“เพชรบ้านไร่” ประกาศขอหยุดสถิติไร้พ่าย “ขุนศึกเล็ก” ในศึก ONE ลุมพินี นัดปฐมฤกษ์

มั่นใจเกินร้อย “ขุนเข่าเขาอกทะลุ” เพชรบ้านไร่ สิงห์มาวิน ขอเป็นคนหยุดสถิติไร้พ่าย “ขุนศึกเล็ก บูมเด็กเซียน” นักมวยดาวรุ่งที่ชนะติดต่อกันมา 33 ไฟต์ ในศึก ONE ลุมพินี นัดปฐมฤกษ์ วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566"เพชรบ้านไร่" เตรียมขึ้นวัดฝีมือกับ “ขุนศึกเล็ก” ที่ไม่เคยแพ้ใครมานานถึง 4 ปี ในพิกัดอะตอมเวต โดย “เพชรบ้านไร่” มุ่งมั่นฟิตซ้อมเพื่อให้พร้อมสำหรับไฟต์นี้ โดย “เก้าล้าน เก้าวิชิต” เทรนเนอร์คู่ใจของเขาได้ปรับรูปแบบการชกเพื่อให้มีการออกอาวุธหลากหลายมากขึ้นกว่าไฟต์อื่น ๆนักมวยหนุ่มชาวเมืองพัทลุง ยอมรับว่าการสวมนวมแบบเปิดนิ้วขนาด 4 ออนซ์ ในการขึ้นชกศึก ONE ลุมพินี ทำให้ต้องฝึกซ้อมเพื่อสร้างความคุ้นเคย แต่จะไม่ทิ้งความบู๊ดุดันเพื่อสร้างความสนุกให้ผู้ชมในสนาม“ขุนศึกเล็ก เป็นมวยจังหวะฝีมือ มีความเร็ว ทำให้เทรนเนอร์ปรับการออกอาวุธของผมให้มีความหลากหลายมากขึ้น แต่ผมไม่มีอะไรต้องกลัว ทุกอย่างจะวัดบนเวที เกมการชกวันที่ 20 มกราคมนี้ น่าจะเปิดลุยอย่างสนุกสมการรอคอยของแฟนมวยแน่นอน และผมเชื่อว่าตัวเองมีโอกาสจะเป็นคนแรกในรอบ 4 ปีที่หยุดน้องเขาได้”นอกจากนี้ “เพชรบ้านไร่” แสดงความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของศึก ONE ลุมพินี เพื่อโอกาสจะก้าวไปชกในรายการระดับโลกของ วัน แชมเปียนชิพ ต่อไปในอนาคต รวมทั้งเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้นักมวยรุ่นน้อง ๆ พัฒนาตัวเอง เพื่อประสบความสำเร็จเหมือนเขาที่ไต่เต้ามาตั้งแต่เป็นนักมวยเด็กได้ค่าตัวในการชกครั้งแรก 400 บาท“การได้เข้ามาในศึก ONE ลุมพินี ผมมีเป้าหมายเหมือนนักมวยคนอื่น ๆ ที่จะได้รับโอกาสขึ้นชกในระดับโลก ผมต่อสู้ฟันฝ่ามาเยอะตั้งแต่เวทีภูธร ก่อนจะไต่ระดับมาเป็นรายการใหญ่ของภาคใต้ แล้วได้เข้ามาชกในรายการใหญ่ที่กรุงเทพมหานคร”สำหรับนัดปฐมฤกษ์ ศึก ONE ลุมพินี ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง http://bit.ly/3YWaao3 โดยคู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. และถ่ายทอดสดทางช่อง 7 HD ตั้งแต่เวลา 20.30 น.