“ดวงสมพงษ์” พร้อมเดินแลก “แบทแมน” เดือดต่อเนื่องคู่เอก ศึก ONE ลุมพินี 4

ประเดิมไฟต์แรกขอปิดเกมเร็วทันที “ดวงสมพงษ์ จิตรเมืองนนท์” นักมวยจอมบู๊ มั่นใจยึดสไตล์เดินหน้าลุยในการเจอ “แบทแมน อ.อัจฉริยะ” คู่เอก พิกัดฟลายเวต (135 ป.) ศึก ONE ลุมพินี 4 ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์นี้“ดวงสมพงษ์” มีการเตรียมตัวฝึกซ้อมอย่างหนัก โดยเขายอมรับว่าจุดเดียวที่ต้องปรับตัวสร้างความคุ้นเคยคือการสวมนวมแบบเปิดนิ้วขนาด 4 ออนซ์ แต่จะยึดสไตล์เดินหน้าลุยเพื่อปิดเกมให้เร็ว และคว้าเงินโบนัสอัดฉีด 10,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 3.3 แสนบาท) จาก “บิ๊กบอส” ชาตรี ศิษย์ยอดธง เหมือนนักมวยคนอื่น ๆ ได้รับในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา“ผมติดตามการชกของแบทแมน มาตลอด เขาเป็นมวยฝีมือ แต่ไฟต์นี้ผมอยากให้เขาเดินแลกกันไปเลย ไม่อยากให้ถอยเยอะ จุดแข็งของแบทแมน คงเป็นแข้งกับเข่าลอย แต่ผมไม่ได้กลัวอะไร ตั้งใจฝึกซ้อม แก้ทางมาอยู่แล้ว ผมต้องระวังหมัด, ศอก และลูกบวกของเขา รูปเกมผมคิดว่าจะเดินเข้าหา แต่ต้องรัดกุมกว่าทุกครั้ง ผมคิดว่าการชกจะไม่ครบยก เพราะผมก็หวังจะได้โบนัสเหมือนกัน”นอกจากนี้ “ดวงสมพงษ์” พูดถึงความรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้กลับมาขึ้นชกที่สนามมวยลุมพินี อีกครั้ง หลังจากห่างหายไปพักใหญ่ รวมทั้งมีโอกาสได้เห็นคู่ปรับเก่าอย่าง “คมอาวุธ เอฟ.เอ กรุ๊ป” และ “ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย” ขึ้นชกในศึก ONE ลุมพินี ก่อนหน้านี้“เท่าที่ติดตามชมการชกในศึก ONE ลุมพินี ผมรู้สึกตื่นเต้นเพราะบรรยากาศแตกต่างจากในอดีต และไฟต์แรกที่ผมขึ้นมาชกที่กรุงเทพฯ ก็เป็นเวทีลุมพินี เจอกับ ซื่อสัตย์ แป๊ะมีนบุรี ผมเตะจนหน้าแข้งแตก และพลิกมาชนะเขาได้”“ผมรู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ ONE ลุมพินี เป็นเหมือนความฝันของผมมาตลอดว่าอยากชกรายการใหญ่ของ วัน แชมเปียนชิพ ผมขอตั้งใจชกไฟต์นี้ให้ดีที่สุด เพื่อต่อยอดไปสู่ วัน แชมเปียนชิพ ผมอยากประสบความสำเร็จ และไปถึงแชมป์โลก ONE ให้ได้ครับ”สำหรับศึก ONE ลุมพินี 4 พร้อมระเบิดความมันต่อเนื่อง! โดยแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง http://bit.ly/3YWaao3 คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. และถ่ายทอดสดทางช่อง 7 HD ตั้งแต่เวลา 20.30 น.