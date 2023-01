"แสงมณี" พร้อมล้างตา "กุหลาบดำ" ศึก ONE ลุมพินี 2 วันศุกร์ที่ 27 ม.ค.นี้

พร้อมกลับมาทวงแค้น “ทารกเงินล้าน” แสงมณี พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม โครจรกลับมาเจอ “ซ้ายอุกกาบาต” กุหลาบดำ สจ. เปี๊ยกอุทัย คู่ปรับเก่าที่เขาเคยเสียท่าพ่ายน็อกเพื่อล้างแผลในที่ใจที่เก็บงำมานานกว่า 2 ปี โดยครั้งนี้ทั้งคู่จะสู้กันในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (145 ป.) เป็นคู่เอกของศึก ONE ลุมพินี 2 วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566ความพ่ายแพ้ต่อ “กุหลาบดำ” ในศึก No Surrender III เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ส่งผลให้เส้นทางกำปั้นของ “แสงมณี” ต้องพลิกผัน มีการเปลี่ยนสังกัดค่ายมวย ก่อนจะมาลงตัวกับ พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม และเริ่มเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมา จนได้กลับมาสู่ศึก วัน แชมเปียนชิพ อีกครั้ง โดยเป็นฝ่ายชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ “จาง เฉิงหลง” คู่ต่อสู้ชาวจีน ในศึก ONE 161 เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วอย่างไรก็ตามยอดมวยวัย 25 ปี ยอมรับว่าไฟต์ล่าสุดกับ “จาง” ทำผลงานได้ไม่ดีอย่างที่ตัวเองคาดหวัง เมื่อได้รับโอกาสรีแมตช์กับ “กุหลาบดำ” ในฐานะคู่เอกศึก ONE ลุมพินี 2 “แสงมณี” จึงมุ่งมั่นโชว์ฟอร์มให้ดุดันมันเร้าใจกว่าเดิมเพื่อคว้าชัยแบบประทับใจแฟนมวย“หลังจากแฟนมวยเฝ้าติดตามมานานว่าไฟต์แก้มือของ แสงมณี กับ กุหลาบดำ จะได้ชกที่ไหนเป็นแบบ 5 ยกหรือ 3 ยก สรุปแล้วมาลงตัวที่ 3 ยก ในศึก ONE ลุมพินี 2 วันศุกร์ที่ 27 มกราคมนี้ สำหรับผมถือเป็นโอกาสดีที่จะได้แก้มือ ผมค้างคาใจมานานแล้ว ผมดูคลิปไฟต์ที่แพ้น็อก กุหลาบดำ ครั้งนั้นบ่อยมาก เพื่อหาว่าตัวเองพลาดยังไง เก็บทุกอย่างมาเป็นประสบการณ์ เพื่อที่จะมาแก้ไข ไฟต์นี้ผมมั่นใจว่าตัวเองมีดีพอที่จะไปแก้มือกับกุหลาบดำ อย่างแน่นอน”แรงกระตุ้นการชกครั้งนี้ของ “แสงมณี” เกิดจากเพื่อนร่วมค่ายมวยทั้ง “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม” และ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม”แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (155 ป.) ที่ประสบความสำเร็จในศึก วัน แชมเปียนชิพ รวมทั้งการปรับโปรแกรมฝึกซ้อมที่มีการเพิ่มวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ร่างกาย“ไฟต์นี้ผมจะมีลูกบู๊มากขึ้น มีการแก้ไขจุดอ่อนเพิ่มเติม ฝึกลูกความเร็ว และการป้องกันตัว รวมทั้งอาวุธอื่น ๆ โดยทางเทรนเนอร์มีการดูคลิปว่าไฟต์นั้นรูปเกมเป็นอย่างไร เราจะแก้ทางเอาลูกไหนไปสู้ วางแผนป้องกัน และโต้กลับ กุหลาบดำ อย่างไร เพราะเขาก็พัฒนาฝีมือขึ้นมาเหมือนกัน ปกติหมัดของเขาก็หนักอยู่แล้ว แต่ทุกวันนี้เขาเพิ่มลูกเตะขา และอาวุธอื่น ๆ ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกัน แต่เราก็ไม่ประมาท”สำหรับศึก ONE ลุมพินี ในสัปดาห์หน้าพร้อมระเบิดความมันต่อเนื่อง! เตรียมจัดไฟต์ล้างตาระหว่าง “ทารกเงินล้าน” แสงมณี พีเค. แสนชัยมวยไทยยิม กับ “ซ้ายอุกกาบาต” กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย 2 ยอดมวยรุ่นแบนตัมเวต โดยแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง http://bit.ly/3YWaao3 โดยคู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. และถ่ายทอดสดทางช่อง 7 HD ตั้งแต่เวลา 20.30 น.