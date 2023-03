“รีเกียน” ตุ๊ยท้องน็อก “สินสมุทร” ยก 4 ย้ำแค้นป้องแชมป์โลกมวยไทย ทุบโบนัส 1.75 ล้าน

เข้มข้นถึงขีดสุดสมการรอคอยในสัปดาห์ที่ 9 ของศึก ONE ลุมพินี เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยถือเป็นศึกใหญ่ในประวัติศาสตร์ที่รวมยอดฝีมือแถวหน้าไว้มากที่สุดคู่เอกของรายการ “สินสมุทร กลิ่นมี” นักชกความหวังของไทย รับหน้าที่เจ้าบ้านลงศึกล้างตา “รีเกียน เออร์เซล” มวยไอคิวสูงจากซูรินาม เพื่อแย่งเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.) กลับมาให้ได้ ในศึกชิงแชมป์โลก 5 ยกช่วงสองยกแรกทั้งสองฝ่ายต่างปล่อยของแบบไม่มีใครยอมใคร ผ่านไปครึ่งทาง กำลังของทั้งคู่ยังดี ต่างหาจังหวะเข้าทำกันทีต่อที ก่อนที่ยกสี่ “รีเกียน” จะมาทำแสบซัดหมัดทะลวงตับนักชกชาวไทยเต็มแรงจนจุกลุกขึ้นสู้ต่อไม่ไหว ทำให้ “รีเกียน” เป็นฝ่ายชนะน็อกด้วยเวลา 1:17 ของยกสี่ รักษาเข็มขัดของตัวเองเอาไว้ได้สมใจ พร้อมรับโบนัสจากบิ๊กบอส “ชาตรี” ไปได้ถึง 1.75 ล้านบาทด้านคู่รองของรายการเป็นการวัดฝีมือภาค 4 ของสองนักชกพลังแกร่ง “กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย” ที่กำลังมั่นใจ กับ “เมืองไทย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม” คู่ปรับเก่าที่ขอกู้ฟอร์มเก่ง ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 – 145 ป.)เปิดฉากมาทั้งสองฝ่ายสู้กันเดือดไม่พัก ก่อนที่ยกถัดมา “เมืองไทย” เริ่มตั้งหลักได้ดีกว่าจนเกือบปิดเกมได้ ยังดีที่ระฆังช่วยอีกฝ่ายเอาไว้ทัน จนกระทั่ง “เมืองไทย” ได้จังหวะโชว์อิทธิฤทธิ์ “ศอกผีดิบ” ฟาดเข้าเต็มหน้า “กุหลาบดำ” จนหงายผึ่งล้มตึงคาพื้นผ้าใบ เป็นฝ่ายชนะน็อกไปในนาทีที่ 1:37 ของยกสาม ด้วยฟอร์มสุดจัดจ้านจึงรับโบนัสไปทันที 350,000 บาทขณะที่ “สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” มวยฝีมือเก๋าวัย 39 ปี ตัดสินใจคืนสังเวียนในรอบกว่า 2 ปี ในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) เจอกับ “ไรอัน ชีฮาน” มวยดุจากไอร์แลนด์ ดีกรีแชมป์โลกมวยไทย WBCเปิดฉากมา “สามเอ” พยายามปรับจูนเรียกจังหวะ ก่อนที่ยกถัดมาจะเดินใส่ด้วยความมั่นใจแจกนับ 8 ให้อีกฝ่ายไป 1 ครั้ง แต่ "ไรอัน" อาศัยความอึดฮึดสู้ แต่ก็พลาดถูกอดีตแชมป์โลกซัดหมัดซ้ายเข้าปลายคางเต็ม ๆ ร่วงหมดสภาพ ส่งให้ “สามเอ” เป็นฝ่ายชนะน็อกไปในนาทีที่ 2:52 ของยกสอง และคว้าโบนัสรับขวัญกลับบ้านจาก บิ๊กบอส "ชาตรี"ไปครอง 350,000 บาทในศึก ONE ลุมพินี 9 มีการแจกโบนัสรัวเป็นชุดแทบนับไม่ทันรวมทั้งสิ้น 8 คน โดยเฉพาะ “รีเกียน” ที่นอกจากรักษาเข็มขัดแชมป์โลกได้แล้ว ยังรับโบนัสพิเศษไปอีก 1.75 ล้านบาท ด้าน “เมืองไทย”, “ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ” กับ “เสกสรร อ.ขวัญเมือง” ต่างจูงมือกันรับโบนัสสองไฟต์ติดต่อกัน ขณะที่ “ซิลวิอู วิเตซ” แม้จะพ่ายให้กับเจ้าของฉายา “คนไม่ยอมคน” แต่ผลงานเข้าตา จึงได้เงินพิเศษปลอบใจไปเช่นกัน นอกจากนั้นยังมี “ทาเกียร์ คาลิลอฟ”, “สุไลมาน ลูกสวน” และ “สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” ที่ได้โบนัสคนละ 350,000 บาท หน้าบานกลับบ้านกันถ้วนหน้า• คู่เอก รีเกียน เออร์เซล ชนะน็อก สินสมุทร กลิ่นมี นาทีที่ 1:17 ของยกสี่ (ชิงแชมป์โลก มวยไทย รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)• คู่รอง เมืองไทย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม ชนะน็อก กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย นาทีที่ 1:37 ของยกสาม (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)• สามเอ ไก่ย่างห้าดาว ชนะน็อก ไรอัน ชีฮาน นาทีที่ 2:52 ของยกสอง (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)• เพชรจีจ้า อ.มีคุณ ชนะทีเคโอ ฟานี เปยอมวี นาทีที่ 1:38 ของยกสอง (มวยไทย แคตซ์เวต 121 ป.)• สุไลมาน ลูกสวน ชนะน็อก จ้าวเงาะ จิตรเมืองนนท์ นาทีที่ 1:30 ของยกสอง (มวยไทย แคตซ์เวต 134 ป.)• เสกสรร อ.ขวัญเมือง ชนะคะแนนเอกฉันท์ ซิลวิอู วิเตซ (มวยไทย แคตซ์เวต 140 ป.)• ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ ชนะน็อก ซามาน อาซซูริ นาทีที่ 0:27 ของยกสอง (มวยไทย แคตซ์เวต 140 ป.)• ทาเกียร์ คาลิลอฟ ชนะน็อก แบล็ค แพนเธอร์ นาทีที่ 2:04 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)• ทัตสึมิตสึ วะดะ ชนะซับมิชชัน (Rear-naked choke) เออร์เนสโต มอนทิลลา นาทีที่ 1:52 ของยกแรก (MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)• ยูน ชาง มิน ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ คิริลล์ โกโรเบตส์ (MMA แคตซ์เวต 159 ป.)• นักรบ แฟร์เท็กซ์ ชนะทีเคโอ เฉิน เจียหยี นาทีที่ 2:45 ของยกสอง (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)