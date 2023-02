“ซุปเปอร์บอล” โชว์ชั้นเชิงชนะคะแนนเอกฉันท์ “ก้องไกล” แลกเดือด 3 ยก กอดคอคว้าโบนัสอัดฉีด

ศึก ONE ลุมพินี 5 กลับมาสร้างความเร้าใจให้แฟนกีฬาอีกครั้ง เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยคู่เอกของรายการ “ซุปเปอร์บอล ทีเด็ด99” อาศัยชั้นเชิงที่เหนือกว่าเอาชนะคะแนนเอกฉันท์เหนือ “ก้องไกล เอ็นนี่มวยไทย” แบบสุดเดือดตลอด 3 ยก ในการชกมวยไทย พิกัดแคตช์เวต 138 ปอนด์คู่รองเป็นการชกพิกัดแคตช์เวต 130 ปอนด์ “เด่นเกรียงไกร สิงห์มาวิน" เดินลุยเข้าใส่ออกอาวุธแลกกับ "ทรงชนะ ต.บรูซลี" นักมวยดาวรุ่งจอมบู๊ แบบไม่มีใครยอมใครตลอด 3 ยก ก่อนจะเป็นฝ่ายเฉือนชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ประเดิมชัยชนะครั้งแรกบนเวที ONE ลุมพินี ได้สำเร็จ“ซุปเปอร์บอล” โชว์เชิงมวยชนะคะแนนเอกฉันท์ “ก้องไกล”คู่เอกประจำสัปดาห์นี้เป็นการชกมวยไทย พิกัดแคตช์เวต 138 ปอนด์ ระหว่าง “ก้องไกล เอ็นนี่มวยไทย” นักมวยจอมบู๊ที่กำลังฟอร์มร้อนแรง กับ “ซุปเปอร์บอล ทีเด็ด99” นักมวยประสบการณ์สูงอาวุธครบเครื่อง โดยทั้งสองฝ่ายพร้อมจะพิสูจน์ฝีมือตามที่แฟนมวยเรียกร้องอยากให้เจอกันมานานเริ่มต้นการชกทั้งคู่ออกอาวุธถนัดผลัดกันรุกรับอย่างดุเดือด แต่เข้าสู่ยกที่ 2 "ซุปเปอร์บอล" อาศัยจังหวะเตะก้านคอส่ง “ก้องไกล” ร่วงลงไปนับ แต่นักมวยหนุ่มจอมบู๊ยังลุกขึ้นมาได้ และยิงหมัดขวาทรงพลังทำให้ “ซุปเปอร์บอล” ต้านไม่อยู่ลงไปถูกนับคืน เข้าสู่ยกสุดท้ายดีกรีความเดือดยังไม่ลดลง ถึงต่างฝ่ายจะปิดเกมไม่ได้ ทำให้ต้องตัดสินด้วยคะแนน และกลายเป็น “ซุปเปอร์บอล” ที่เป็นฝ่ายได้รับการชูมือชนะคะแนนเอกฉันท์ โดยความเร้าใจระดับ 5 ดาวของคู่นี้ทำให้ “บิ๊กบอส” ชาตรี ประกาศมอบเงินโบนัสอัดฉีดให้ทั้งคู่คนละ 350,000 บาทสูสีตลอด 3 ยก “เด่นเกรียงไกร” เฉือนชนะคะแนน “ทรงชนะ” ไม่เอกฉันท์คู่รองของสัปดาห์นี้เป็นการชกมวยไทย พิกัดแคตช์เวต 130 ปอนด์ ระหว่าง “เด่นเกรียงไกร สิงห์มาวิน" ขุนเข่าแห่งเมืองพัทลุง กับ "ทรงชนะ ต.บรูซลี" นักมวยดาวรุ่งจอมบู๊ โดยเป็นการประเดิมศึก ONE ลุมพินี ของพวกเขาทั้งคู่ที่มุ่งมั่นจะชนะเพื่อคว้าโอกาสไปสู่เวทีระดับโลกของ วัน แชมเปียนชิพทั้งคู่ขนอาวุธหมดตำรามาแลกกันแบบไม่หยุดพักหายใจ แต่จังหวะออกอาวุธของ “เด่นเกรียงไกร” เข้าเป้ามากกว่า “ทรงชนะ” ที่พยายามจะเดินลุยเข้าแลก ทำให้ถูกดักต่อยจนเสียอาการหลายครั้ง ครบ 3 ยก “เด่นเกรียงไกร” เป็นฝ่ายชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ 2 / 3คู่เดือดประจำสัปดาห์ “เฟอร์กัน” และ “ขุนศึก” คว้าโบนัสกลับบ้านในขณะที่การชกมวยไทย พิกัดแคตช์เวต (154 ป.) “เฟอร์กัน คาราบัก” นักมวยจอมอันตรายชาวตุรกี เปิดฉากแลกอาวุธอย่างดุเดือดกับ “ซ้ายหมัดตราสัง” รีโว่ ส.สมหมาย ก่อนจะสบโอกาสใช้ลูกเตะขวาอัดเข้าเต็มข้อพับของนักมวยชาวไทยจนทรุดลงคาเวที ทำให้กรรมการโบกมือยุติการชกให้ “เฟอร์กัน” เป็นฝ่ายชนะทีเคโอ นาทีที่ 0:37 ของยกที่ 3 พร้อมรับโบนัสอัดฉีด 350,000 บาทอีกหนึ่งคู่เดือดประจำสัปดาห์นี้เป็นการชกมวยไทย พิกัดแคตช์เวต (112 ป.) “ขุนศึก ส.เดชะพันธ์” ประเดิมสังเวียน ONE ลุมพินี ด้วยฟอร์มดุดันออกอาวุธเต็มอัตรา ก่อนจะประเคนหมัดชุดเล่นงาน “ยอดบัวงาม ลัคกี้บันเทิง” จนหมดสภาพร่วงลงไปให้กรรมการนับ 10 ในช่วงต้นยก 2 ทำให้ “ขุนศึก” เป็นนักกีฬาอีกคนที่ได้รับโบนัส 350,000 บาท#6 นักสู้ฟอร์มดุคว้าโบนัสในศึก ONE ลุมพินี 5 นักกีฬาที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้ชม จนทำให้ “บิ๊กบอส” ชาตรี อดใจไม่ไหวต้องควักกระเป๋าจ่ายโบนัสคนละ 350,000 บาท ได้แก่ “เฟอร์กัน คาราบัก”, “ขุนศึก ส.เดชะพันธ์”, “ตี๋ใหญ่ พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม”, “น้ำพองน้อย ส.สมหมาย”, “ก้องไกล เอ็นนี่มวยไทย” และ “ซุปเปอร์บอล ทีเด็ด99”สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ ศึก ONE ลุมพินี 5• คู่เอก ซุปเปอร์บอล ทีเด็ด99 ชนะคะแนนเอกฉันท์ ก้องไกล เอ็นนี่มวยไทย (มวยไทย แคตช์เวต 138 ป.)• คู่รอง เด่นเกรียงไกร สิงห์มาวิน ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ทรงชนะ ต.บรูชลี (มวยไทย แคตช์เวต 130 ป.)• น้ำพองน้อย ส.สมหมาย ชนะน็อก พลอยพันล้าน พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม นาทีที่ 0:57 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นฟลายเวต)• ตี๋ใหญ่ พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม ชนะทีเคโอ เยลเต้ บลอมเมิร์ต นาทีที่ 3:00 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต)• อิโอนี ลอว์เรนซ์ ชนะทีเคโอ พลอยเมืองจันทร์ สมายด์มวยไทย นาทีที่ 1:58 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 132 ป.)• ขุนศึก ส.เดชะพันธ์ ชนะน็อก ยอดบัวงาม ลัคกี้บันเทิง นาทีที่ 0:52 ของยกสอง (มวยไทย แคตช์เวต 112 ป.)• เฟอร์กัน คาราบัก ชนะทีเคโอ รีโว่ ส.สมหมาย นาทีที่ 0:37 ของยกสาม (มวยไทย แคตช์เวต 154 ป.)• ฟริตซ์ บิอักตัน ชนะน็อก นูร์มูฮัมหมัด อดัมโคนอฟ นาทีที่ 4:36 ของยกสาม (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นฟลายเวต)• อเล็กซ์ซานดรา ซาวิชีวา ชนะทีเคโอ เซบา บาโน นาทีที่ 3:39 ของยกแรก (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นสตรอว์เวต)• เด็ดดวงเล็ก ทีเด็ด99 ชนะคะแนนเอกฉันท์ เทเมียร์ลัน เบ็กมูร์ซาเอฟ (มวยไทย แคตช์เวต 138 ป.)• ฮานนาฮ์ แบร็ดดีย์ ชนะน็อก แคลร์ แรนคิน นาทีที่ 2:07 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 130 ป.)• ชิฮิโร ซาวาดะ ชนะซับมิชชัน ซานาซ ฟายาซมานีซ นาทีที่ 0:53 ของยกสอง (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นอะตอมเวต)สำหรับศึก ONE ลุมพินี 6 ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมระเบิดความมันต่อเนื่อง! คู่เอกเป็นศึกตัดสินภาค 3 ระหว่าง 2 มวยฝีมืออาวุธครบเครื่อง “กิ่งซางเล็ก ต.หลักสอง” กับ “ก้องธรณี ส.สมหมาย” หลังจากทั้งคู่ผลัดกันแพ้ชนะมาคนละครั้ง โดยจะเป็นการชกพิกัดฟลายเวต 135 ปอนด์ โดยแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. และถ่ายทอดสดทางช่อง 7 HD ตั้งแต่เวลา 20.30 น.