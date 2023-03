"น้องโอ๋" ตั้งฉายาใหม่ "ตะวันฉาย" นักมวยแข้งทอง

"น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย" แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (145 ป.) ตั้งฉายาใหม่ให้ "ตะวันฉาย พีเค. แสนชัยมวยไทยยิม" ว่า "นักมวยแข้งทอง" หลังสาดแข้งซ้ายชนะทีเคโอ "จามาล ยูซูพอฟ" ด้วยเวลาเพียงแค่ 49 วินาที กับการป้องกันแชมป์ครั้งแรก ในศึก ONE FIGHT NIGHT 7 เมื่อ 25 ก.พ. ที่ผ่านมาโดย "ตะวันฉาย" ที่เพิ่งป้องกันแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (155 ป.) ครั้งแรกจาก "จามาล" นักมวยหมัดหนักจากตุรกีได้สำเร็จ ด้วยการสาดแข้งซ้ายเจาะยางขาขวาคู่ต่อสู้ จนฝืนยืนไม่ไหว ทำให้กรรมการยุติการแข่งขันในเวลา 49 วินาทีของยกแรกเท่านั้นด้าน "น้องโอ๋" ในฐานะแชมป์โลกรุ่นพี่ที่คอยติดตามและเชียร์แชมป์โลกรุ่นน้องในการป้องกันตำแหน่งครั้งแรก ได้ออกมาแสดงความยินดีและตั้งฉายาใหม่ให้ "ตะวันฉาย" ผ่านเฟซบุ๊ก NONG O Channel ตอกย้ำในความสามารถ และความฮ็อตของเขาในเวลานี้ โดยขนานนามให้เป็น “นักมวยแข้งทอง”"เเข้งทองมากไอ้น้องยินดีด้วยครับ #ตะวันฉายพีเคเเสนชัยมวยไทยยิม #ชนะน็อคจามาลในยกที่1"จะว่าไป การสาดแข้งสุดสวยของ “ตะวันฉาย” ในครั้งนี้ก็คล้ายเป็นหนังม้วนเดียวกับเมื่อครั้งที่ “น้องโอ๋” ฟาดแข้งน็อกเอาต์ผู้ท้าชิงจอมซ่า “เลียม แฮร์ริสัน” ในการป้องกันตำแหน่งครั้งที่ 6 เมื่อเดือน ส.ค.65 ทำเอาแชมป์โลก ONE รุ่นพี่ถูกอกถูกใจในผลงานรุ่นน้องรายนี้ไม่น้อยและด้วยการน็อกเอาต์คู่แข่งแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วยการสาดแข้งเพียงครั้งเดียวในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาที ทำให้ “ตะวันฉาย” รับค่าตัวไปเพียว ๆ เกือบ 6 ล้านบาทจากไฟต์นี้ ไม่รวมโบนัสอัดฉีดอีก 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (เกือบ 1.8 ล้าน) แบบเหงื่อไม่ทันซึม เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานยอดเยี่ยมของแชมป์โลกชาวไทยที่จะติดตาตรึงใจแฟนมวยไปอีกนาน