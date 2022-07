แอบปลื้มอยู่นะจ๊ะ "น้องโอ๋" ยก "เลียม"เป็นคู่ชกที่เจ๋งสุดใน ONE

“น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว” โปรยยาหอมก่อนขึ้นชกกับคู่ปรับชาวอังกฤษว่า เป็นนักมวยไทยและคิกบ็อกเซอร์ที่ชื่นชอบมากที่สุดใน วัน แชมเปียนชิพเจ้าของฉายา “ยอดมวยเมืองสกล” น้องโอ๋ ถือเป็นหนึ่งในแชมป์โลกของ ONE ที่ทำผลงานได้อย่างคงเส้นคงวา นับตั้งแต่ขึ้นครองบัลลังก์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2562 โดยปัจจุบันยังรักษาสถิติไม่แพ้ใคร และป้องกันเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ไปแล้วถึง 5 ครั้งและก่อนที่จะถึงไฟต์ต่อไป แชมป์โลกฆ่าไม่ตายวัย 35 ปี ได้ออกมาให้เครดิตพร้อมกับกล่าวชื่นชม “เลียม แฮร์ริสัน” ว่าที่คู่ปรับคนใหม่จากเมืองผู้ดีว่า เป็นนักมวยไทยและคิกบ็อกเซอร์ชาวต่างชาติที่เขาชื่นชอบมากที่สุดใน ONE รวมถึงทั้งคู่ยังมีสายสัมพันธ์ที่ดีนอกสนามอีกด้วย“โดยส่วนตัวผมชอบ เลียม (แฮร์ริสัน) มากที่สุดครับ ผมดูเขาชกค่อนข้างบ่อยและเขาก็ดังมานานแล้วด้วย แถมการชกบนเวทีก็สนุก ตื่นเต้น ไม่เอาเปรียบคนดู อีกอย่าง ผมยังชื่นชอบสไตล์การวางตัวของเขาด้วย นั่นทำให้ผมนับถือเขามากครับ”“ผมยังจำครั้งแรกที่เราเจอกันได้ครับ ตอนนั้นเป็นงานของ ONE ซึ่งจัดขึ้นที่ภูเก็ตเมื่อราว 4 ปีก่อน มีแชมป์โลกและนักมวยชื่อดังมารวมตัวกันมากมาย แต่เขาเลือกที่จะเดินเข้ามาทักทายผมก่อน เพราะเขารู้ว่าผมคือ น้องโอ๋ ทั้งที่ตอนนั้นผมยังไม่รู้นะว่าเขาเป็นใคร”“ทำให้หลังจากนั้น เราก็เริ่มพูดคุยกันบ้างเวลาที่เจอกันตามอีเวนต์การแข่งขันและผมก็ได้รู้ว่าเขาคือ เลียม แฮร์ริสัน เป็นนักมวยไทยของ ONE อีกคน และผมได้ติดตามผลงานของเขามาเรื่อย ๆ ครับ”สำหรับ น้องโอ๋ และ เลียม มีคิวที่จะต้องพบกันในเร็ว ๆ นี้ โดยมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต เป็นเดิมพัน ซึ่ง น้องโอ๋ เอง ก็ยืนยันว่าแม้จะชื่นชอบกันเป็นการส่วนตัว แต่ถ้าอยู่บนสังเวียนไม่มีออมมือแน่นอน