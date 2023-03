“เพชรสุขุมวิท” ขอเก็บชัยใน ONE ลุมพินี ต่อเนื่อง เป็นตัวอย่างให้รุ่นน้องในค่าย

ไม่ต้องให้รอกันนาน “เพชรสุขุมวิท บอยบางนา” มวยดุกล้าแลกกล้าสวนวัย 24 ปี จากนครศรีธรรมราช ปรับปรุงข้อบกพร่องมาดี พร้อมท้าดวล “เพชรเมืองศรี ทีเด็ด 99” มวยขวาฝีมือครบวัย 19 ปี จากศรีสะเกษ ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) คู่เอก ศึก ONE ลุมพินี 8 วันศุกร์ที่ 10 มีนาคมนี้งานนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบต่างเคยเปิดตัวเด่นในรายการนี้มาแล้ว “เพชรสุขุมวิท” ไล่ต้อนชนะคะแนนเอกฉันท์ “ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย” ในศึก ONE ลุมพินี 3 ส่วน “เพชรเมืองศรี” เก็บชัยเฮแต้มเอกฉันท์เช่นกันเหนือ “มงคลแก้ว ส.สมหมาย” ในศึก ONE ลุมพินี 4วัยเด็กของ “เพชรสุขุมวิท” เริ่มชกมวยตั้งแต่ 9 ขวบ ครั้งแรกได้เงินมา 300 บาท แล้วไม่ต้องขอเงินพ่อแม่อีกเลย จากนั้นเขารู้เลยว่านี่คือเส้นทางของตัวเองที่มาไกลแล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุด โดยพกความมั่นใจบวกดีกรีแชมป์ภาคใต้ ขึ้นมาล่าฝันในเมืองหลวงจนคว้าชัยชนะที่เวทีลุมพินีได้สำเร็จ“ตอนรู้ว่าได้ต่อยใน ONE ลุมพินี เป็นคู่เอก และ ได้ชนะ พี่ช่อฟ้า มาด้วย ผมรู้สึกดีใจมากครับ รู้สึกภูมิใจในตัวเองที่ได้สู้เต็มที่ แม้จะไม่ชนะน็อกแต่ชนะผมก็ดีใจแล้วครับ ไฟต์ต่อไปผมก็ยังเน้นไม่ประมาทเหมือนเดิม ตอนนี้การชกแบบ 3 ยก ถูกใจผมมาก จังหวะมันเข้าทางผมมากครับ”จากไฟต์แรกความตื่นเต้นยังทำให้ “เพรชสุขุมวิท” ดูเกร็งไปบ้าง กลับมารอบนี้จึงขอตั้งสมาธิให้นิ่งขึ้น หวังใช้ผลงานในรายการนี้จัดการทาง “เพชรเมืองศรี” ให้อยู่หมัด เพื่อเป็นแรงบันดาลใจไปถึงรุ่นน้องร่วมค่าย ให้อยากเดินเจริญรอยตามตัวเอง ฝันให้ไกลขึ้นในเส้นทางอาชีพหมัดมวย“ไฟต์แรกยังมีตื่นเต้นอยู่บ้างครับ ตอนนี้ผมนิ่งขึ้นแล้ว ทางเทรนเนอร์ได้ติวการปล่อยหมัดให้เป็นพิเศษด้วย ส่วนรูปเกมคงเป็นผมที่เดินเข้าหาอีกฝ่าย และ บดจนเอาชนะได้ ผมอยากชนะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจไปถึงรุ่นน้องร่วมค่าย ให้พวกเขาได้ไปชกใน ONE ลุมพินี ตามผมครับ”สำหรับศึก ONE ลุมพินี 8 วันศุกร์ที่ 10 มีนาคมนี้ พร้อมระเบิดความมันต่อเนื่อง! โดยแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. และถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD ตั้งแต่เวลา 20.30 น.