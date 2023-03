"ซุปเปอร์เล็ก" ยอมรับแอบกดดันเจอ “แดเนียล” แทน "รถถัง" แต่มั่นใจเข็มขัดไม่เปลี่ยนมือ

“ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ราชัน ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ยอมรับกดดันที่ต้องเปลี่ยนคู่ชกกะทันหัน หลัง “รถถัง จิตรเมืองนนท์” เจ็บต้องถอนชก แต่ยังมั่นใจเข็มขัดแชมป์โลกเส้นนี้จะยังอยู่กับชาวไทยเหมือนเดิมเดิมที ยอดมวยจอมเตะชาวไทย วัย 27 ปี จากบุรีรัมย์ ได้คิวลงศึกป้องแชมป์ครั้งแรกกับผู้ท้าชิงเพื่อนร่วมชาติ “รถถัง” ที่แฟนมวยต่างใฝ่ฝันอยากเห็นทั้งคู่เจอกันมานาน ในศึก ONE FIGHT NIGHT 8 ที่จะถ่ายทอดสดจากสิงคโปร์ ในวันเสาร์ที่ 25 มี.ค.นี้ แต่สุดท้ายไฟต์ในฝันดันไม่เกิดขึ้นเมื่อ “รถถัง” เกิดอาการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมจนต้องถอนชกกะทันหันแม้เจ้าตัวจะเสียใจที่ไม่ได้ชกกับจอมบู๊ซูเปอร์สตาร์อย่างที่ตั้งใจ แต่ก็ยังมองในแง่ดีว่าอย่างน้อยก็ยังได้ทำหน้าที่แชมป์โลกครั้งแรก โดยมีผู้ท้าชิงคนใหม่อย่าง “แดเนียล” ที่หาญกล้าเข้ามาขัดตาทัพก่อนการแข่งขันเพียงไม่กี่วัน“แดเนียล” นักสู้หนุ่มลูกครึ่งไทย-ออสซี วัย 29 ปี เจ้าของวลี “ชนแก้ว” เป็นที่รู้จักกันดีในบรรดาแฟนกีฬาที่ติดตาม ONE โดยเขาสร้างชื่อจากการประมือกับ “รถถัง” ด้วยหัวใจนักสู้ ซึ่งแม้จะแพ้แต่ได้ใจคนดูไปเต็ม ๆ และยังเคยเคยเอาชนะน็อกนักสู้ระดับตำนาน “เดชดำรงค์ ส.อำนวยศิริโชค” ในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) มาแล้วด้วยสำหรับ “ซุปเปอร์เล็ก” เขาไม่รู้สึกกังวัลกับการได้คู่ชกคนใหม่อย่าง “แดเนียล” มาแทนเพราะเขามองทะลุแล้วว่าไม่ว่าจะยังไงไฟต์นี้เขาก็เป็นฝ่ายได้เปรียบทุกประตู ทั้งในเรื่องประสบการณ์การชก รูปร่างที่สูงใหญ่กว่า และยังเป็นรุ่นน้ำหนักที่ถือเป็นถิ่นของตัวเองอย่างไรก็ตาม ความได้เปรียบที่ว่ามาทั้งหมดนี้กลับกลายเป็นแรงกดดันที่ “ซุปเปอร์เล็ก” ต้องเผชิญในไฟต์สำคัญนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้“สิ่งที่ผมรู้สึกกดดันในไฟต์นี้คือ แดเนียล เขาขึ้นมาจากรุ่นเล็ก ซึ่งผมได้เปรียบอยู่แล้ว เห็นได้ชัดว่ามันเป็นโอกาสของผม พูดตรง ๆ ว่าไฟต์นี้ผมได้เปรียบกว่าเขาทุกอย่างทั้งรูปร่าง ประสบการณ์ กระดูกมวย ถ้าผมพลาดขึ้นมา ผมจะเสียดายมาก ๆ ครับ”“เพราะฉะนั้น ไฟต์นี้ผมจะประมาทและพลาดไม่ได้เด็ดขาดครับ ซึ่งความรู้สึกมันต่างจากที่จะผมรู้ว่าจะสู้กับ รถถัง มากเลยครับ แต่ถึงอย่างนั้น จากที่ผมซ้อมมาเต็มที่ ผมก็ยังมั่นใจว่าผมจะรักษาเข็มขัดเส้นนี้ไว้ได้ครับ”แฟนกีฬาสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของศึก ONE FIGHT NIGHT 8 พร้อมกันกับอีกกว่า 170 ประเทศทั่วโลกผ่านทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ) Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) คู่ก่อนเวลาเริ่ม 06.00 น. คู่ในรายการเริ่มเวลา 07.00 น. และทางโทรทัศน์ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่มเวลา 10.00 น. และสามารถจองบัตรเข้าชมได้ที่ Ticketmaster