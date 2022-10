สาวไทยรอกรี๊ด!! "โคตะ" บินมาไทย เชียร์มวยคู่ "บัวขาว" ล้างตา "ซาโตะ"

ไม่พลาดแมทช์สำคัญ “โคตะ มิอุระ” บินตรงไทยลุ้นเชียร์ติดขอบเวที หวังเรียนรู้จากบัวขาว อ้อนแฟนคลับกลับมาเจอกันที่ราชดำเนิน 28 ต.ค.นี้ พร้อมลุ้นนั่งเชียร์ข้างโคตะ !โคตะบินตรงจากญี่ปุ่นสู่ไทยร่วมลุ้นศึกสองตำนานนักสู้ “บัวขาว-ซาโตะ” ถึงขอบเวที หวังเรียนรู้การต่อสู้จากบัวขาว ส่งคำหวานผ่านคลิปเชิญชวนแฟนคลับมาร่วมลุ้นแมทช์สำคัญไปด้วยกันแบบประชิดติดขอบเวที 28 ต.ค.นี้เวทีราชดำเนินศึกการต่อสู้นัดประวัติศาสตร์รายการ KAT PRESENTS LEGEND OF RAJADAMNERN ที่จัดในรูปแบบมวยสาธิต Exhibition Kickboxing Match ที่ต่างฝ่ายต่างจ้องจะน็อคคู่ต่อสู้ให้ได้ระหว่าง “บัวขาว บัญชาเมฆ” สุดยอดนักมวยไทยที่ทั่วโลกรู้จักดี กับ “โยชิฮิโระ ซาโตะ” คนเดียวที่เคยน็อคบัวขาว จุดกระแสความสนใจให้แฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกด้วยเรื่องราวความแค้นฝังใจที่มีกันมากว่า 14 ปี แม้กระทั่ง “โคตะ มิอุระ” นักสู้หน้าหยกชาวญี่ปุ่นขวัญใจแฟนมวยคู่ต่อสู้คนแรกของบัวขาวในการกลับสู่เวทีมวยราชดำเนินในรอบ 18 ปี ยังอดที่จะลุ้นไม่ไหว ลงทุนนั่งเครื่องบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากญี่ปุ่นเพื่อชมการชกของสองตำนานนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ชนิดขอริงไซด์ติดขอบเวทีเลยทีเดียว“ผมรู้มาว่าพี่บัวขาวเคยโดนซาโตะน็อคในรายการเค-1 เมื่อหลายปีก่อน เพราะฉะนั้นครั้งนี้ผมก็เลยอยากนั่งเชียร์ติดขอบสนามเพื่อจะดูและเรียนรู้จากพี่บัวขาว” โคตะกล่าวอย่างตื่นเต้นเพราะเป็นแมทช์ประวัติศาสตร์ที่ตนเองต้องไม่พลาดด้วยประการทั้งปวงกับการต่อสู้ของคู่ชกที่เคยมีความหลังฝังใจกันมานานในกติกาการต่อสู้แบบสาธิตที่ไม่มีการประกาศผลแพ้ชนะต้องน็อคเท่านั้นจึงจะได้เห็นผลการแข่งขันโคตะยังฝากมาถึงแฟนคลับชาวไทยด้วยว่า รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้มาพบกับแฟนคลับชาวไทยอีกครั้งที่เวทีมวยราชดำเนิน ในวันที่ 28 ตุลาคมนี้ก่อนหน้านี้ การชกระหว่าง “บัวขาว” และ “โคตะ” จัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เป็นไฟต์ประวัติศาสตร์ในรายการราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์ (RWS) ซึ่งโคตะในฐานะรุ่นน้องกีฬาคิกบ็อกซิ่ง มีโอกาสเรียนรู้แม่ไม้มวยไทยจากปรมาจารย์ตำนานนักสู้ระดับโลกอย่างบัวขาวทั้งในและนอกเวทีทำให้เกิดความผูกพันและรู้สึกประทับใจในตัวบัวขาวกลายเป็นภาพน่ารัก ๆ ให้แฟนคลับได้เห็นความสัมพันธ์ของนักสู้ต่างวัยคู่นี้ผู้สนใจชมศึกแห่งศักดิ์ศรีระหว่าง “บัวขาว บัญชาเมฆ” และ “โยชิฮิโระ ซาโตะ” พร้อมมวยไทยและ Kickboxing อีก 10 คู่ 28 ต.ค. นี้ 19.00 น.เป็นต้นไป ที่เวทีมวยราชดำเนิน ซื้อบัตรเข้าชมได้แล้วที่เวทีราชดำเนิน https://rajadamnern.com/ ถ่ายทอดสดทางช่อง Workpoint หมายเลข 23พิเศษ! ร่วมลุ้นอัพเกรดตั๋วเป็นชั้น Ring Side นั่งข้างๆโคตะ มิอุระ 1 ที่นั่ง เพียงซื้อตั๋วชมแล้วกดเข้าร่วมกิจกรรมบนหน้าเว็บไซต์ ลุ้นรับสิทธิอัพเกรดที่นั่งไปอยู่ข้าง ๆ “โคตะ มิอุระ” ชิดติดขอบเวที อีกทั้งยังมีสิทธิลุ้นรับเสื้อ Now or Never พร้อมลายเซ็นต์ที่โคตะจะมอบให้เองกับมืออีก 10 รางวัล ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 12:00 น.