"ตะวันฉาย" โค่น "เพชรมรกต" เอกฉันท์ ครองบัลลังก์แชมป์โลก ONE คนใหม่

4 กำปั้นตัวท็อปเก็งผล "เพชรมรกต vs ตะวันฉาย" เข็มขัดจะเปลี่ยนมือหรือไม่?

ใกล้เข้ามาทุกขณะสำหรับคู่มวยจอแตกระหว่างราชันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวต “เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี” และผู้ท้าชิงฟอร์มสด “ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” ที่จะลงศึกแย่งเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ในศึก ONE 161: เพชรมรกต vs