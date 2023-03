"เพชรสุขุมวิท" รัวไม่ยั้ง สอย "เพชรเมืองศรี" ร่วงยกสอง ฟันโบนัส 3.5 แสนบาท

จบลงไปด้วยความสนุกเร้าใจขั้นสุดกับศึก ONE ลุมพินี 8 เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) คู่เอก “เพชรสุขุมวิท บอยบางนา” มวยขวาเปิดเกมเดินลุย ปะทะกับ “เพชรเมืองศรี ทีเด็ด99” แข้งซ้ายอาวุธหนักในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)เริ่มต้นเกม "เพชรสุขุมวิท" เป็นฝ่ายเดินเข้าใส่แบบมั่นใจไม่เกรงใจใคร ปล่อยอาวุธตอดเก็บแต้มจาก "เพชรเมืองศรี" ได้อย่างจะแจ้ง ยกสอง "เพชรสุขุมวิท" เปิดหน้าลุยชนิดกองเชียร์แทบหยุดหายใจ สุดท้ายปิดเกมน็อกจนได้ในนาทีที่ 2:36 พร้อมรับโบนัส 350,000 บาท จากบิ๊กบอส "ชาตรี ศิษย์ยอดธง" ไปแบบไร้ข้อกังขาด้าน “อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ” ตั้งเป้ามุ่งไต่บัลลังก์ ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ขอเรียกความมั่นใจด้วยการคว่ำ “มาฟลุด ตูปิเยฟ” นักชกพลังเดือดจากอุซเบกิสถาน ลงให้ได้ทว่าตลอดการแข่งขัน มวยเชิงสูงจากรัสเซีย ทำผลงานออกมาไม่เหมือนที่คาดคิด นอกจากโดนนับ 8 ในยกแรกแล้ว ช่วงที่เหลือก็ทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอัน จบเกมพ่ายคะแนนเอกฉันท์ให้กับ “มาฟลุด” ไปแบบอย่างน่าเสียดายขณะที่ “จอมโหด ออโต้มวยไทย” มวยเก๋าวัย 35 ปี คืนเวทีลุมพินีครั้งแรกในรอบ 5 ปี ในกติกามวยไทย พิกัดแคตซ์เวต 118 ป. ปล่อยอาวุธแบบลืมอายุใส่ “แดเนียล จิลเลนเบิร์ก” มวยสวีดิชมากประสบการณ์ ยกแรกแจกนับ 8 ไป 2 ครั้ง ก่อนยกถัดมาจะสับศอกซ้ายเข้าเต็มหน้าจนคู่ชกถอดใจสู้ ทำให้ “จอมโหด” เป็นฝ่ายชนะน็อกไปด้วยเวลา 1:05 ของยกที่ 2 ฟอร์มเด่นเข้าตาแบบนี้รับโบนัสจากบิ๊กบอส "ชาตรี" ไปอีก 350,000 บาทในศึก ONE ลุมพินี 8 นอกจาก "จอมโหด" ที่เปิดตัวร้อนแรงคว้าโบนัส 350,000 บาท จาก "บิ๊กบอส" ชาตรี ไปครองได้เป็นคนแรกแล้ว ยังมี "ไม้ซางคำ ส.ยิ่งเจริญการช่าง", "บรรลือฤทธิ์ อ.อัจฉริยะ", "หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา", "เพชรลำพูน หมวดดับลำปาง" และ "เพชรสุขุมวิท บอยบางนา" รวมทั้งหมด 6 นักสู้ที่โชว์ผลงานสมราคากับรางวัลพิเศษตอบแทนความพยายามและความตั้งใจ รวมแล้วเงินโบนัสในไฟต์นี้แตกรวม 2.1 ล้านบาท• คู่เอก เพชรสุขุมวิท บอยบางนา ชนะน็อก เพชรเมืองศรี ทีเด็ด99 นาทีที่ 2:36 ของยกสอง (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)• คู่รอง เพชรลำพูน หมวดดับลำปาง ชนะน็อก แรมบ๊อง ส.เถระพัฒน์ นาทีที่ 1:14 ของยกสาม (มวยไทย แคตซ์เวต 128 ป.)• หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา ชนะน็อก ขุนศึกน้อย บูมเด็กเซียน (มวยไทย แคตซ์เวต 116 ป.)• บรรลือฤทธิ์ อ.อัจฉริยะ ชนะน็อก เหนือธรณี จิตรเมืองนนท์ นาทีที่ 2:38 ของยกแรก (มวยไทย แคตซ์เวต 113 ป.)• จูเนียร์ แฟร์เท็กซ์ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ แพนเค้ก เกียรติธงยศ (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)• ไม้ซางคำ ส.ยิ่งเจริญการช่าง ชนะน็อก จอมโหด เจริญเมืองมวยไทย นาทีที่ 0:42 ของยกสาม (มวยไทย แคตซ์เวต 116 ป.)• มาฟลุด ตูปิเยฟ ชนะคะแนนเอกฉันท์ อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)• วลาดิเมียร์ คานูนนิคอฟ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เจสัน โพเนต์ (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)• ฮัว เซียวหลง ชนะคะแนนเอกฉันท์ เซเยด เมห์ดี (คิกบ็อกซิ่ง แคตซ์เวต 128 ป.)• จอมโหด ออโต้มวยไทย ชนะน็อก แดเนียล จิลเลนเบิร์ก นาทีที่ 1:05 ของยกสอง (มวยไทย แคตซ์เวต 118 ป.)• ซารามัต โอโรซากูนอฟ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ฟุรกาน ชีมา (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นเวลเตอร์เวต 170-185 ป.)• โมฮัมหมัด ซาเดกี ชนะคะแนนเอกฉันท์ อีเลียส กาซาลี (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)