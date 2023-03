ไฟต์เดียว 4.2 ล้าน! โบนัสแตกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในศึก ONE ลุมพินี 9

ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแบบมีความสุขกันถ้วนหน้าสำหรับ ONE ลุมพีนี 9 ที่นำเสนอการประกบคู่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมี เมื่อวันที่ 17 มี.ค. ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)ที่เรียกเสียงฮือฮาได้มากที่สุดคือการแจกโบนัสอัดฉีดของ “บิ๊กบอส” ชาตรี ศิษย์ยอดธง ที่จัดหนักจัดเต็มมอบให้กับนักสู้ที่ทำผลงานโดดเด่นไปมากถึง 8 ราย โดยไม่รวมค่าตัว รวมเป็นเงินก้อนโตสูงสุดทุบสถิติรายการที่ 4.2 ล้านบาทโดยเฉพาะ “รีเกียน เออร์เซล” ที่นอกจากชนะน็อก “สินสมุทร กลิ่นมี” รักษาเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นไลต์เวต ได้แล้ว ยังรับโบนัสพิเศษไปอีก 1.75 ล้านบาทส่วน “เมืองไทย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม”, “ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ” และ “เสกสรร อ.ขวัญเมือง” โชว์ฟอร์มแกร่งต่อเนื่อง ต่างจูงมือกันรับโบนัสสองไฟต์ติดต่อกันขณะที่ “ซิลวิอู วิเตซ” แม้จะพ่ายให้กับเจ้าของฉายา “คนไม่ยอมคน” แต่ผลงานเข้าตา จึงได้เงินพิเศษปลอบใจไปเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมี “ทาเกียร์ คาลิลอฟ”, “สุไลมาน ลูกสวน” และ “สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” ที่ได้โบนัสคนละ 350,000 บาท หน้าบานกล้บบ้านกันทั่วหน้าONE ลุมพินี 1 ยอดรวม 3,860,000 บาท : เมืองไทย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม (3.3 แสนบาท), เสกสรร อ.ขวัญเมือง (1.6 ลบ.), สะแกงาม จิตรเมืองนนท์ (3.3 แสนบาท) และ “น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว” (1.6 ลบ.)ONE ลุมพินี 2 ยอดรวม 330,000 บาท : ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ (3.3 แสนบาท)ONE ลุมพินี 3 ยอดรวม 1,980,000 บาท : อัลลิสสัน บาร์โบชา (3.3 แสนบาท), ชนนภัทร วิรัชชัย (3.3 แสนบาท), หยู เหยา ปุย (3.3 แสนบาท), อิลยาส บูซาเอฟ (3.3 แสนบาท), ก้องชัย ไฉนดอนเมือง (3.3 แสนบาท) และ เอลบรุส อาเมียร์คาโนวิช (3.3 แสนบาท)ONE ลุมพินี 4 ยอดรวม 1,400,000 บาท : ฟาบิโอ เรอิส (3.5 แสนบาท), จ้าวเงาะ จิตรเมืองนนท์ (3.5 แสนบาท), ฟรานซิสกา เวรา (3.5 แสนบาท) และ เออร์เดม ทาฮา ดินเซอร์ (3.5 แสนบาท)ONE ลุมพินี 5 ยอดรวม 2,100,000 บาท : เฟอร์กัน คาราบัก (3.5 แสนบาท), ขุนศึก ส.เดชะพันธ์ (3.5 แสนบาท), ตี๋ใหญ่ พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม (3.5 แสนบาท), น้ำพองน้อย ส.สมหมาย (3.5 แสนบาท), ก้องไกล เอ็นนี่มวยไทย (3.5 แสนบาท) และ ซุปเปอร์บอล ทีเด็ด99 (3.5 แสนบาท)ONE ลุมพินี 6 ยอดรวม 1,400,000 บาท : เซเลสต์ ฮันเซน (3.5 แสนบาท), บ็อกดัน ชูมารอฟ (3.5 แสนบาท), โจฮัน กาซาลี (3.5 แสนบาท) และ ก้องธรณี ส.สมหมาย (3.5 แสนบาท)ONE ลุมพินี 7 ยอดรวม 1,050,000 บาท : สมิงดำ ฉ.อจลบุญ (3.5 แสนบาท), “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ (3.5 แสนบาท) และ ลิซา ไบรเออร์ลีย์ (3.5 แสนบาท)ONE ลุมพินี 8 ยอดรวม 2,100,000 บาท : จอมโหด ออโต้มวยไทย (3.5 แสนบาท) , ไม้ซางคำ ส.ยิ่งเจริญการช่าง (3.5 แสนบาท) , บรรลือฤทธิ์ อ.อัจฉริยะ (3.5 แสนบาท) , หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา (3.5 แสนบาท) , เพชรลำพูน หมวดดับลำปาง (3.5 แสนบาท) และ เพชรสุขุมวิท บอยบางนา (3.5 แสนบาท)สำหรับศึก ONE ลุมพินี 10 ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เตรียมพบกับ “ยอดกฤษดา ส.สมหมาย” มวยอึดถึกทนของดีจากเมืองย่าโมโคราช ได้เวลาพิสูจน์ความแกร่งครั้งแรกกับ “เทพทักษิณ ศ.ศรสิงห์” แชมป์สภามวยไทยโลก 135 ป. ตัวท็อปจากกระบี่ ในกติกามวยไทย พิกัดแคตซ์เวต 132 ป. โดยแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. และถ่ายทอดสดทางช่อง 7 HD ตั้งแต่เวลา 20.30 น.