The 1 Today ชู Beauty Commerce เสิร์ฟคอนเทนต์บิวตี้ตรงใจสมาชิก

The 1 (เดอะวัน) ผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตี้ ในฐานะ Center of Life Platform อันดับ 1 ของไทย ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัลฯ สานต่อความสำเร็จของ The 1 Today ในฐานะผู้นำ Mobile Content ของไทย เดินหน้ายกระดับประสบการณ์ผู้อ่านในกลุ่ม Prestige Beauty ผ่านกลยุทธ์ Beauty Commerce แนะนำ 3 ขั้นตอนง่ายๆ อ่าน-เช็ก-ช้อป พร้อมผนึกกำลังแผนก ‘Beauty Galerie’ (บิวตี้ แกเลอรี) ห้างเซ็นทรัล บิวตี้เดสติเนชั่นเบอร์ 1 ของเมืองไทย ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อบิวตี้เลิฟเวอร์อย่างต่อเนื่อง ร่วมสนุกได้บน The 1 APP ที่เดียว คลิกเพื่อดาวน์โหลด: https://the1today.onelink.me/ZH0t/7nzap6z5The 1 Today มุ่งต่อยอดความสำเร็จภายใต้วิสัยทัศน์ Everyday Lifestyle Destination รังสรรค์ประสบการณ์ผ่านคอนเทนต์คุณภาพ โดยอาศัยข้อมูลจาก The 1 Insight เพื่อเข้าใจและตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิก The 1 ได้อย่างตรงจุด โดยล่าสุด The 1 Insight บ่งชี้ว่า จำนวนสมาชิก The 1 ที่สนใจเรื่องความงาม มีสัดส่วนกว่าครึ่งจากสมาชิก The 1 ทั้งหมด ทั้งยังเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงถึง 90% นอกจากนี้ ยังพบว่าตลาด Prestige Beauty ในภาพรวมเติบโตขึ้นในยุคหลังโควิด เห็นได้ชัดจากยอดขายเครื่องสำอางและน้ำหอมกลับมาเติบโตกว่า 20% ทั้งนี้เมื่อเทียบกับปี 2564 ด้วยเหตุนี้ คอนเทนต์บิวตี้จึงเป็นหนึ่งหมวดคอนเทนต์ที่ช่วยส่งให้ The 1 Today ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของยอดผู้เข้าชม The 1 APP และการนำสู่ยอดขายของแบรนด์ความงามในเครือเซ็นทรัลอีกด้วยThe 1 Today มุ่งหน้านำเสนอคอนเทนต์บิวตี้ด้วยกลยุทธ์ Beauty Commerce เน้นเสิร์ฟคอนเทนต์ตรงใจผู้อ่านที่มีความสนใจหลากหลายพร้อมมอบความสะดวกในการช้อปด้วยการเชื่อมต่อสู่ช่องทางการขาย Omnichannel ในเครือเซ็นทรัล สมาชิกสามารถสัมผัสประสบการณ์ครบลูปใน 3 ขั้นตอน อ่าน-เช็ก-ช้อป อ่านข้อมูล-รีวิวสินค้าตรงใจสายบิวตี้ เช็กโปรโมชั่นและกิจกรรมสุดคุ้ม ช้อปอย่างสะดวกผ่านช่องทาง Omnichannel คลิกเดียวจาก The 1 APPปัจจุบัน คอนเทนต์บิวตี้ของ The 1 Today มีให้เลือกอ่านหลากหลายสไตล์ตามความสนใจ โดยมีประเภทคอนเทนต์ที่ได้รับความสนใจสูงสุด ดังนี้ Top 10 แนะนำสินค้า 10 อันดับของแบรนด์หรือประเภทสินค้าที่สมาชิก The 1 เลือกช้อปมากที่สุด Get That 1 Look คอนเทนต์บิวตี้ที่สอนวิธีการแต่งหน้าแบบ Step by Step โดยช่างแต่งหน้ามืออาชีพ Deal of The Day นำเสนอดีลดี โปรโมชั่นเด็ด พร้อมชี้พิกัดช้อปสุดคุ้ม เสิร์ฟให้ทุกวัน Gift Guide มัดรวมไอเดียของขวัญเพื่อมอบให้กับคนพิเศษ ในโอกาสพิเศษ ทุกเทศกาล Giveaway กิจกรรมประจำเดือนเพื่อสมาชิก The 1 ได้ร่วมสนุกรับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดนิยมในทุกวันที่ 5-15 ของทุกเดือน! This 1 or That 1 เปรียบเทียบบิวตี้ไอเทม ให้ผู้อ่านเลือกช้อปได้ตรงใจ 1 Step Ahead วิดีโอครีเอทเมคอัพลุคสนุกๆ โดยกานดา สายทุ้ม More Than 1 แนะนำสกินแคร์ชิ้นโปรด โดย More Than Surface Tried & Tested รีวิวสินค้าจากประสบการณ์ผู้ใช้จริง และ New in อัปเดตสินค้าใหม่ เป็นต้นในเดือนตุลาคมนี้ The 1 Today ยังร่วมกับแผนก Beauty Galerie ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล บิวตี้เดสติเนชั่นเบอร์ 1 ของเมืองไทย จัดกิจกรรม Read & Get Discount มอบส่วนลดง่ายๆ เพื่อบิวตี้เลิฟเวอร์โดยเฉพาะ เพียงอ่านบทความ Top 10 ใดๆ ในหมวดบิวตี้ ของ The 1 Today บน The 1 APP ที่ท้ายบทความ จะพบคูปองส่วนลด 200 บาท ที่สามารถใช้ได้ทันทีเมื่อช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไปต่อ 1 ใบเสร็จที่แผนก ภายใน 15 ตุลาคม 2565 - 15 พฤศจิกายน 2565 (เฉพาะการซื้อผ่าน Beauty Galerie สาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น) คลิกเพื่ออ่านบทความและรับคูปองผ่านลิงก์นี้: https://the1today.onelink.me/ZH0t/g6doacio นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามกิจกรรมและคอนเทนต์ดีๆ เพื่อบิวตี้เลิฟเวอร์โดยความร่วมมือระหว่าง The 1 Today และ Beauty Galerie สองผู้นำด้านความงามของไทยผ่านฟีเจอร์ The 1 Today บน The 1 APP เท่านั้นสัมผัสประสบการณ์ดีๆ ได้ทุกวันบน The 1 APP ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์สำหรับทุกไลฟ์สไตล์ การกดรับ/แลกสิทธิพิเศษ เช็กคะแนน ยอดซื้อ ดูสิทธิพิเศษและของรางวัลมากมาย และเข้ารับบริการต่างๆ ด้วยการโชว์บาร์โค้ดสมาชิก รวมทั้งจ่ายเงินผ่าน The 1 APP ได้เลยทันทีแบบรวมครบจบในแอปเดียว.