สถานีชาร์จ EleX by EGAT รุกพื้นที” อิมแพ็ค เมืองทองธานี”รับMotor Expo

วันนี้ (31 ตุลาคม 2565) นายพอลล์ กาญจนพาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด พร้อมด้วย นายวฤต รัตนชื่น ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ ในฐานะ Project Management Office การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสำหรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ระหว่าง บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด และ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท กับ กฟผ. ที่จะร่วมกันพัฒนาและให้บริการผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เข้ามาใช้บริการในบริเวณพื้นที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ผ่านสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ของ กฟผ. โดยมีคณะผู้บริหารจากทั้งสององค์กร ร่วมลงนามและเป็นสักขีพยาน ณ อาคาร 50 ปี กฟผ. สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรีว่า ความร่วมมือครั้งนี้ กฟผ. ได้ออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ในพื้นที่ที่ IMPACT นำเสนอ รวมถึงบริหารจัดการระบบสถานีให้มีความพร้อมและสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการสถานีผ่านระบบออนไลน์ด้วยสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กฟผ. จะติดตั้งและเปิดให้บริการ 2 สถานี 13 ช่องจอด แบ่งออกเป็น 2 พื้นที่ คือ 1) บริเวณอาคารจอดรถในร่ม P1 อาคารชาเลนเจอร์ เป็นสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบชาร์จด้วยความเร็วปกติ AC Normal Charge 9 ช่องจอด 2) บริเวณพื้นที่ลานจอดรถของโรงแรมโนโวเทล เป็นสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบชาร์จเร็ว DC Fast Charge 60 – 125 kW รวม 4 ช่องจอด ซึ่งจะทำให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นสถานีชาร์จไฟฟ้าสาธารณะที่มีจำนวนหัวชาร์จมากที่สุดในจังหวัดนนทบุรีกฟผ. ได้พัฒนา ติดตั้ง และเปิดให้บริการสถานีชาร์จ EV ภายใต้ชื่อแบรนด์ EleX by EGAT มาตั้งเเต่ปี 2564 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยมีระบบนิเวศน์ด้านยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร ได้แก่ เครื่องอัดประจุไฟฟ้า สถานีอัดประจุไฟฟ้า แพลทฟอร์มในการบริหารจัดการระบบสถานีอัดประจุไฟฟ้า และแอปพลิเคชัน “EleXA” ปัจจุบัน กฟผ. เปิดให้บริการสถานี EleX by EGAT และสถานีพันธมิตรในเครือข่าย EleXA แล้วทั้งหมด 80 สถานีทั่วประเทศ ตั้งเป้าขยายมากกว่า 100 สถานีภายในสิ้นปี 2565 นี้ เพื่อให้ผู้ใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าเดินทางด้วยรถ EV ได้ทั่วประเทศ และใช้รถ EV ในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ