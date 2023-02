"เพชรสุขุมวิท" ชนะคะแนน "ช่อฟ้า” ศึก ONE ลุมพินี 3 "ครูตอง" คัมแบ็คเก็บชัย MMA โบนัสแตกเกือบ 2 ล้านบาท

ศึก ONE ลุมพินี 3 กลับมาสร้างความเร้าใจให้แฟนกีฬาอีกครั้ง เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยคู่เอกของรายการ “เพชรสุขุมวิท บอยบางนา” โชว์ฟอร์มแกร่งชนะคะแนนเอกฉันท์ “ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย” ในการชกมวยไทย รุ่นฟลายเวต (135 ป.)คู่รองในรายการเป็นการต่อสู้คิกบ็อกซิ่งไฟต์แรกของศึก ONE ลุมพินี โดย “เอลบรุส อาเมียร์คาโนวิช” นักสู้ชาวรัสเซีย โชว์ลูกเตะกลับหลังชนะน็อก “เจ้าตับหวาน” แปดแสนเล็ก พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม ในยกแรก กลายเป็น 1 ใน 6 นักกีฬาที่ได้รับโบนัสอัดฉีด 10,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 3.3 แสนบาท) จาก “บิ๊กบอส” ชาตรี ศิษย์ยอดธง ที่แจกไปร่วม 60,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 1.98 ล้านบาท) ในสัปดาห์นี้คู่เอกของศึก ONE ลุมพินี 3 “ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย” นักมวยจอมบู๊แถวหน้าของเมืองไทย กลับมาอีกครั้งเพื่อชิงโอกาสสู่เวทีระดับโลก เจอกับ “เพชรสุขุมวิท บอยบางนา” ขุนเข่าพลังแกร่งจากนครศรีธรรมราช ในการชกพิกัดฟลายเวต (135 ป.)เริ่มต้นยกแรกทั้ง 2 ฝ่ายเดินหน้าแลกอาวุธกันอย่างดุเดือด ก่อนที่ “ช่อฟ้า” จะเป็นฝ่ายพลาดโดนหมัดซ้ายร่วงลงไปนับ 8 ทำให้ “เพชรสุขุมวิท” กลายเป็นฝ่ายคุมการชกขนอาวุธปล่อยหมัดคลัง แม้ว่า “ช่อฟ้า” จะพยายามฮึดสู้ในยกที่ 3 เดินหน้าแลกหมัดหวังจะพลิกสถานการณ์ แต่ไม่มีฝ่ายใดเพลี่ยงพล้ำ ทำให้ต้องตัดสินด้วยคะแนน โดย “เพชรสุขุมวิท” ได้รับการชูมือให้ชนะคะแนนเอกฉันท์ ประเดิมชัยชนะในการร่วมศึก ONE ลุมพินี ครั้งแรกได้สำเร็จประเดิมคิกบ็อกซิ่งสุดมัน “เอลบรุส” โชว์ไม้ตายลูกเตะกลับหลังเผด็จศึก “แปดแสนเล็ก”คู่รองของรายการเป็นการต่อสู้คิกบ็อกซิ่งครั้งแรกของศึก ONE ลุมพินี โดย “เจ้าตับหวาน” แปดแสนเล็ก พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม นักมวยจอมบู๊ ขึ้นเวทีพบ “เอลบรุส อาเมียร์คาโนวิช” นักสู้จอมลุยชาวรัสเซีย ในพิกัดรุ่นแบนตัมเวต (145 ป.)เริ่มต้นยกแรกทั้ง 2 ฝ่าย เดินหน้าเข้าแลกอาวุธกันทันที แต่ "แปดแสนเล็ก" พลาดท่าเจอลูกเตะกลับหลังของ "เอลบรุส" เข้าเต็มท้อง จนทรุดลงไปนอนกองกับพื้นเวที พ่ายน็อกเอาต์ในนาทีที่ 1:41 ของยกแรก ทำให้ “เอลบรุส” กลายเป็นนักสู้คิกบ็อกซิ่งคนแรกที่ประเดิมชัยในรายการ ONE ลุมพินี พร้อมรับโบนัส 10,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 3.3 แสนบาท)อีก 2 คู่ที่สร้างความสนุกให้แฟนกีฬาในสัปดาห์นี้ “รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง” นักมวยแข้งดุขวัญใจแฟนกำปั้นชาวไทย เดินลุยแลกอาวุธแบบไม่มีใครยอมใครกับ “มุสตาฟา เอล ตาครีติ” คู่ต่อสู้ชาวอิหร่าน ในกติกามวยไทย รุ่นไลต์เวต (170 ป.) ก่อนที่ “รุ่งราวี” ที่ได้นับในยกที่ 3 จะเป็นฝ่ายชนะคะแนนเอกฉันท์ขณะที่ “ครูตอง” ชนนภัทร วิรัชชัย นักสู้ MMA ชาวไทยรุ่นบุกเบิก โชว์ฟอร์มแกร่งในการกลับคืนสังเวียนเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปี ประเคนหมัดชุดใส่ “โพริยา กอลปูร์” คู่ต่อสู้ชาวอิหร่าน จนหมดสภาพถูกจับแพ้ในยกแรก พร้อมรับโบนัส 10,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 3.3 แสนบาท)6 นักสู้ฟอร์มดุคว้าโบนัส ศึก ONE ลุมพินี 3 หลังสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้ชม จนทำให้ “บิ๊กบอส” ชาตรี อดใจไม่ไหวต้องควักกระเป๋าจ่ายโบนัส ได้แก่• อัลลิสสัน บาร์โบชา โบนัส 10,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 3.3 แสนบาท)• ชนนภัทร วิรัชชัย โบนัส 10,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 3.3 แสนบาท)• หยู เหยา ปุย โบนัส 10,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 3.3 แสนบาท)• อิลยาส บูซาเอฟ โบนัส 10,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 3.3 แสนบาท)• ก้องชัย ไฉนดอนเมือง โบนัส 10,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 3.3 แสนบาท)• เอลบรุส อาเมียร์คาโนวิช โบนัส 10,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 3.3 แสนบาท)สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ ศึก ONE ลุมพินี 3• เพชรสุขุมวิท บอยบางนา ชนะคะแนนเอกฉันท์ ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย (มวยไทย รุ่นฟลายเวต)• เอลบรุส อาเมียร์คาโนวิช ชนะน็อก แปดแสนเล็ก พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม นาทีที่ 1:41 ของยกแรก (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต)• ก้องชัย ไฉนดอนเมือง ชนะน็อก กริชเพชร พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม นาทีที่ 1:15 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต)• อิลยาส มูซาเอฟ ชนะน็อก พันฤทธิ์ ลูกเจ้าแม่สายวารี นาทีที่ 1:03 ของยกสอง (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต)• หยู เหยา ปุย ชนะน็อก เดอะสตาร์ ศิษย์ นาทีที่ 1:12 ของยกสอง (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต)• รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง ชนะคะแนนเอกฉันท์ มุสตาฟา แอล ตาครีติ (มวยไทย รุ่นไลต์เวต)• ชนนภัทร วิรัชชัย ชนะทีเคโอ โพริยา กอลปูร์ นาทีที่ 4:33 ของยกแรก (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต)• อเล็กซ์ บูบลีอา ชนะคะแนนเอกฉันท์ อลัน ยอนนี (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต)• อัลลิสสัน บาร์โบซา ชนะซับมิชชัน เอลเลียต คอมพ์ตัน นาทีที่ 2:28 ของยกแรก (MMA รุ่นไลต์เวต)• ดอกไม้ป่า แฟร์เท็กซ์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ บาร์บาร่า อาเกียร์ (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต)• อิวาน พาร์ซิคอฟ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ดีมิทรี บับคิน (MMA รุ่นแบนตัมเวต)สำหรับศึก ONE ลุมพินี 4 ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมระเบิดความมันต่อเนื่อง! คู่เอกเป็นการชกรุ่นฟลายเวต (135 ป.) “ดวงสมพงษ์ จิตรเมืองนนท์” ที่เตรียมอาวุธหนักมาเจอ “แบทแมน อ.อัจฉริยะ” นักมวยจอมบู๊ โดยแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง http://bit.ly/3YWaao3 คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. และถ่ายทอดสดทางช่อง 7 HD ตั้งแต่เวลา 20.30 น.