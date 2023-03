"สามเอ" คืนสังเวียน ONE ในรอบเกือบสองปี ครั้งนี้หวนคิดถึงบัลลังก์แชมป์โลก

“สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” เอ่ยชื่อนี้ขึ้นมา น้อยคนนักที่จะไม่รู้จักเจ้าตำนานมวยไทยรายนี้ ที่ครั้งหนึ่งเคยครองเข็มขัดแชมป์โลก ONE ถึง 3 เส้น ได้แก่ มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) และคิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) แม้จะร้างเวทีไปนานเกือบ 2 ปี แต่สามเอ ในวัย 39 ปี ยังคงมีไฟลุกโชน พร้อมกลับบ้านเดิมเพื่อมาทวงบัลลังค์แชมป์กลับมาครองให้ได้อีกครั้งย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฏาคม ปี 2021 สามเอ ไก่ย่างห้าดาว พลาดท่าโดนรุ่นน้องอย่าง “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย มวยไทยยิม” บุกมากระชากแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวตที่ประเทศสิงค์โปร์ก่อนที่อีก 6 เดือนต่อมา “สามเอ” ตัดสินใจยุติบทบาทครูมวยที่ค่ายอีโวลฟ์ สิงคโปร์ ที่เจ้าตัวทำงานอยู่มาตั้งแต่ 2559 และประกาศอำลาสังเวียนเนื่องจากปัญหาอาการบาดเจ็บ โดยตัดสินใจเดินทางกลับไทยเพื่อพักผ่อนร่างกายและใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวเปิดใจ “สามเอ” หลังตัดสินใจอำลาสังเวียนในวัย 38 ปี“สามเอ ไก่ย่างห้าด้าว” เปิดหมดเปลือกถึงที่มาที่ไปของการประกาศอำลาสังเวียนหลังโลดแล่นในบทบาทนักมวยไทยเจ้าตำนานกว่า 3 ทศวรรษwww.onefc.comอย่างไรก็ตาม ตลอดที่ผ่านมา "สามเอ" ไม่เคยปล่อยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ แต่ยังคงใช้เวลาว่างในการฟิตซ้อมร่างกายอยู่เสมอที่ค่ายหยกขาว ซึ่งมีสุดยอดตำนานมวยไทยอย่าง “แสนชัย พีเค แสนชัยมวยไทยยิม และแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” เป็นเพื่อนร่วมซ้อมจนเมื่อร่างกายพักฟื้นจนถึงขีดสุด และบ่มเพาะวิชาได้เต็มที่ ก็ “สามเอ” ก็ได้โอกาสจาก “บิ๊กบอส” ชาตรี ให้กลับคืนสังเวียน ONE อีกครั้ง โดยเจ้าตัวหวังคว้าแชมป์มาครองอีกครั้งในช่วงบั้นปลายอาชีพนักมวยการกลับมาลุยศึก ONE ในรอบเกือบ 2 ปีของเจ้าตำนานมวยไทยในครั้งนี้ “สามเอ” จะได้กลับมาชกที่สนามมวยเวทลุมพินีที่ทำให้เขาแจ้งเกิดในวงการมวยไทยอย่างเต็มตัว ซึ่งในอดีตเคยยิ่งใหญ่ถึงขั้นคว้าแชมป์ 115 ปอนด์ และแชมป์ 122 ปอนด์ รวมถึงคว้ารางวัลอันทรงเกียรติอย่าง “นักมวยไทยยอดเยี่ยมประจำปี 2554” ของสนามมาครองแบบไร้คู่ต่อกรอีกด้วยโดยด่านแรกในการกลับมาทวงบัลลังค์แชมป์โลก ONE อีกครั้ง “สามเอ” จะต้องเจอกับ “ไรอัน ซีฮาน” นักมวยชาวไอริช ดีกรีแชมป์โลกมวยไทย WBC ในศึก ONE ลุมพินี 9 ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคมนี้แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR 👉 http://bit.ly/3YWaao3 คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. และถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD ตั้งแต่เวลา 20.30 น.