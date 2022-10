ห้างเซ็นทรัล จัดแคมเปญ “Central 75th Anniversary”

โอลิวิเยร์ บรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มห้างสรรพสินค้า ในเครือเซ็นทรัล รีเทล และ รวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมด้วย อธิศ รุจิรวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และ ไอลีน ชูว ผู้จัดการประจำประเทศไทย และเมียนมาร์ บริษัท มาสเตอร์การ์ด (ประเทศไทย) จัดแคมเปญ “Central 75th Anniversary” ฉลองครบรอบ 75 ปี ห้างเซ็นทรัล ตั้งแต่ 12 ต.ค. 65 – 1 พ.ย. 65 เอาใจขาช้อปด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ สินค้าราคาปกติ ลดสูงสุด 30%, ใช้คะแนนลดเพิ่มและรับเครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 30% จากเดอะวันและบัตรเครดิตที่ร่วมรายการห้ามพลาด! ไอเทมสุดพิเศษ “The Red Collection” และ “The Exclusive Collection” กว่าหนึ่งพันแบรนด์ชั้นนำ ทั้งสินค้าสีแดงที่เป็นซิกเนเจอร์ของห้างเซ็นทรัล รวมถึงไอเทมสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากแบรนด์ชั้นนำให้สายช้อปได้เลือกซื้อในทุกหมวดหมู่สินค้าแบบครบจบในที่เดียว พิเศษ! สำหรับลูกค้า The1 Exclusive รับเพิ่ม Digital Coupon 500 บาท เมื่อช้อปครบ 50,000 บาทขึ้นไป (จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน , จำกัด 250 สิทธิ์ ตลอดรายการ) พร้อมรับคูปองส่วนลด 150 บาทเมื่อแลกคะแนน The 1 จำนวน 750 คะแนน ผ่าน The 1 App (จำกัด 7,500 สิทธิ์ตลอดรายการ) นอกจากนี้ ยังชวนนักช้อปร่วมพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ และมอบความอบอุ่นแก่เด็กที่ขาดโอกาสในสังคม เมื่อช้อปสินค้าที่ห้างเซ็นทรัล และ Central App ครบ 2,000 บาทขึ้นไป ต่อใบเสร็จ ทางห้างฯ และ Mastercard จะบริจาคเงิน 100 บาท เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของยูนิเซฟเพื่อเด็กทุกคน พร้อมรับฟรี ผ้าเช็ดเลนส์ ออกแบบโดยศิลปิน “Yuree” (จำนวนจำกัด / เมื่อช้อปตามเงื่อนไข) ที่ห้างเซ็นทรัล ทุกสาขา และ Central App พิเศษ! รับฟรีสินค้า Premium 75th Anniversary เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไขส่วนขาช้อปออนไลน์ ห้ามพลาด! โปรโมชั่นพิเศษจาก Central App ระหว่างวันที่ 25 ต.ค. 65 – 1 พ.ย. 65 สินค้าลดสูงสุด 70% และรับโค้ดลดเพิ่มสูงสุด 15% สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต Central The1 ลดเพิ่มสูงสุด 10% พร้อมฟรีสินค้า Premium 75th Anniversary เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข และช้อปไอเทมสุดพิเศษ “The Red Collection” จากแบรนด์ชั้นนำมากมายนอกจากนี้ ยังชวนนักช้อปร่วมพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ และมอบความอบอุ่นแก่เด็กที่ขาดโอกาสในสังคม เมื่อช้อปสินค้าที่ห้างเซ็นทรัล และ Central App ครบ 2,000 บาทขึ้นไป ต่อใบเสร็จ ทางห้างฯ และ Mastercard จะบริจาคเงิน 100 บาท เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของยูนิเซฟเพื่อเด็กทุกคน พร้อมรับฟรี ผ้าเช็ดเลนส์ ออกแบบโดยศิลปิน “Yuree” (จำนวนจำกัด / เมื่อช้อปตามเงื่อนไข) ที่ห้างเซ็นทรัล ทุกสาขา และ Central Appช้อปไอเทมชิ้นโปรดพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษฉลองครบรอบ 75 ปีห้างเซ็นทรัล ได้ที่ ห้างเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ ลูกค้ายังช้อปสนุกกับหลากหลายช่องทางช้อปปิ้งของห้างเซ็นทรัล ทั้ง Central App ช้อปได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Central Chat & Shop แชทบอกผู้ช่วยส่วนตัวที่ Line @Centralofficial หรือ Central Facebook Inbox และ Facebook Live ให้ลูกค้าช้อปง่าย ๆ ที่ Facebook : Central Department Store คลิก www.facebook.com/CentralDepartmentStore รวมถึงบริการโทรคุยกับ Personal Shopper On demand โทร.1425 ที่พร้อมอำนวยความสะดวกและแจ้งสิทธิพิเศษให้เหล่านักช้อปอย่างครบครัน