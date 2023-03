ดุกว่าเดิม “ก้องชัย” พร้อมอัด “ฉลามขาว” คว้าโบนัสสองไฟต์ติด ศึก ONE ลุมพินี 7

“ก้องชัย” ลั่นขอฟันโบนัสจาก “บอสชาตรี” สองไฟต์ซ้อน มั่นใจสยบ “ฉลามขาว” ได้ 100% ในฐานะคู่รองศึก ONE ลุมพินี 7 ศุกร์ที่ 3 มี.ค.นี้เปิดตัวในศึก ONE ลุมพินี ได้สวยงาม “ก้องชัย ไฉนดอนเมือง” มวยซ้ายอันตรายจากบุรีรัมย์ ที่ปล่อยทีเด็ดคว่ำ “กริชเพชร พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม” ด้วยน็อกยกแรก ไปเมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โชว์ผลงานโดนใจจนได้กลับมาชกอีกครั้งแบบไม่ต้องรอนานมวยหนุ่มไฟแรงวัย 20 ปี พกความมั่นใจมาเต็มร้อย เตรียมดวลกับ “ฉลามขาว พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม” มวยขวาฝีมือดีจากเมืองย่าโม วัย 21 ปี ในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115 - 125 ป.) ในฐานะคู่รอง ศึก ONE ลุมพินี 7 วันศุกร์ที่ 3 มีนาคมนี้โดยครั้งนี้ เจ้าตัวมุ่งมั่นสานต่อชัยชนะเป็นครั้งที่สอง ประกาศลั่นขอจัดน็อกคู่แข่งและคว้าโบนัสอีกก้อนไปฝากแม่“ไฟต์เปิดตัวผมเอาชนะ กริชเพชร มาได้ ถือเป็นหนึ่งในโมเมนต์ที่ดีที่สุดในชีวิตเลยครับ แล้วได้โบนัสคนแรกของค่ายด้วย ผมนำเงินส่วนหนึ่งไปปรับปรุงบ้านให้คุณแม่ โบนัสก้อนนี้ที่ได้มาจึงมีความหมายกับผม และ ครอบครัวมากครับ”การกลับมารอบ 2 ทำให้ “ก้องชัย” คุ้นเคยกับรายการนี้มากขึ้น แถมยังเตรียมตัวมาดีทั้งร่างกาย และ อาวุธเด็ด พร้อมเดินลุยปล่อยของใส่ “ฉลามขาว” เต็มที่ ขอประกาศชัดยังอยากได้โบนัสเหมือนเดิม คืนสังเวียนครั้งนี้ไม่มีคำว่าแพ้อยู่ในหัวแม้แต่นิดเดียว“ชกรอบนี้ผมยังหวังอยากได้โบนัสเหมือนเดิมครับ ฉลามขาว เป็นมวยฝีมือชั้นเชิงดี ถ้าเทียบกับไฟต์แรกผมจะเดินให้ดุกว่าเดิมครับผมเตรียมตัวมาเต็มที่ และ วางแผนมาดี มั่นใจ 100% ว่าจะชนะได้ครับ อยากจะบอกทุกคนว่า มารอบนี้ผมจะไม่ยอมแพ้ครั้งแรกแน่นอนครับ”สำหรับศึก ONE ลุมพินี 7 วันศุกร์ที่ 3 มีนาคมนี้ พร้อมระเบิดความมันต่อเนื่อง! โดยแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. และถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD ตั้งแต่เวลา 20.30 น.