"กุหลาบดำ" ย้ำแค้น "แสงมณี" อีกรอบ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ศึก ONE ลุมพินี

กลับมาสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้แฟนกีฬาอีกครั้ง เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยคู่เอกของรายการ 2 ยอดมวยรุ่นแบนตัมเวต “ซ้ายอุกาบาต” กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย ย้ำแค้นชนะคะแนนเอกฉันท์ “ทารกเงินล้าน” แสงมณี พีเค. แสนชัยมวยไทยยิมคู่รองในรายการ "ฉลามขาว พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม" เวอร์ชั่นใหม่เดินหน้าลุยใส่เอาชนะคะแนน "ไอ้หนูใจเพชร" เพชรทอง เกียรติทรงฤทธิ์ และคู่เดือดประจำสัปดาห์ "จอมล้างผลาญ" ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ ฟันศอกใส่ "ซิลวิอู วิเตซ" เลือดอาบจนถูกจับแพ้แตกในยกที่ 2 พร้อมรับเงินโบนัสอัดฉีด 10,000 ดอลลาร์ (3.3 แสนบาท) จากบิ๊กบอส "ชาตรี"คู่เอกของรายการเป็นการชกในรุ่นแบนตัมเวต (145 ป.) “ซ้ายอุกาบาต” กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย เจ้าของหมัดซ้ายทรงพลัง โคจรมาเจอกับ “ทารกเงินล้าน” แสงมณี พีเค. แสนชัยมวยไทยยิม ที่ต้องการแก้ตัวจากที่เคยพ่ายน็อกในไฟต์ที่ทั้งคู่เจอกันเมื่อ 2 ปีที่แล้วให้ได้เริ่มต้นยกแรกทั้งสองฝ่ายต่างดูเชิง โดยมีการช่วงชิงจังหวะเข้าปะทะแลกอาวุธกันเป็นระยะ ๆ ก่อนที่ “กุหลาบดำ” จะเริ่มจับทางได้มีโอกาสออกหมัดเข้าเป้าหลายครั้ง และเกือบปิดเกมได้สำเร็จในช่วงปลายยกที่ 3 โดยยิงหมัดซ้ายตรงเข้าเต็มหน้า “แสงมณี” จนเซถลา แต่โชคดีที่มีเชือกช่วยพยุงเอาไว้ แต่หลังครบ 3 ยก “กุหลาบดำ” ได้รับการชูมือเป็นผู้ชนะด้วยคะแนนเอกฉันท์ชัยชนะในไฟต์นี้ทำให้ “กุหลาบดำ” พิสูจน์ให้เห็นความเป็นหนึ่งในยอดมวยรุ่นแบนตัมเวต และทำให้เจ้าของฉายา “ซ้ายอุกาบาต” กลับมีโอกาสกลับมาลุ้นความสำเร็จ ในรายการใหญ่ของศึก วัน แชมเปียนชิพ ต่อไปในอนาคตอีกด้วยคู่รองของรายการเป็นการชกรุ่นสตรอว์เวต (125 ป.) "ฉลามขาว พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม" เอาชนะคะแนนเอกฉันท์ "ไอ้หนูใจเพชร" เพชรทอง เกียรติทรงฤทธิ์ โดยเป็นอีกคู่ในค่ำคืนนี้ที่เรียกเสียงเชียร์จากแฟนมวยในสนามได้ตลอดทั้ง 3 ยก แต่เป็น “ฉลามขาว” ที่อาศัยความเป็นมวยจังหวะฝีมือออกหมัดเข้าเป้ามากกว่าอีกหนึ่งคู่เดือดของศึก ONE ลุมพินี 2 เป็นการชกในพิกัดแคตช์เวต 140 ปอนด์ ระหว่าง "จอมล้างผลาญ" ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ นักมวยจอมลุย กับ "ซิลวิอู วิเตซ" คู่ต่อสู้ชาวโรมาเนีย โดยทั้งคู่แลกหมัดกันแบบไม่มีใครยอมใคร ก่อนที่ “ยอดเหล็กเพชร” จะฟันศอกใส่ “ซิลวิอู” มีแผลแตกบริเวณหน้าผากเลือดไหลไม่หยุด ทำให้กรรมการสั่งยุติการชกในเวลา 2:10 นาทีของยกที่สองนอกจากนี้สไตล์การชกแบบสู้ไม่ถอยของ “ยอดเหล็กเพชร” ทำให้บิ๊กบอส "ชาตรี" ประกาศมอบเงินโบนัส 10,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 3.3 แสนบาท) ทันทีหลังจบการชก ทำให้เขากลายเป็นนักกีฬาคนเดียวในศึก ONE ลุมพินี 2 ที่ได้รับเงินโบนัสอีกด้วย• กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย ชนะคะแนนเอกฉันท์ แสงมณี พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต)• ฉลามขาว พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม ชนะคะแนนเอกฉันท์ เพชรทอง เกียรติทรงฤทธิ์ (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต)• โมฮัมเหม็ด เซียซารานี ชนะเสียงข้างมาก อวตาร พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต)• นักรบ แฟร์เท็กซ์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ แชร์ซอด คาบูทอฟ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต)• ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ยอดดอย แก้วสัมฤทธิ์ (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต)• ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ ชนะทีเคโอ ซิลวิอู วิเตซ นาทีที่ 2:10 ของยกสอง (มวยไทย 140 ป.)• พงษ์ศิริ พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม ชนะคะแนนเอกฉันท์ เฟอร์ซาน ซิเคก (มวยไทย 152 ป.)• อาราช มาร์ดานี ชนะตัดสิทธิ์ แฮร์รี่ เกรช นาทีที่ 3 ของยกสาม (MMA รุ่นมิดเดิลเวต)• อีเลียส กาซาลี ชนะคะแนนเอกฉันท์ อายาด อัลบาดร์ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต)• มารี รูเมต ชนะคะแนนเอกฉันท์ ไทหงาน เล (มวยไทย 119 ป.)• จาคุป เวย์แมน ชนะทีเคโอ ริคคาร์โด แคนตินดิก-สแต็กก์ นาทีที่ 4:21 ของยกที่ 3 (MMA รุ่นแบนตัมเวต)สำหรับศึก ONE ลุมพินี 3 ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมระเบิดความมันต่อเนื่อง! คู่เอกเป็นการวัดฝีมือของ 2 ยอดมวยขุนเข่าแห่งรุ่นฟลายเวต "ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย" กับ "เพชรสุขุมวิท บอยบางนา" โดยแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง http://bit.ly/3YWaao3 โดยคู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. และถ่ายทอดสดทางช่อง 7 HD ตั้งแต่เวลา 20.30 น.