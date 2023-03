ปรากฏการณ์ใหม่มวยไทยฟีเวอร์ ศึก ONE ลุมพินี 9 บัตรขายหมดเกลี้ยง

ปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของวงการมวยไทย ศึก ONE ลุมพินี 9 ในวันศุกร์ที่ 17 มี.ค.นี้ บัตรเข้าชมในสนามเกือบ 2,000 ที่นั่งถูกจับจองหมดเกลี้ยงเป็นที่เรียบร้อย ก่อนเปิดสังเวียนเดือดค่ำวันนี้ (17 มี.ค.66) เวลา 19.30 น.ร้อนแรงแบบไม่เกรงใจใคร สำหรับ ศึก ONE ลุมพินี 9 ที่ล่าสุดจำหน่ายบัตรเข้าชมจำนวนเกือบ 2,000 ใบ หมดเกลี้ยงเต็มความจุสนามพร้อมต้อนรับแฟนมวยมาสัมผัสบรรยากาศการต่อสู้อันตื่นเต้นเร้าใจของเหล่านักชกมากฝีมืออย่างเต็มที่ ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 17 มี.ค.66สำหรับศึก ONE ลุมพินี 9 ถือว่าเป็นศึกใหญ่สุดเท่าที่เคยมีของรายการนี้ โดยแฟนกีฬาจะได้ดื่มด่ำไปกับแสงสีเสียงแบบจัดเต็มด้วยโปรดักชันสุดอลังการโดยฝีมือทีมงานระดับโลก ONE คู่เอกของรายการเป็นศึกรีแมตช์ชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นไลต์เวต (155 - 170 ป.) ระหว่าง “THE IMMORTAL” รีเกียน เออร์เซล เจ้าของบัลลังก์สองกติกา คิกบ็อกซิ่ง และ มวยไทย รุ่นไลต์เวต และผู้ท้าชิงชาวไทย “อควาแมนแดนสยาม” สินสมุทร กลิ่นมี ร่วมด้วยการแข่งขันมวยไทยและการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) อีก 10 คู่ที่น่าสนใจรับประกันความเดือดทุกวินาทีใครที่มีบัตรแล้วไม่ว่าจะโซนไหน ก็เตรียมตัวให้พร้อมมาส่งเสียงเชียร์นักกีฬาที่ชื่นชอบกันให้สุดเสียงในศึก ONE ลุมพินี 9 วันศุกร์ที่ 17 มี.ค. นี้ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ตั้งแต่เวลา 19.30 น. เป็นต้นไปแต่หากใครที่ซื้อบัตรไม่ทันก็สามารถติดตามรับชมศึกนี้ได้ที่ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น., เว็บไซต์ Watch.ONEFC.com (บางประเทศ) และ Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ)