“เพชรสุขุมวิท” มั่นใจประเดิมชัยเหนือ “ช่อฟ้า” สานฝันสู่แชมป์โลก ONE

“เพชรสุขุมวิท บอยบางนา” ขุนเข่าพลังแกร่งจากนครศรีธรรมราช ออกมาแสดงความมั่นใจเกินร้อยที่จะเอาชนะ “ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย” นักมวยจอมบู๊แถวหน้าของเมืองไทย ในการชกพิกัดฟลายเวต เป็นคู่เอกของศึก ONE ลุมพินี 3 ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์นี้ตลอดระยะเวลากว่า 1 เดือนที่เตรียมตัวฝึกซ้อมเพื่อไฟต์สำคัญในวันศุกร์นี้ “เพชรสุขุมวิท” ระบุว่าการใช้นวมแบบเปิดนิ้วขนาด 4 ออนซ์ ของศึก ONE ลุมพินี เข้าทางสไตล์มวยของเขาที่พร้อมเดินหน้าลุยเข้าหาคู่ต่อสู้ตั้งแต่เสียงระฆังยกแรก เพื่อสานความฝันที่จะไปประสบความสำเร็จในรายการใหญ่ของศึก วัน แชมเปียนชิพ“เป็นความฝันเล็ก ๆ ของผมที่จะได้ชกใน วัน แชมเปียนชิพ แต่การได้มาชกในศึก ONE ลุมพินี ก่อนในวันศุกร์นี้ ถ้าทำฟอร์มดีก็มีสิทธิ์จะได้ไป วัน แชมเปียนชิพ ผมรู้สึกดีใจมากครับ”“ผมมีความฝันที่จะเป็นเบอร์หนึ่งของรุ่น 135 ปอนด์ เพื่อจะเดินตามรอย รถถัง จิตรเมืองนนท์ ซึ่งเป็นนักมวยที่ผมชื่นชอบ ด้วยความเป็นนักสู้ของเขาที่ทุ่มเทจนสามารถประสบความสำเร็จในศึก วัน แชมเปียนชิพ และมีชื่อเสียงเป็นที่คนรู้จักทั่วโลก ทำให้ผมอยากเป็นเหมือน รถถัง ให้ได้”อย่างไรก็ตาม “เพชรสุขุมวิท” ต้องผ่านด่านแรกในการเจอกับ “ช่อฟ้า” ในคืนวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์นี้ให้ได้ก่อน โดยเจ้าตัวมั่นใจว่ามีการเตรียมพร้อม และศึกษาทางมวยของคู่ต่อสู้มาเป็นอย่างดี จนกล้าประกาศว่าไฟต์นี้จบแบบไม่ครบยกแน่นอน“จุดแข็งของช่อฟ้า เป็นมวยสไตล์บู๊ดุดัน ทำให้การชกไฟต์นี้ผมวางแผนจะตอบโต้เขาทุกจังหวะ หาโอกาสออกอาวุธคม ๆ รวมทั้งฝึกซ้อมเพิ่มเติมในเรื่องฟุตเวิร์ค เพราะต้องหลบหมัดมากกว่าการชกมวยไทยปกติ ไฟต์นี้ผมตั้งใจจะกด ช่อฟ้า ให้น็อกไปเลยครับ”สำหรับศึก ONE ลุมพินี 3 พร้อมระเบิดความมันต่อเนื่อง! โดยแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง http://bit.ly/3YWaao3 คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. และถ่ายทอดสดทางช่อง 7 HD ตั้งแต่เวลา 20.30 น.