้ชม จนทำให้ “บิ๊กบอส” ชาตรี อดใจไม่ไหวต้องควักกระเป๋าจ่ายโบนัสคนละ 350,000 บาท ได้แก่ “ฟาบิโอ เรอิส”, “จ้าวเงาะ จิตรเมืองนนท์”, “ฟรานซิสกา เวรา” และ “เออร์เดม ทาฮา ดินเซอร์”สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ ศึก ONE ลุมพินี 4• คู่เอก ดวงสมพงษ์ จิตรเมืองนนท์ ชนะคะแนนเสียงข้างมาก แบทแมน อ.อัจฉริยะ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต)• คู่รอง เพชรเมืองศรี ทีเด็ด99 ชนะคะแนนเอกฉันท์ มงคลแก้ว ส.สมหมาย (มวยไทย รุ่นฟลายเวต)• เออร์เดม ทาฮา ดินเซอร์ ชนะน็อก อเลสซานโดร ซารา นาทีที่ 2:05 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 148 ป.)• ฟรานซิสกา เวรา ชนะทีเคโอ กัสจัง แฟร์เท็กซ์ นาทีที่ 1:43 ของยกสอง (มวยไทย แคตช์เวต 112 ป.)• จ้าวเงาะ จิตรเมืองนนท์ ชนะทีเคโอ อัน บุนฮัว นาทีที่ 1:07 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นฟลายเวต)• ฟาบิโอ เรอิส ชนะน็อก เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์ นาทีที่ 2:30 ของยกสอง (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต)• บรูโน เอซีสวีโด ชนะซับมิชชัน ทาเล็กฮ์ เกมิโดฟ นาทีที่ 2:02 ของยกสอง (MMA รุ่นแบนตัมเวต)• ฟาริยา อามินิปัวร์ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ฮิโรกิ ซูซูกิ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต)• ปีเตอร์ ดาเนสโซ ชนะทีเคโอ เอคิป เอวาน นาทีที่ 4:33 ของยกแรก (MMA รุ่นฟลายเวต)• มาลีนา การ์เซีย ชนะคะแนนเอกฉันท์ จูดี ฮัมเบอร์ (มวยไทย แคตช์เวต 130 ป.)