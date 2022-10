"โคตะ" กำปั้นสุดหล่อ เดินทางถึงไทย เตรียมชมไฟต์ "บัวขาว" ปะทะ "ซาโตะ"

โคตะ มิอุระ นักชกสุดหล่อชาวญี่ปุ่น เดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย เพื่อเข้าชมไฟต์สำคัญระหว่าง บัวขาว่ บัญชาเมฆ ปะทะ โยชิฮิโระ ซาโตะ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคมนี้ศึกมวยไทย "ราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์ RWS" นัดพิเศษ KAT PRESENTS LEGEND OF RAJADAMNERN ประจำเดือนตุลาคม คู่เอกเป็นการพบกันระหว่าง "บัวขาว บัญชาเมฆ" ยอดนักมวยไทยชื่อดัง พบกับ "โยชิฮิโระ ซาโตะ" นักสู้ชาวญี่ปุ่นไฟต์ดังกล่าวเป็นการชกนัดพิเศษแบบ Exhibition Kickboxing Match หรือการแข่งขันในแบบสาธิต ไม่ตัดสินแพ้ชนะ แต่อนุญาตให้น็อกเอาต์คู่ต่อสู้ได้ภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่งล่าสุด โคตะ มิอุระ ยอดกำปั้นจากแดนอาทิตย์อุทัย ลูกชายของ คาซูโยชิ มิอุระ นักฟุตบอลระดับตำนานทีมชาติญี่ปุ่น เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวจะมีอีเวนต์ทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย ร่วมกับฝ่ายจัดการแข่งขัน และจะเข้าชมไฟต์ดังกล่าวที่เวทีมวยราชดำเนิน วันที่ 28 ตุลาคมนี้อีกด้วยสำหรับศึก KAT Presents Legend of Rajadamnern จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคมนี้ ถ่ายทอดสดทางเวิร์คพอยท์ ช่อง 23 และ Go Sport ตั้งแต่เวลา 21.15 น. เป็นต้นไป