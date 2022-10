คนเดียวที่เคยน็อก "บัวขาว" 14 ปีไม่สายได้เวลาชำระแค้น "ซาโตะ" ราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์ 28 ต.ค.นี้

GSV เตรียมเปิดศึกดวลกำปั้นนัดล้างตาครั้งสำคัญระหว่างนักมวยไทยในตำนาน “บัวขาว บัญชาเมฆ” และคู่ปรับเก่าที่เคยคว่ำบัวขาวที่ญี่ปุ่นมาแล้วเมื่อ 14 ปีก่อน “โยชิฮิโระ ซาโตะ” ในการแข่งขันนัดพิเศษ KAT PRESENTS LEGEND OF RAJADAMNERN ที่แม้จะเป็น Exhibition Kickboxing Match แต่ไม่ปิดกั้นความดุเดือดและเปิดโอกาสให้น็อคคู่ต่อสู้ได้ เป็นแมตช์ดับแค้นที่ฝังลึกมาถึง 14 ปีที่แฟนมวยต้องไม่พลาด ระเบิดศึกวันที่ 28 ต.ค.นี้ เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป พร้อมจัดเต็มคู่มวยสุดมันส์ทั้งมวยไทยและ Kickboxing อีก 10 คู่ ปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตเพิ่มความระอุกับ LOMOSONIC ที่จะมาเพิ่มความมันส์ ณ ใจกลางเมืองหลวงแห่งมวยไทยบนผืนผ้าใบแห่งตำนานเวทีราชดำเนิน ซื้อบัตรเข้าชมได้แล้วที่เวทีราชดำเนิน https://rajadamnern.com/ พร้อมถ่ายทอดสดทางช่อง Workpoint หมายเลข 23บริษัท โกลเบิล สปอร์ต เวนเจอร์ส จำกัด หรือ GSV ผู้จัดการแข่งขันชกมวยไทยรายการ ราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์ RWS ประกาศความพร้อมระเบิดศึกการต่อสู้ครั้งประวัติศาสตร์ที่จะเป็นการกลับมาพบกันอีกครั้งของคู่ปรับเก่าระหว่าง “บัวขาว บัญชาเมฆ” และ “โยชิฮิโระ ชาโตะ” นักชกรุ่นใหญ่ชาวญี่ปุ่นเจ้าของฉายาไม่ธรรมดา “Mugen Sniper” ที่ได้มาจากความแม่นยำในการปล่อยหมัดที่รุนแรงสยบคู่ต่อสู้ได้อย่างชะงัด และเป็นนักมวยคนเดียวที่ช็อกโลกด้วยการสร้างบาดแผลให้โปร์ไฟล์สถิติการชกของ “บัวขาว” มีคำว่าแพ้น็อค K.O. ครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตจากศึก K1 World Max 2008 ที่ Nippon Budokan Arena กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นนายเธียรชัย พิสิฐวุฒินันท์ ประธานกรรมการบริหาร GSV ระบุว่า หลังจากประสบความสำเร็จกับการจัดโชว์มวยสาธิต Exhibition Kickboxing Match กับคู่ชกมวยหยุดโลกระหว่าง “บัวขาว-โคตะ” นักสู้หน้าหยกชาวญี่ปุ่นขวัญใจแฟนคลับชาวไทยได้สร้างกระแสโด่งดังไปทั่วประเทศและทั่วโลกถึงขนาดที่ทำให้เวทีมวยราชดำเนินต้องปิดระบบจำหน่ายตั๋วเพราะผู้ชมแห่จองบัตรเข้าชมล้นสนาม และผลตอบรับหลังจบแมตช์มีเสียงเรียกร้องให้ราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์ RWS จัดคู่ชกระดับตำนานอีกครั้งเพื่อความสนุกของผู้ชมอย่างต่อเนื่องล่าสุด GSV ผู้จัดโปรแกรมมวย RWS ได้วางแผนประกาศศึกดวลกำปั้นนัดล้างตาครั้งสำคัญของบัวขาว ซึ่งเป็นการต่อสู้ครั้งที่ 2 ของบัวขาวในการกลับมาขึ้นชกบนเวทีมวยราชดำเนินในรอบ 18 ปีกับพันธกิจในการยกระดับมวยไทยสู่ระดับสากลอย่างแท้จริงโดยทีมงาน GSV ได้ประสานงานติดต่อ “โยชิฮิโระ ซาโตะ” อดีตแชมป์มวยไทย World Kickboxing Association (WKA) และ World Professional Kickboxing (WPKC) และแชมป์มวยเควัน 2 สมัย ผู้ซึ่งเป็นคู่ชกที่มีสตอรีติดค้างฝังลึกอยู่ในใจบัวขาวมานานกว่า 14 ปี เพราะเป็นนักมวยคนเดียวในประวัติศาสตร์การชกมากกว่า 300 ไฟต์ของบัวขาวที่สามารถชนะน็อคบัวขาวได้ชนิดที่ทำเอาบัวขาว “หลับกลางอากาศ” มาแล้วแม้หลังจากนั้นอีก 5 ปีบัวขาวจะมีโอกาสแก้มือกับซาโตะอีกครั้งแต่ก็ทำได้เพียงแค่ชนะคะแนน ความเจ็บลึกในใจจึงยังคงถูกเก็บไว้มาถึงปัจจุบัน และจะมีโอกาสได้ล้างตาชำระหนี้ระหว่างกันเมื่อนักชกระดับตำนานทั้งคู่ต้องมาพบกันอีกครั้งในรอบเกือบ 10 ปีบนเวทีมวยราชดำเนิน ในรายการ KAT PRESENTS LEGEND OF RAJADAMNERN หนึ่งในรายการพิเศษของราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์ RWS โปรแกรมชกมวยที่เปิดมิติใหม่ของเกมการแข่งขันมวยไทยให้มีความสนุก ตื่นเต้น เร้าใจมากยิ่งขึ้นทั้งกติกาการชกใหม่ แสงสีเสียงมาตรฐานสากลเพื่อสร้างประสบการณ์ Sports entertainment ระดับโลกให้กับผู้ชมไม่ว่าจะเดินทางมาชมที่สนามหรือชมการถ่ายทอดสดแมตช์ล้างตาครั้งนี้เป็นการแข่งขันในรูปแบบ Exhibition Kickboxing Match หรือการต่อสู้สาธิตที่ไม่มีการตัดสินแพ้ชนะอย่างเป็นทางการ แต่กติกาของแมตช์นี้อนุญาตให้น็อคคู่ต่อสู้ได้ คราวก่อนบัวขาว นักชกไทยไปถูกน็อคที่ญี่ปุ่น คราวนี้นักชกญี่ปุ่นมาไทย จึงเป็นโอกาสที่บัวขาวจะได้ใช้เวลา 3 ยกในการต่อสู้เพื่อสร้างภาพจำชุดใหม่ให้แฟนมวยได้ลุ้นกันชนิดที่เรียกได้ว่าลืมหายใจ บัวขาวจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ หรือประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเดิมหรือไม่ ต้องตามติดชิดขอบเวทีด้วยใจระทึกการแข่งขันรายการพิเศษครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย (Kickboxing Association of Thailand ) และบริษัท GSV โดยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ตามพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนากีฬา กีฬาอาชีพและกีฬามวย เพื่อสรรหาและพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาให้ประสบความสำเร็จในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาให้มีมาตรฐาน เพื่อสร้างโอกาสและประสบการณ์ให้กับนักกีฬา บุคลากรกีฬา รวมทั้งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศแมตช์ล้างตาที่แฟนมวยต้องไม่พลาดในศึกแห่งศักดิ์ศรีครั้งสำคัญในชีวิตของ “บัวขาว” กับโอกาสดับแค้น “ซาโตะ” 28 ตุลาคม 2565 เปิดจองบัตรแล้วที่ https://rajadamnern.com/ และรับชมศึกราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์ RWS ได้ทุกวันศุกร์ทางช่อง Workpoint 23 และ Go Sport ตั้งแต่เวลา 21.15 น. เป็นต้นไป