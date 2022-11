"น้องโอ่" ได้คิวป้องแชมป์โลก ONE ที่เมืองไทย ดวล "อลาเวอร์ดี" ตามคำขอ

"ราชันฆ่าไม่ตาย" น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว เตรียมพร้อมกลับมาป้องกันเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (145 ป.) หลังผู้ท้าชิงอันดับ 2 ของแรงกิง "อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ" จากแดนหมีขาวออกมาท้ารบ โดยจะเป็นการกลับมาชกในไทยครั้งแรกของ "น้องโอ๋" ในรอบสามปี"อลาเวอร์ดี" หลังโชว์ฟอร์มแกร่งในกติกามวยไทย เอาชนะคู่ปรับเก่า "กัปปิตัน เพชรยินดีอะคาเดมี" ก็ขยับขึ้นมารั้งตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับสองของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต รองจาก "เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์" โดยเขาออกมาเรียกหา "น้องโอ๋" ท้าชิงเข็มขัดทันทีสำหรับ "น้องโอ๋" หลังจากเพิ่งป้องเข็มขัดสำเร็จเป็นครั้งที่ 6 จากผู้ท้าชิงอันดับ 5 ของแรงกิง "เลียม แฮร์ริสัน" ไปหมาด ๆ เมื่อเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา ก็ไม่รีรอที่จะตอบรับคำท้าจาก "อลาเวอร์ดี" เพื่อป้องกันเข็มขัดครั้งที่ 7โดยเจ้าบัลลังก์ชาวไทยครองสถิติ 9 ไฟต์ไร้พ่าย และยังไม่มีคู่แข่งรายใดเอาชนะเขาได้นับตั้งแต่ปี 2561 ขณะที่ "อลาเวอร์ดี" ชกกติกามวยไทยหลายครั้ง เคยเอาชนะสายแข็ง อาทิ เพชรมรกต, พงษ์ศิริ และ กัปปิตัน ฯลฯ ซึ่งหลังจากชนะรวดสองไฟต์หลัง เจ้าตัวก็มุ่งมั่นจะเป็นคนแรกที่จะสยบ "ราชันฆ่าไม่ตาย" ให้ได้อย่างที่เขาตั้งตารอมานานที่สำคัญ ครั้งนี้จะเป็นการกลับมาชกต่อหน้าแฟนกีฬาชาวไทยของ "น้องโอ๋" ในรอบสามปีหลังจากครั้งล่าสุดที่เขาลงศึกป้องแชมป์ครั้งแรกเมื่อ 10 พ.ค.62 และยังเป็นการกลับมาจัดการแข่งขันในไทยครั้งแรกในรอบสองปีของ ONE อีกด้วย หลังจากครั้งล่าสุดในศึก ONE: NEW BREED เมื่อ 28 ส.ค.63 ที่อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานีโดยทั้งคู่จะสู้กันในศึก ONE Fight Night 6 ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เริ่มเวลา 08.00 น. ที่อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี