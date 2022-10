รักแหละดูออก!!! ภาพที่อธิบายความสนิท "บัวขาว-โคตะ"

ศึกมวยไทย "ราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์ RWS" นัดพิเศษ KAT PRESENTS LEGEND OF RAJADAMNERN ประจำเดือนตุลาคม คู่เอกเป็นการพบกันระหว่าง "บัวขาว บัญชาเมฆ" ยอดนักมวยไทยชื่อดัง พบกับ "โยชิฮิโระ ซาโตะ" นักสู้ชาวญี่ปุ่นไฟต์ดังกล่าวเป็นการชกนัดพิเศษแบบ Exhibition Kickboxing Match หรือการแข่งขันในแบบสาธิต ไม่ตัดสินแพ้ชนะ แต่อนุญาตให้น็อกเอาต์คู่ต่อสู้ได้ภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่งล่าสุด โคตะ มิอุระ ยอดกำปั้นจากแดนอาทิตย์อุทัย ลูกชายของ คาซูโยชิ มิอุระ นักฟุตบอลระดับตำนานทีมชาติญี่ปุ่น เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อร่วมแถลงข่าวครั้งนี้โดย โคตะ ได้พบกับ บัวขาว ก่อนการแถลงข่าว ปรากฎว่า แฟนเพจบัญชาเมฆยิม ได้เผยภาพระหว่างที่ยอดมวยชาวไทยกำลังให้ช่างแต่งหน้าอยู่นั้น ดาวรุ่งแห่งวงการกำปั้นญี่ปุ่น ได้เข้ามาช่วยแต่งให้ด้วย พร้อมแคปชั่นข้อความว่า"เอ็งไม่ต้องมาดูแลเราขนาดนี้ก็ได้"สำหรับศึก KAT Presents Legend of Rajadamnern จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคมนี้ ถ่ายทอดสดทางเวิร์คพอยท์ ช่อง 23 และ Go Sport ตั้งแต่เวลา 21.15 น. เป็นต้นไปขอบคุณภาพจากแฟนเพจ บัญชาเมฆยิม