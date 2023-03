“เทพทักษิณ” อาวุธคมกริบชนะ “ยอดกฤษดา” สุดสะใจ สอยโบนัส 3.5 แสนบาท

สร้างความประทับใจให้กับแฟนมวยทั่วโลกต่อเนื่องสำหรับ ONE ลุมพินี 10 เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยตลอดการต่อสู้ของทั้ง 11 คู่ ต่างโชว์ฝีมือออกมาอย่างเต็มที่แบบไม่มีใครยอมใครคู่เอกของรายการ “มนุษย์หิน” ยอดกฤษดา ส.สมหมาย มวยแกร่งกำยำจากเมืองย่าโมโคราช ปะทะกับ “เทพทักษิณ ศ.ศรสิงห์” มวยขวาเข่าดีจากกระบี่ ในกติกามวยไทย แคตเวตซ์ (132 ป.)ยกแรก ต่างฝ่ายต่างปล่อยของฟาดฟันกันเต็มที่ ยกสองเกมยังมันไม่เปลี่ยนเล่นงัดศอกมาฟันแลกกันอย่างดุเดือด เข้าสู่ยกชี้ชะตา “ยอดกฤษดา” มาเสียท่าได้แผลแตกเลือดเปรอะหน้า สุดท้ายจบเกม “เทพทักษิณ” ที่ออกอาวุธได้เยอะกว่าชนะคะแนนไปแบบเอกฉันท์ พร้อมรับโบนัส 350,000 บาท จาก บิ๊กบอส "ชาตรี" ไปนอนกอดด้านคู่รองของรายการเป็นศึกแก้มือของสองอริเก่า “ตับหวาน” แปดแสนเล็ก พีเค. แสนชัยมวยไทยยิม มวยบู๊ใจสู้ไม่ถอยจากอุบลราชธานี ขอล้างตา “ราชาน็อกเอาต์” พันฤทธิ์ ลูกเจ้าแม่สายวารี มวยซ้ายอาวุธคมจากพัทลุง ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 – 145 ป.)เริ่มเกมมาทั้งสองฝ่ายลุยใส่กันทันที “แปดแสนเล็ก” ชกหมัดขวาตรงส่ง “พันฤทธิ์” ลงไปนับ 8 ไปก่อนในยกแรก ยกสองมีเกมพลิกเมื่อ “พันฤทธิ์” ปล่อยหมัดซ้ายเต็มแรงให้ “แปดแสนเล็ก” หล่นไปนับ 8 ได้บ้าง ยกสามตัดสินเกมเดือดถึงขีดสุด ทั้งคู่รัวอาวุธแลกกันไม่หยุด สุดท้ายจบเกม “พันฤทธิ์” ออกอาวุธเข้าเป้ากว่า กรรมการชูมือให้ชนะคะแนนเอกฉันท์แบบสุดสะใจขณะที่ “ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย” มวยเข่าศอกแรงจากบุรีรัมย์ วัย 30 ปี ขอฮึดสู้ลุ้นคว้าชัยใน ONE ให้ได้ครั้งแรก เจอกับ “แชร์ซอด คาบูทอฟ” นักสู้ลีลาพลิ้วจากคีร์กีซสถาน ในกติกามวยไทย แคตซ์เวต (136.6 ป.)หลังดูเชิงกันในยกแรก “คูบาทอฟ” อาศัยความคล่องตัวรุกหนักปล่อยอาวุธสร้างปัญหากับให้ "ช่อฟ้า" หลายดอก ก่อนที่นักชาวไทยจะฮึดสู้บู๊แหลกไล่ทำคะแนนตีตื้น ครบ 3 ยก “ช่อฟ้า” เบียดชนะคะแนนแบบไม่เอกฉันท์ ได้เฮชัยแรกแจ้งเกิดใน ONE สมความตั้งใจแจกต่อเนื่อง 4 นักสู้ฟอร์มเจ๋งรับโบนัสคนละ 3.5 แสนบาทONE ลุมพินี 10 พร้อมสนับสนุนนักสู้ผลงานดีปล่อยอาวุธแบบไม่มีกั๊กบนเวทีอย่างต่อเนื่อง สัปดาห์นี้แจกโบนัสพิเศษรวมไปอีก 1,400,000 บาท ซึ่งนอกจาก “เทพทักษิณ” ที่โชว์ความดุดันคว้าชัยในคู่เอกคว้าเงิน 350,000 บาท ไปนอนกอดได้แล้ว ยังมี ยอดไอคิว พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม, ทองพูน พีเค. แสนชัยมวยไทยยิม และ รักษ์ เอราวัณ เป็นน้องใหม่ไฟแรงที่ประเดิมในรายการนี้แล้วได้เงินกลับบ้านไปทันทีสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 10คู่เอก เทพทักษิณ ศ.ศรสิงห์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ยอดกฤษดา ส.สมหมาย (มวยไทย แคตซ์เวต 132 ป.)คู่รอง พันฤทธิ์ ลูกเจ้าแม่สายวารี ชนะคะแนนเอกฉันท์ แปดแสนเล็ก พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม พันฤทธิ์ ลูกเจ้าแม่สายวารี (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)รักษ์ เอราวัณ ชนะทีเคโอ ชูทรัพย์ ส.สละชีพ นาทีที่ 1:12 ของยกแรก (มวยไทย แคตซ์เวต 116 ป.)ตี๋ใหญ่ พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม ชนะคะแนนเอกฉันท์ มาโนลิส คาลลิสทิส (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)ซุปเปอร์เล็ก จิตรเมืองนนท์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ซ่อนรัก ศิษย์ ปจว. (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)ทองพูน พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม ชนะน็อก ทูมอโร่ เกียรติทรงฤทธิ์ นาทีที่ 0:24 ของยกแรก (มวยไทย แคตซ์เวต 118 ป.)ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ แชร์ซอด คาบูทอฟ (มวยไทย แคตซ์เวต 136.6 ป.)ยอดไอคิว พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม ชนะทีเคโอ ซามูแอล บีเลน นาทีที่ 0:38 ของยกสอง (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)อิวาน พาร์ซิคอฟ ชนะซับมิชชัน ยู คาริโน นาทีที่ 0:50 ของยกแรก (MMA รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)แอนตัน เพโทรฟ ชนะทีเคโอ ลูกา ลัมบาร์โด นาทีที่ 2:23 ของยกแรก (มวยไทย แคตซ์เวต 160 ป.)ชินโก ชิบาตะ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ เพชรกลางนา ศิษย์ผู้ใหญ่นิรันดร์ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)