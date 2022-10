The 1 ชวนขาเที่ยวประเดิมทริปรับหน้าหนาวก่อนใคร ปักหมุดสะสม-แลกคะแนน โรงแรมเซ็นทารา โคราช

ผู้นำด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตี้ ในฐานะ Center of Life Platform อันดับ 1 ของไทย ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล ชวนจัดทริปไปสัมผัสฤดูหนาวก่อนใคร ณ โคราช ประตูสู่อีสาน แถมยังเที่ยวคุ้มด้วยสิทธิประโยชน์ของสมาชิก The 1 ทั้งสะสมและแลกคะแนนเมื่อเข้าพักที่โรงแรมเซ็นทารา โคราช และรับประทานอาหารที่ห้องอาหาร House of Kin อีกด้วยThe 1 ชวนสมาชิกสายท่องเที่ยววางแผนการเดินทางสิ้นปี ประเดิมด้วยเป้าหมายยอดฮิตที่ต้องไปเช็กอิน คือ จังหวัดนครราชสีมา และฟินอีกต่อด้วยสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก The 1 เมื่อเข้าพักที่โรงแรมเซ็นทารา โคราช โรงแรมใหม่ใจกลางเมือง เหมาะสำหรับการพักผ่อนในทุกรูปแบบ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะแบบองค์กร ครอบครัว เพื่อนและคนรัก พร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศวิวเมืองโคราชแบบ 360 องศา และอาหารบุฟเฟต์นานาชาติรสเลิศที่ให้บริการตลอดทั้งวันที่ห้องอาหาร “House of Kin” ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาโดย “เซ็นทรัลพัฒนา” ร่วมกับ ‘Centara Hotels & Resorts’ สำหรับสมาชิก The 1 สามารถแลกทุก 1,000 คะแนน เป็นส่วนลด 100 บาท ขณะเดียวกัน เมื่อมียอดการใช้จ่ายทุก 25 บาท ยังได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนนร่วมสัมผัสประสบการณ์ดี ๆ ได้ทุกวันบน The 1 APP ตอกย้ำแนวคิด “Your Everyday Lifestyle Platform” ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์สำหรับทุกไลฟ์สไตล์ การกดรับ/แลกสิทธิพิเศษ เช็กคะแนน ยอดซื้อ ดูสิทธิพิเศษและของรางวัลมากมาย รวมทั้งจ่ายเงินผ่าน The 1 ได้เลยทันทีแบบรวมครบจบในแอปฯ เดียว