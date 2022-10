The 1 ยืนหนึ่ง CRM ไทย ชูกลยุทธ์ Full Digitization ส่งแคมเปญ “แลกบน The 1 APP คุ้มกว่า” บน The 1 APP ที่เดียว

ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้วยความคุ้มค่าที่หลากหลาย เปิดตัวแคมเปญ “แลกบน The 1 APP คุ้มกว่า” ย้ำตำแหน่งเจ้าแห่งดีลที่มีทั้งความหลากหลายและมอบความคุ้มค่าสูงสุดเพื่อสมาชิก The 1 ตลอดทั้งปี สมาชิก The 1 ห้ามพลาด! ดาวน์โหลด The 1 APP ได้ทันที คลิกเลย! https://offers.onelink.me/H3Sq/lpkypoxv“ทิพาภรณ์ ประสมทรัพย์” Head of Loyalty – The 1 กล่าวว่า “ตั้งแต่เปิดตัวเมื่อ 4 ปีก่อน The 1 เล็งเห็นความสำคัญของการที่ The 1 APP จะเป็นมากกว่าแอปพลิเคชั่น แต่ต้องเป็น Your Everyday Lifestyle Platform วิสัยทัศน์ของแบรนด์ที่จะเป็น First Mover ในวันนั้นทำให้ The 1 ยังคงรักษาความเป็นผู้นำในวงการ CRM ที่ก้าวล้ำและใหญ่ที่สุดในไทยได้จนถึงปัจจุบันด้วยจำนวนสมาชิกกว่า 19 ล้านคน ปัจจุบัน The 1 APP มีความพร้อมในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆ ที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง โดย The 1 Insight ชี้ว่าสมาชิก The 1 ส่วนใหญ่ที่ใช้แอปฯ ใช้เป็นอันดับ 1 คือการแลกดีลเด็ดๆ ผ่านฟีเจอร์ Rewards ด้วยความคุ้มค่าที่ทำให้สมาชิกไม่ลังเลที่จะกลับมาแลกคะแนนอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปลายปี 65 นี้ The 1 จึงได้เปิดตัวแคมเปญ ‘แลกบน The 1 APP คุ้มกว่า’ นำเสนอดีลดีๆ พิเศษยิ่งกว่าที่เคย เพื่อดึงดูดให้สมาชิกทุกท่านได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์แสนสะดวกสบายและไม่พลาดบริการดีๆ ที่ The 1 มอบให้ผ่าน The 1 APP ที่เดียว”The 1 มุ่งสานต่อพันธกิจที่จะมอบความคุ้มค่าในการช้อปผ่าน The 1 APP ด้วยแคมเปญล่าสุด “แลกบน The 1 APP คุ้มกว่า” ที่ได้ขยายและรวบรวมเอาดีลที่ดีที่สุดตลอดปีมานำเสนอให้กับสมาชิก The 1 โดยจับมือกับแบรนด์พาร์ทเนอร์ทั้งในและนอกเครือเซ็นทรัลที่ต่างยกขบวนดีลที่ครอบคลุมทุกความต้องการที่สุดตลอดปี สามารถแลกได้ในทุกๆ วัน ทุกที่ทุกเวลา และครอบคลุมทุกความสนใจ เริ่มต้นที่รีวอร์ดที่มาในเรตพิเศษสุด 700 คะแนน แลกรับส่วนลด 100 บาท (จากปกติ 800:100) ไม่มีขั้นต่ำในการใช้คูปอง สมาชิก The 1 สามารถเลือกแลกได้จากทั้ง The 1, Central, Tops, Robinson, Supersports, Power Buy, go!WOW, BnB home, AUTO 1, Thai Watsadu, B2S, CMG, FamilyMart, OfficeMate, Starbucks, Swensen's และ The Pizza Company ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 2565 นอกจากนี้ยังมีรีวอร์ดหลากหลายจากพาร์ทเนอร์มากมายกว่า 2,000 แบรนด์ที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมามอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิก The 1 ผ่าน The 1 APP โดยเฉพาะปัจจุบัน สมาชิก The 1 สามารถดาวน์โหลด The 1 APP เพื่อเข้าถึงบริการทุกรูปแบบได้อย่างสะดวกสบายและใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นบริการพื้นฐาน อาทิ เช็กคะแนนหมดอายุ สแกนรับคะแนน โอนคะแนน เช็กคะแนนเข้า-ออก แก้ไขโปรไฟล์ส่วนตัว เป็นต้น The 1 APP ยังมี 3 ฟีเจอร์เด็ดที่ได้รับความนิยมและเน้นย้ำสมาชิกที่เพิ่งดาวน์โหลด The 1 APP ครั้งแรกไม่ควรพลาด ดังนี้1.Brand Directory ฟีเจอร์ล่าสุดที่เป็นแหล่งรวมข้อมูลและมอบแรงบันดาลใจจากกว่า 1,000 แบรนด์และ 36 ห้างในเครือเซ็นทรัล ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘ค้นแบรนด์ที่ใช่ ครบทุกห้าง พร้อมอัปเดทรีวอร์ดสุดคุ้มได้ที่ The 1 App ที่เดียว’2.The 1 Mission ฟีเจอร์ยอดนิยมที่ให้สมาชิกได้ ‘มากกว่า’ จากการช้อปเท่าเดิม โดยสร้างสรรค์ผ่าน Gamification ให้การสะสมคะแนนสนุกยิ่งขึ้น ล่าสุดยังร่วมกับ CPN แจกกว่า 40 ล้านคะแนนผ่านมิชชั่นง่ายๆ อาทิ Check-in @Central Shopping Center เพียงแค่ Check-in ร้านที่ร่วมรายการไม่ว่าจะสายกิน สายชอปฯ ก็แสกน QR Code เช็คอินที่ร้านค้าได้เลย พร้อมรับคะแนน The 1 เพิ่ม 20 คะแนนฟรีๆ3.Rewards ฟีเจอร์ยอดนิยมตลอดกาลที่ The 1 รวบรวมดีลดีๆ จากกว่า 2,000 พาร์ทเนอร์ทั้งในเครือและนอกเครือเซ็นทรัล ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์และความต้องการนอกจากนี้ยังมี The 1 Today ศูนย์รวมคอนเทนต์คุณภาพ The 1 Wellness อุ่นใจกับการตรวจเช็กข้อมูลสุขภาพต่างๆ และฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมาย ให้สมาชิก The 1 ได้สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับที่ The 1 APP ที่เดียวสมาชิก The 1 สามารถสะสม – แลกคะแนนผ่าน The 1 App กับทั้งแบรนด์ในเครือเซ็นทรัลและแบรนด์พาร์ทเนอร์ชื่อดังได้แล้วในหลากหมวดหมู่ ไม่ว่าจะเป็น แบรนด์แฟชั่น อาทิ Pandora, Rev Runnr, Adidas, Champion และ Mango แบรนด์ร้านอาหาร อาทิ Haagen-dazs, AKA และ Spaghetti Factory และแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ TG Fone, Big Camera และอื่นๆ อีกมากมาย